- Hiç boş yok. 

COVID-19’a yakalanan Erdoğan çifti’ne “geçmiş olsun mesajı” gönderen liderlerin (bazılarının) samimiyetine inanıyor musunuz?
Gerçi adet yerini bulsun diye “rutin bir davranıştır” ama yine de birilerinin sağlık temennileri sırıtıyor.
Misal:
Kılıçdaroğlu’nun bile samimiyetine inanırım ama Ali Babacan’ınkine asla...
Keşke o hiç mesaj yayınlamasaydı.
*
Bayramlaşmalar da böyle değil mi?
Her bayramda görürüz.
- 800 bin oy fark atarak seçilen İmamoğlu’nun bugün aday olsa, İstanbul’dan ne kadar oy alacağını...
Çok merak ediyorum.
*
Buna mukabil...
Cumhurbaşkanımızı seçerken, Amerika’nın Türk Milleti üzerinde kaç gram etkisi olabileceğini...
Hiç merak etmiyorum.
# Hayırdır
Elçiler kimyamı bozdu.
Bu kaçıncı?
Akdeniz zaten ceset dolu...
Elbiselerini, paralarını alarak çırılçıplak, yalınayak Edirne’ye sürdükleri mültecilerin de haddi hesabı yok.
*
Bize insanlık dersi veren uygar Avrupa, bütün bu olup bitenleri sadece seyretmektedir.
Uygarmış.
Ne uygarı?
Cinayetlere ortaktır.
2016 ABD seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiasıyla kıyamet kopmuştu.
İşin peşine düşen ABD, şimdi Türkiye’deki seçimlere müdahale ederek rezil bir durum’a düşer mi,
zannetmem ama Türkiye’ye atadığı her diplomat, seçime değilse bile siyasete müdahil oluyor.
*
Yeni atanan elçi, Ankara Belediye Başkanı’nı ziyaretten önce, koşa koşa İstanbul’a gelip Belediye Başkanı İmamoğlu’yla buluşuyor.
İmamoğlu kim?
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığında ismi en önde gelen biri...
Eh, Joe Biden’ın Türk Siyaseti’ndeki tavrı da bilindiğine göre, elçi bey, ABD adına neredeyse ihsas-ı rey’de bulunmuştur.
Ama ayrıntı yok.
Ortaya bir laf atıp kenara çekiliyor.
Yahu şunun içini doldursana...
Hayır.
“Siyasi cinayetler olabilir” dedi ve yine çekildi.
Bildiği bir şey mi var?
Yoo, hayır.
Sadece tahmin.
- Bu nasıl insan?
- Bu nasıl bir ruh ve vicdan?
Maskeler Türkiye’de üretildiği için, Yunan Parlamentosu’nda kıyamet kopuyor.. Milletvekillerinin bu maskeleri takmalarına şiddetle itiraz ediliyor.
***
Bu nasıl düşman diyeceğim ama düşman bile olamaz.
- Bu nasıl bir mahlûk?
- Bu nasıl bir kafa?
Edirne peynirinden tutun, baklavamıza kadar, sahiplenmedikleri nesne yoktur ama maskeler gururlarına pek dokundu.
1453’te İstanbul’un fethedildiği gün, savaşın en kritik saatlerinde Ulubatlı Hasan canını dişine takıp surlara tırmanırken, Fatih Sultan Mehmet, atına atlamış, şehrin öbür ucundaki balıkçıya gitmişti.
Ay, öyle benziyorlar ki, ‘kararlı iki lider.’
İkisi de demiş ki:
- Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u.
Sahiden de biri İstanbul’u almış...
Öbürünü ise İstanbul almış...
Ne alması?
Hem de dörtlü, beşli...
Belki de altılı koalisyon.
Türkiye tarihinde bunu ilk defa göreceğiz.
Tabii seçimi kazanırsa...
***
Diyeceksiniz ki:
- Milliyetçi Cephe Hükümetleri neyin nesiydi?
Alakası yok.
Sayın bayım.
Demokrasi’nin yolu nereden geçerse geçsin, sizin mahalleye de uğrar mı, önce onu söyle.
‘Kaybolan’
Klişeleşmiş bir sözdür:
- Politikacı gelecek seçimleri düşünür... Devlet Adamı ise gelecek nesilleri.
Vazgeçtik gelecek yıllardan.
“Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler...”
Şarkı değil, sanki 90’lı yılların bir muhasebesi... Takvim işliyor.
Rumeli Kavağı’na sırf gidip gelmek bile 1 buçuk saat sürer.
Bunu özellikle hatırlatmak isterim.
*
Büyükelçi’ye de maşallah...
İnsan kar kış fırtınayı görünce (ya da
öğrenince) demez mi ki İmamoğlu’na: Sizi meşgul etmeyelim... Yemek iptal olsun. Başka zaman yeriz.
*
Efendim, Bay Elçi ta
Bu kadarı yeter.
Biraz da kendimize bakalım.
*
- Tuhaf insanlarız.
Bir kar fırtınasının geleceğini bile bile, hem de uyarılara rağmen, binlerce arabayla sokaklara döküldük.
Ne işimiz vardı?
Her yer kapalıydı.
Hastası olanlar hariç,
- Tek hedef, tek ilke, tek üslup, tek düşman.
Hepsi tek.
Seçimi kazanır da yönetime gelirse, Türkiye’de muhalefet diye bir unsur kalmayacak.
Hepsi iktidara taşınacak. Muhalefetsiz Demokrasi olur mu?
