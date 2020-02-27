Kaç cephede mücadele veriyoruz.
Libya, Doğu Akdeniz, Suriye, terör, deprem, koronavirüs... Bunlar sadece birkaç tanesi... Unutmayın ki bir de günlük hayat mücadelesi var... Ömür törpüsü.
***
Türkiye, koronavirüse karşı olağanüstü tedbirler alıyor. Çok şükür henüz bir vak’aya rastlanmadı. İnşallah da rastlanmaz.
Fakat aramızda öyle şerefsizler var ki, “virüs Türkiye’ye bulaştı” diye yarın öbür gün bir yalan da uydururlar. Maksat panik olsun.
Sağlam durun.
Resmi açıklamaların dışında hiçbir dedikoduya itibar etmeyin.
Biz bu şerefsizleri Kuş Gribi’nden de tanırız. Unutmayın. Bir ara tavuklara bile iftira attılar.
***
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra verdiğimiz ikinci büyük mücadele bu.
Ne yazık ki, kusur, hep Türkiye’de aranıyor. Öbür ülkelerin hepsi masum.
Bakın, kendimizi nasıl aşağılıyoruz:
“Rusya ile ABD arasında ping-pong topu gibi
gidip geliyormuşuz.”
Hayır efendim.
Türkiye bir yere gidip gelmiyor. Size öyle geliyor. Türkiye sabit olarak aynı yerde duruyor.
Ama karşımızdakilerin mizacı kaypak, merkezi oynak olduğu için, görünen manzara odur.
Top’un kabahati ne?
Kavgada yumruk
Kaç cephede mücadele veriyoruz.
Libya, Doğu Akdeniz, Suriye, terör, deprem, koronavirüs... Bunlar sadece birkaç tanesi... Unutmayın ki bir de günlük hayat mücadelesi var... Ömür törpüsü.
***
Türkiye, koronavirüse karşı olağanüstü tedbirler alıyor. Çok şükür henüz bir vak’aya rastlanmadı. İnşallah da rastlanmaz.
Fakat aramızda öyle şerefsizler var ki, “virüs Türkiye’ye bulaştı” diye yarın öbür gün bir yalan da uydururlar. Maksat panik olsun.
Sağlam durun.
Resmi açıklamaların dışında hiçbir dedikoduya itibar etmeyin.
Biz bu şerefsizleri Kuş Gribi’nden de tanırız. Unutmayın. Bir ara tavuklara bile iftira attılar.
***
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra verdiğimiz ikinci büyük mücadele bu.
Ne yazık ki, kusur, hep Türkiye’de aranıyor. Öbür ülkelerin hepsi masum.
Bakın, kendimizi nasıl aşağılıyoruz:
“Rusya ile ABD arasında ping-pong topu gibi
gidip geliyormuşuz.”
Hayır efendim.
Türkiye bir yere gidip gelmiyor. Size öyle geliyor. Türkiye sabit olarak aynı yerde duruyor.
Ama karşımızdakilerin mizacı kaypak, merkezi oynak olduğu için, görünen manzara odur.
Top’un kabahati ne?