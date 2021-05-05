Ayrıntıyı Akşam Gazetesi’nde okudum.

Bazı senatörler, bazı kalantor YPG ve PKK yandaşlarını ABD’ye getirmek için özel vize önermişler... Böyle enteresan öneriler hep senatörlerden geliyor.

PKK desen, Washington’a çoktan kapağı attı. Artık onun da aleni bir lobisi var. (Türkiye’dekiler gibi gizli kapaklı değil.)

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Buna çok memnun oldum.

Demek ki terör, okyanus ötesi bir kariyer sahibi oluyor.

Dolayısıyla da legalize oluyor.

Öyleyse?

Meksika Sınırı’nda inşallah