Çıkın, sokaktaki adama sorun:
“Pek yakında iktidara geliyoruz” ne demek?
Pek yakında seçim olmadığına göre, iktidara nasıl gelinir?
Kastedilen nedir?
Söylemeye dilim varmıyor ama sokaktaki adama siz bir sorun bakalım, ne cevap verecek?
*
Dahası var:
“Türkiye, pek yakında bağımsız ve tarafsız bir yargıya kavuşacak.”
Pek yakında...
Allah Allah... Demek ki “Köklü bir değişiklik olacak.” Demek ki “devletin yapısı ve çatısı, baştan kurulacak.”
İyi ama nasıl?
“Pek yakında” bir seçim yok.
Gensoru zaten yok.
Güvensizlik oylaması hiç yok.
Öyleyse bütün bunlar nasıl gerçekleşecek?
Sorun bakalım, sokaktaki adama.
*
-Hayır hayır, sormayın.
Milleti paniğe sevk etmeyin, para piyasalarıyla oynamayın, yatırımcıları ürkütmeyin...
Çünkü o zaman maksat hasıl olmuş sayılır...
Buna fırsat vermeyin... Bırakın arkadaş konuşsun, ifade özgürlüğüdür deyip geçin.
Korona
Belediye başkanımız çok şanssız bir başkan... Koltuğuna yeni yeni ısınıyordu...
16 milyon İstanbulluyu tam kucaklayacağı sırada, bu virüs belası geldi.
Tokalaşmak, öpüşmek, sarılmak, kucaklamak, hepsi durdu.
Ne olacak şimdi?
Kucaklamadıktan sonra geriye hangi ciddi icraat kalır ki?
Kolay soru
Çıkın, sokaktaki adama sorun:
“Pek yakında iktidara geliyoruz” ne demek?
Pek yakında seçim olmadığına göre, iktidara nasıl gelinir?
Kastedilen nedir?
Söylemeye dilim varmıyor ama sokaktaki adama siz bir sorun bakalım, ne cevap verecek?
*
Dahası var:
“Türkiye, pek yakında bağımsız ve tarafsız bir yargıya kavuşacak.”
Pek yakında...
Allah Allah... Demek ki “Köklü bir değişiklik olacak.” Demek ki “devletin yapısı ve çatısı, baştan kurulacak.”
İyi ama nasıl?
“Pek yakında” bir seçim yok.
Gensoru zaten yok.
Güvensizlik oylaması hiç yok.
Öyleyse bütün bunlar nasıl gerçekleşecek?
Sorun bakalım, sokaktaki adama.
*
-Hayır hayır, sormayın.
Milleti paniğe sevk etmeyin, para piyasalarıyla oynamayın, yatırımcıları ürkütmeyin...
Çünkü o zaman maksat hasıl olmuş sayılır...
Buna fırsat vermeyin... Bırakın arkadaş konuşsun, ifade özgürlüğüdür deyip geçin.
Korona
Belediye başkanımız çok şanssız bir başkan... Koltuğuna yeni yeni ısınıyordu...
16 milyon İstanbulluyu tam kucaklayacağı sırada, bu virüs belası geldi.
Tokalaşmak, öpüşmek, sarılmak, kucaklamak, hepsi durdu.
Ne olacak şimdi?
Kucaklamadıktan sonra geriye hangi ciddi icraat kalır ki?