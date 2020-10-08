MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Dünyanın gündemi

Rauf Tamer

Rauf Tamer

Yazarın tüm yazarları

Dünyanın gündemi

8 Ekim 2020

 Türkiye olmasa, bu Avrupalılar ve Amerikalılar ne konuşacak acaba?

. Suriye’de, Libya’da iç savaş var ama baş konu Türkiye...

. Doğu Akdeniz’de petrolden ve doğalgazdan çok Türkiye’nin adı geçiyor.

. Ermenistan’la Azerbaycan çarpışıyor ama Karabağ’dan daha çok Türkiye gündemdedir.

. Joe Biden, daha seçilmeden Türk Siyaseti’ni dizayn etmeye çalışıyor.

. Macron, işi gücü bırakmış, sadece Türkiye’yle uğraşıyor.

*

Fransa’nın cadde ve sokaklarında Macron gibi binlerce Macron var.

Hangisini cumhurbaşkanı yapsalardı fark etmezdi.

Şansa bakın, en çelimsiz, en cılız olanı çıktı karşımıza... Rüşt ispatı peşinde garibim.

Yoo, Fransız Halkı, bu kadarına müstehak değil.

*

Konuyu dağıtmayalım.

Dünyada Türkiyesiz gün geçmiyor.

İster ekonomi, ister sosyoloji, ister sağlık, ister tarih, coğrafya... İnsanlar ne konuşurlarsa konuşsunlar, laf dönüp dolaşıp mutlaka Türkiye’ye geliyor.

. AB’nin en büyük vaktini Türkiye alıyor.

. ABD’nin aklı fikri hep Türkiye’de.

. NATO’nun en popüler üyesi Türkiye.

. Birleşmiş Milletler’de her gün kulaklarımız çınlıyor.

Nedir bu yahu?

Bizim Kılıçdaroğlu bile Türkiye’ye takmış durumda.

Her gün esip gürlüyor. Neyse ki onun derdi çok halisâne:

- Türkiye’ye demokrasi getirecek.

 

İç siyaset

 

HDP’ye dokunmayın.

O artık Türkiye’nin Partisi olma yolundadır.

Bakar mısınız?

Millet İttifakı’nın belkemiği o.

O’nsuz olmaz.

Olur diyorsanız, yapın bakalım...

HDP’siz bir seçime girin de görelim.

Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle
X

İlham Aliyev

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Ekim 2020
Biz onu hep nasıl gördük?

Gayet halim selim, nazik, sempatik, babacan, barışçıl ve tonton bir adam olarak. Fakat sıra vatan savunmasına gelince, o Aliyev gitti, onun yerine coşkun, taşkın, kızgın, kükreyen bir aslan geldi.

Her iki Aliyev’i de ben çok sevdim.

Aynı sömürü 

Sadece ABD değil, Fransa seçimleri de yaklaşıyor.

Ermeni seçmenlerin en yoğun olduğu yer bunlar.

Öyleyse Ermenileri sömürmenin tam zamanıdır, değil mi? Merak etmeyin, az sonra soykırım masalı da pişirilip pişirilip tekrar getirilecek gündeme.

*

Bu ne demektir, bilir misiniz?

Yazının Devamını Oku

Atış serbest

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Ekim 2020
Ermenistan tarafı, Er Meydanı’nı çoktan bıraktı, sivilleri hedef almaya başladı.

Tipik YPG yöntemi bu.

Okullar bombalanıyor, evlere füze ve roket atılıyor, çoluk çocuk genç yaşlı demeden, insanlar ateş altına alınıyor..

Genel kanaat: Bir devlet bunu yapamaz... Yapmaz. Belli ki kiralık katillerin işi bu...

Suriye’den transfer.

Büyük ihtimal.

*

Utanmaz dünya, bu barbarlığı seyrediyor ve aynı çağrıyı tekrarlıyor:

- Ateşkes.

Yazının Devamını Oku

Milli enerji

Rauf TAMER

Rauf TAMER

4 Ekim 2020
Mikrofonu yolda hangi Azerbaycanlı’ya uzatsalar, aynı söz:

- 30 yıldır bugünü bekliyorduk.

Yaralı asker bile... Doktor’a “Elini çabuk tut” diyor

“Acele cepheye dönmem lazım.”

Bu insanlar 30 yıl önce belki de doğmamışlardı bile... Ya da küçücük çocuktular... Fakat aynı noktaya odaklanmışlar: İşgal altındaki vatan topraklarına.

