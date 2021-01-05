İki kuruş zam aldılar ama burunlarından geldi. Taksimetreleri güncelleştirmek için sıraya girmek ne demek? Kilometrelerce kuyruk.
Teknoloji çağında bunun başka bir yolu yok muydu?
Allah başka bir sıkıntı vermesin.
- Buna da razıyız.
Zira taksimetre denen medeniyet zaten bize 1982’de geldi. Askeri Rejim’in otoritesiyle.
.........
Daha önce ne vardı?
Hiç. Taksi ücreti için her köşe başında
Hemen erken seçim diye de tutturmayın ha.
Hemen hakaret’e de başlamayın. Suç işlemeden cümle kurmayı nihayet öğrenin.
En mühimi de, ne kadar muhalif olursanız olun ama Allahaşkına Türkiye muhalifi olmayın... Yeter. “Can ve mal güvenliği yok” diyerek kendinizi rezil etmeyin.
***
Günlük hayata bakarsak...
Bunu size söylüyorum.
Ey sahte erkekler!
Kadın dövmekten, kadın öldürmekten bıkmadınız mı?
Ta pazartesi sabahına kadar.
Bu bir ilktir.
2021’den başka hiçbir yıl’a, böyle muhteşem bir karşılama nasip olmamıştır. Hayırlı uğurlu olsun.
Havaya dikkat
Bugünler, kış’ın en soğuk günleri olması gerekirdi.
Hiç de öyle olmadı.
Ben bu kadar mülayim bir kış görmedim. Belki bu da bir ilk.
Gerçi daha ocak-şubat var
- AİHM kararı tıpış tıpış uygulanacak.
Yılın son yazısını bu şekilde noktalamak istemezdim ama söylemezsem olmaz:
- Ne demek tıpış tıpış?
Bu bir hukuki terim değil.
Siyasi bir terim hiç değil.
Ne bu?
- Bu bir mahalle ağzı.
***
Partilere bakın.
Kimi solcu olayım diyor, bir türlü olamıyor, oraya buraya savruluyor.
Kimi muhafazakârlığa özeniyor ama yüzüne gözüne bulaştırıyor.
Kimi renksiz kalayım diyor, onu da beceremiyor, sürekli renk veriyor.
***
İstanbul’daki Şeb-i Arus Törenleri, bu keşmekeşin en canlı örneğidir.
Ben de diyorum ki:
Yahu bırakın bunları.
AİHM kararının mutlaka uygulamasını isteyenler, iki gruba ayrılırlar.
Birincisi... Hukuktan çok hukukçu olanlar... Yani, mahkeme kararlarına gayet duyarlı olanlar... Yani? Başka hiçbir yere bakmadan ve sapmadan, salt karara saygı bekleyenler.
..........
İkincisi... Hiç ayrıntıya falan girmeden, hatta bir şey bilmeden ve anlamadan “Demirtaş’a özgürlük” bekleyenler...
Ve mahkeme kararını sırf bu sebeple onaylayanlar.
***
Pardon...
Bir grup daha var.
Adı yalancı’ya çıkan insan, herkesi yalancılıkla suçlarmış.
Demek ki...
- Bu bir hastalık.
***
Lakin bizim yalancılar, hasta falan değiller.
Bizimkiler, yalanı bir izm haline dönüştürmeye çalışan çakma demokrat’lardır ki, onu da beceremiyorlar. En usta geçinenleri bile, her yalanda suçüstü yakalanıp rezil oluyorlar. Yalan’ın tadına 5 dakika bil varamıyorlar.
Ziyanı yok.
Mutlular ya...
- Barış bombardımanı.
Böylece uluslararası huzura giden bir yol açılsa.
Çok romantik ama:
- “Bütün dünya buna inansa.”
Neydi o şarkı:
- Hayat bayram olsa.
Laf işte.
...........
Bu çok iyi oldu.
Nesiller boyu, farklı tonlarda, yanlış yunluş okuduğumuz, her kafadan bir ses çıkardığımız, bir türlü uyum sağlayamadığımız - insan sesi için - inişli çıkışlı, zor bir beste bu...
Öğrenmeyi ve öğretmeyi de beceremedik.
O muhteşem güfte bir yana, ama besteyi oku bakalım deseler çoğumuz okuyamayız.
Okuruz da, bir sürü müzik hatasıyla birlikte okuruz.
***
Şimdi, güzel bir zemin doğuyor.
2021,
Ne bildiler?
Öf... Bir kerecik de ağızlarını hayra açsalar...
***
Şimdiye kadar hangi yıl
kolay yıl olmuş ki? Kolay hayat diye bir şey kaldı mı ki?
Bunu herkes biliyor.
Herkes kabulleniyor:
Ama yine de kimse 20, 30,
- Seçimde hâlâ “aynı partiye” oy verirlerse, iki elim yakalarında olacak.
*
Duydunuz mu beni, hey...
- “Öğretmenleri nasıl kategorize ettiğimi biliyorsunuz.”
- “Saray’ın hakimleri savcıları” zaten kara listede.
- “Gazeteciler desen, satılık yandaşlar güruhu.”
Peki ya sanatçılar?
- Muhalif olmayana, asla sanatçı demem ben.
