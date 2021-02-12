Gözden kaçmasın

Beş yüz gündür evlatlarının yolunu bekleyen gözü yaşlı annelerle, bir de alay ediyor milletin vekili Erol Katırcıoğlu... Önlerinden geçerken zafer işareti yapıp (neyin zaferiyse) HDP İl Binası’na giriyor.

“Buna ne yazılır, ne söylenir” diye düşündüm, vallaha laf bulamadım. Kariyer sahibi koskoca bir akademisyene hakaret etmek istemediğim için de aczimi kabullendim ve vazgeçtim. Yazmıyorum... Başka şey konuşalım.

Doyum olmaz

Bir başka profesör de (Özgür Demirtaş) nereden icap ettiyse:

- Futbol karın doyurmaz dedi.

Dedi ama ne yapayım, müzik de karın doyurmaz, sinema, tiyatro, hele opera ve bale hiç doyurmaz. Daha da bir sürü şey.

Bunların hepsini tedavülden kaldıralım mı?

......

Gerçi profesöre ait sözlerin tamamını okumadım ama