Diyeceksiniz ki:
- AK Parti var ya.
Hayır... Öylesi değil.
Biz 70 yıldır “Türkiye muhalifleri”ne alışmışız.
Salgın hastalık tehlikesine dair en ufak bir telaş ve korku görüyor musunuz? Günlük vaka sayısı 70 binleri bulduğu halde koronaya meydan okuyan kalabalıklar, ne büyük moral.
***
Üstelik kar, kış, fırtına.
Hiç mühim değil.
Şarapçılar, biracılar, meyhaneleri yine dolduruyor... Rakıcılar yine efkârlı ama ikinci kadehten sonra her biri memleketi kurtarmaya devam ediyor... Bayılıyorum.
Çirkin sesli güzel kızlar, sahnelerden hiç inmiyor.
Alkış, ıslık, kıyamet.
***
Muhalefet liderleri toplantıdayken...
Yani Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu, Akşener falan bir masa etrafında oturmuş konuşurlarken...
Kapı açılsa...
İçeri Erdoğan girse...
Ve dese ki:
- Ne konuşuyorsunuz? Beni de aranıza alın... Beraber konuşalım... Her şey Türkiye için...
Ve masaya o da otursa...
Halk ne yapar acaba?
Fair-play’in unutulmaz öncüsü, dostlukların başöğretmeniydi.
İş Dünyası’nın daima moral gücüydü, cemiyet hayatının çok renkli bir simasıydı. Liderlik ruhunda vardı.
Siyasi bir angajmanı olmadı. Ama paylaşılamazdı.
Dış dünyada ise
Selahattin Beyazıt, Türkiye’nin doğal büyükelçisi ve itibar kaynağıydı.
............
Hakkında neler yazmak lazım idiyse, çok şükür o hayattayken hepsini yazdım.
Memleketimin başı sağ olsun. Kederli ailesine ve değerli dostlarına sabır ve metanet dilerim.
Mevcut yetkileriyle birlikte 5 yıl.
Fakat, Millet İttifakı ona
2 yıl süre tanıyacak.
Hangi hakla?
Ve hangi yasayla?
***
Muharrem İnce, 2018’de eğer seçilseydi, yetkilerini devredecekti. Öyle söylediydi.
Ama -öyle söylediği halde- devretmeseydi, cezası neydi? Hiç... Zaten 2018 geride kaldı. Şimdi 2023’e bambaşka bir atmosferde gidiyoruz. Bugün sorun
Hayır.
Bu laf öyle değil artık.
Bilakis.
“Muhtar bile olabilir.”
HDP’ye dair
Pervin Buldan, açık konuştu:
Türkiye’yi yönetecek mekanizmanın bir parçası olacaklarını söyledi...
Daha ne desin?
- Kaçacak olan oylar.
Nedir bu?
Anlatayım.
***
Bu oylar, seçimi kazansa da kaybetse de, Millet İttifakı’ndan kaçacak olan oylardır.
Miktarını bilemem.
Ama kaçacağı kesin oylar bunlar.
- Boş oylar.
Barış, özgürlük, demokrasi...
Bu üç kelime, gerçek anlamından saptırılmış, bir şifreye dönüştürülmüştür.
Çünkü bu üç kelime, kimsenin itiraz edemeyeceği kelimelerdir.
Ama bakın kimlerin ağzında.
***
Siz hiç sahiden demokrat olan birilerinin, sürekli
“Ben demokratım” dediğini duydunuz mu?
Sahici bir barış ve özgürlük yanlısı insanlar, her cümleye
Hiç boş yok
Dün 7 Şubat’tı.
Bizde böyle tarihler hiç eksik olmaz.
12 ayın her birinde, demokrasiye vurulan bir darbe mutlaka vardır.
*
Ocak ayından başlayalım.
24 Ocak neyi hatırlatıyor? Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan gibi demokrasi şehitlerimizi.
İkisini de saygıyla anıyorum.
......
Şubata gelelim.
7 Şubat, Hakan Fidan üzerinden yapılmak istenen bir darbe girişimini hatırlatıyor.
Ya peki 28 Şubat?
Onu bilmeyen var mı?
......
Marta gelelim.
12 Mart dersem yeterli değil mi?
......
Nisan?
27 Nisan nedir?
Meşhur bir muhtıranın yıldönümü. Fiyasko...
*
Mayıs malum.
27 Mayıs rezilliği zaten tek başına yeter.
......
Hangi birini sayalım?
1 Haziran’a sarkan Gezi olayları, bize nelere mal olmuştu?
......
Geldik mi temmuza?
Madımak katliamıyla başlayan temmuz, 15 Temmuz’da tarihin en kalleş, en gaddar darbe girişimi oldu.
*
6-7 Eylül yağmasının mahcubiyeti mi desem, yoksa 12 Eylül’ü mü hatırlatsam? Vallaha utanıyorum.
......
6-8 Ekim olaylarında 36 insanımız sanki katledilmedi de intihar etti sanırsınız.
......
Uzatmayalım.
17-25 Aralık ayrı bir hicran ve hüsran yarası.
*
Takvim yapraklarında atladığım tarihler de var. Siz tamamlayınız.
Görüyorsunuz ki 12 ayın her biri de bize bir şeyler anlatıyor.
12 ayın her biri.
- Hiç boş yok.
Yani mahcubiyetimiz hiç bitmiyor.
Bir başka yazıda da inşallah 12 ayın her birinde yaşadığımız güzellikleri anlatırım.
Çok şükür onlar da var.