Şimdi seyreyleyin.
Kaşı gözü, başı dişi her ağrıyan mutasyon diye evhamlanacak.
Adı da güzel ha: Mutasyon.
Eh, onları motivasyon da bizim felaket tellallarına düşecek.
Bir de bu var
Mutasyon’u bütün dünyaya kim duyurdu?
İngiltere Başbakanı.
Bu Başbakan doktor mu?
Parlamenter sistem’e dönülürse, AK Parti’nin yolu daha da açılmayacak mı?
***
Öyle ya.
Şimdi şu yüzde 50+1 sistemi, CHP kaptanlığındaki Millet İttifakı için - her şeye rağmen - bir şanstır. Bugün değilse bile bir gün, dostlarıyla beraber 50+1’e ulaşma ihtimali vardır.
Ne zaman bilmem ama vardır.
Parlamenter Sistem’de ise CHP’nin 1’inci parti olma ihtimali yüzde kaçtır? Bir düşünün, en son ne zaman 1’inci parti olmuştur da Başkanlığa hak kazanmıştır? Ta 46 yıl önce...
O da 10 aylık bir koalisyon.
***
Kim dediyse güzel demiş:
“Dostluğuna güvenmediğin insanın düşmanlığından korkma.”
Kurumlar için de geçerli bu.
Hatta devletler için de...
Nitekim, dostluğuna güvenmediğimiz hiçbir devletin düşmanlığı da bize vız geliyor.
***
Diplomaside şaşmaz kural şudur:
Devletlerin sürekli dostu, sürekli düşmanı olmaz. Sadece çıkarları olur.
Ya cep telefonu olmasaydı...
Pandemi’de kısıtlamalara uyup evlere nasıl kapanacaktık?
Yani bu salgın, şimdi değil de 25 yıl önce gelseydi, acaba ne yapacaktık?
Bu bakımdan...
- Şükür halimize.
***
Hele televizyon olmasaydı?..
Bu filmler, diziler, maçlar, haberler, o güzelim programlar olmasaydı,
- Suriye meselesi ne oluyor?
- Libya’da son durum nedir?
- Akdeniz’deki haydutlardan ne haber?
Hayır... Gündemin birinci maddesi korona.
“Bir nefes sıhhat gibi.”
***
Bu aralar...
Müzik tatsız, şiir renksiz, edebiyat ruhsuz, spor heyecansız, siyaset sevimsiz... Ticaret ve rekabet desen, gayet sessiz ve moralsiz.
Amerika, keşke ara sıra böyle ayıplar yapsa da Türkiye topyekün kendine dönse.
***
Sırf muhalefet değil...
İş âlemi, sanat dünyası, spor camiası, medya grupları, sendikalar, dernekler
velhasıl bütün hatlarıyla Türkiye, ortak bir ruh sergiliyor.
***
Bu ortak ruhta sadece
HDP yok. Nitekim TBMM’nin resmi bildirisinde de
- Abisine.
Öyle bir abi ki, HDP’ye kürsüden yöneltilen çok özel sözleri bile kendine dert ediyor.
- Yahu sana ne?
***
Abisi... Sayın abisi.
Parti kapanmasına elbet karşı çıkabilirsin. Klasik bir tavırdır. Onu herkes yapar. Sen de yap. Bir şey dediğim yok.
Ama HDP’ye kürsüden yöneltilen sözler seni ne ilgilendiriyor?
***
İki nokta
Saçma, tevil götürmez.
Gizli bir ajanda var da, bunu
18 yıldır hayata geçiremiyorlar, öyle mi? Rejimi değiştirmek için bir 18 yıl daha mı lazım?
Güldürmeyin insanı.
Bu bir.
.........
İkincisi
Başörtülü Kadın Hakim’lerin, hiç olmazsa -artık- meşruiyeti var. Peki, hâlâ geçerli olan şapka devrimi’ne rağmen Şapkasız Erkek Hakim’lere cumhuriyet düşmanı diyebilir misiniz?
Vallaha çok şakacısınız.
Bir de bu var
- Muhalefete muhalefet etmek olur mu?
Bal gibi olur.
Muhalefet, iktidar kadar mühim bir kurum.
Hele bizim Ana Muhalefet, Cumhuriyet’in Kurucu Partisi olduğu için, sırtında büyük yükümlülük var. Her konuda acaba ne diyecek diye gözler tabii ki ona çevriliyor, tabii ki her sözü, her tarzı tavrı, dikkatle izleniyor.
***
Ülkenin moral yapısında da büyük etkisi var.
Öyleyse?.. Böyle bir muhalefete, muhalefet de edilir, alkış da tutulur.
İktidarlar, her türlü eleştiriye nasıl katlanıyorsa, muhalefetlerin de katlanması lazım.
Muhalif olmak, kimseyi eleştiriden vareste kılmaz.
Çünkü o bir imtiyaz değildir.
***
Yeter ki haksızlık yapmayalım. Hem iktidarın hem muhalefetin yanlışlarını sayıp dökerken, doğrularını da takdir edelim.
Burada mühim olan üsluptur. Eleştiriye evet. Karalamaya hayır.
Hele hakarete bin kere hayır.
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