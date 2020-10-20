Kararsızmış...

Ermenistan, nereden ve nasıl bulduysa tanklarının ve ağır silahlarının önemli bölümünü bırakıp kaçtı.

Halkı yokluk ve kıtlık içinde kıvranırken, iki de uçağını kaybetti. En acısı da bebek katili damgası yedi.

Peki değdi mi?

Ne içindi bütün bunlar?

Şimdi nereye varmış oldu?

***

Ermenistan, yaptığı katliamın cevabını savaş meydanında alacağını bildiği için, hemen ateşkes’e sığınıyor ama ortalık sessizliğe bürünür bürünmez onu da ihlâl ediyor. Nasıl bir ahlâk bu?

***

Ermenistan, bir devlet gibi değil, gaddar bir