GARA’dan kalan

Dün Mehmet Sevigen, Beyaz TV’de anlatıyordu.

Öyle içi yanmış ki, kalbi o kadar acımış ki, dinlerken ben de hüzünlendim.

İnsanlar, yetiştiği ocaktan, sevdiği kulüpten, gençliğini vakfettiği şirketten, velhasıl ona hayat veren her türlü aidiyet duygusundan kolay kopamıyor. Hele bir de Sevigen gibi hassas bir insansan yandın.

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Sevigen, CHP’yi anlattı... Büyük aşkı.

CHP geleneklerini hatırlattı. Ve şimdi gelinen noktaya değindi. Bunları yaparken kelimeleri çok dikkatli seçerek CHP’ye zarar vermemeye çalıştı. Ama gözleri dolu doluydu.

Benim de canıma okudu.

Pazar günümü mahvetti.

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