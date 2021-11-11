Kırık dökük...

Millet İttifakı’nı bekleyen şöyle bir tehlike var.

Aday kim olursa olsun...



İster Kemal Bey, ister Mansur Yavaş, ister İmamoğlu...

Mesela... Muhalif seçmen, Kemal Bey’i beklerken aday diye karşısında İmamoğlu’nu görünce büyük ihtimalle kızacak ve oy vermeyecek... Ya da sandığa gitmeyecek...

Veya... İmamoğlu’nu beklerken, aday diye karşısında Kemal Bey’i görünce yine - büyük ihtimalle -kızacak ve oy vermeyecek... Ya da sandığa gitmeyecek.

***

Fire büyük mü olur, küçük mü olur, bilemem ama adı geçen bu üç aday için birbirlerine rakipmiş gibi bir izlenim doğmuşsa seçmen ne yapsın?

Parti örgütleri bile kontrpiyede kalacaktır.