Yazar Sevil Nuriyeva bu tabloyu “30 yıldır birikmiş milli enerji” olarak tanımlıyor. Harika.

Evet ama eksik

Kuru kuruya bir ateşkes çağrısı var ama...

Ermenistan’a

Yazının Devamını Oku

Dünya hali

Rauf TAMER

Rauf TAMER

3 Ekim 2020
Muasır Medeniyet’e bakın:

- Haydut Devletler Dönemi.

- Korsan Devletler.

- Taşeron Devletler.

Biraz palazlanmış olanları da kiralık katil kullanıyorlar.

Ve bunu Devlet Politikası haline getiriyorlar.

Gizleyerek falan değil.

Bilâkis, övünerek.

......

Yazının Devamını Oku

Daha ne olmalı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Ekim 2020
Koronada günlük vaka sayısını gizliyorlarmış...

Vefat sayısını da gizliyorlarmış.

Daha ne olmalı ki?

Günde 1500 vaka yerine

5500 vaka mı olmalı? Günde 60 kişi öleceğine, 6 bin kişi mi ölmeli?

İddiadan ziyade temenniye benziyor bu...

Rakamlar ne kadar yüksek çıkarsa, o kadar mutlu olacaklar.

Ölçüye dikkat

Evden çalışmak.

Yazının Devamını Oku

Mühim bir nokta

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Ekim 2020
Türkiye, evet, Azerbaycan’ın yanındadır ama burada yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlarımız bize emanettir.

Bunu söylemeye bile gerek yoksa da, tekrar kayda geçsin istedim.

En ufak bir endişeleri olmasın.

***

Esasen, Ermenistan’da yaşayan Ermeni Halkı’yla da bizim bir problemimiz yoktur. Biz sadece yıllardır dünyaya pompalanan bir soykırım yalanı’yla boğuşmaktayız.

***

Bu noktayı vurguladıktan sonra, şimdi dönelim

Azeri - Ermeni çatışmasına.

Biz

Yazının Devamını Oku

Gözden kaçanlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Eylül 2020
Ermenistan hem işgalci, hem yalancı... Her gün bir yalan uyduruyor.

Buna bakarak, şu meşhur soykırım iddialarının ciddiyet derecesini anlayabilirsiniz.

Bu bir.

***

İkincisi...

Biri saldırgan, öbürü mağdur.

Fakat utanmaz dünya, ikisini aynı kefeye koyup güya barış yolu arıyor.

Nasıl olur?

İşgal eden

Yazının Devamını Oku

Dost eli

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Eylül 2020
Gizlimiz kapaklımız yok. Azerbaycan’ın arkasında olduğumuzu dünyaya biz ilan ettik. 

Kimseden izin alacak değiliz. Ünal Çeviköz’e hesap verecek de değiliz. Her türlü imkanımızla Azerbaycan’ı desteklemek kardeş Türkiye’nin karakteridir.

***

Utanmadan soruyorlar:

- Türkler silah mı veriyor?

- Türkler asker mi yolluyor?

Size cevap bile vermeyiz. Yetmişiki buçuk devlet, gidip siz Suriye’de mevzilenmediniz mi? Onbinlerce TIR silah nereye ve niçin gidiyor diye hiç merak etmediniz mi?

Yahu siz Halep’te, Şam’da kimyasal silah bile kullanılırken sadece seyretmediniz mi?

Milyonlarca insan evinden yurdundan olurken siz neredeydiniz ve hâlâ neredesiniz?

Yazının Devamını Oku

Ne anladınız?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Eylül 2020
Ankara, İstanbul dahil...

Belediye Başkanları, sadece Belediye Başkanlıklarını yapacaklar...

Bu bir tebliğdir:

Siyasetle uğraşmayacaklar.

Anlaşıldı mı?

Yani futbolcuysan futbol oynayacaksın, basketbol değil.

*

İstanbul’u İzmir’i falan bilmem ama Ankara’daki Başkanın, salt ve samimi Belediyecilik yapmak için geldiği aşikar. Sıcak siyasetle pek ilgilenmiyor. İşini yapıyor. Cumhurbaşkanlığı anketlerinde ismi geçiyorsa da bu bizim işgüzarlığımız. Onu geçiniz.

*

Yazının Devamını Oku

Pazar kahvesi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Eylül 2020
- Maske takacak idiysen, estetik için harcadığın bunca paraya yazık değil mi?

Bunu Trump söylüyor.

Rakibi Joe Biden’a söylüyor.

Bence yanlış yapıyor.

Siyasi rekabet başka, insanların saçıyla başıyla, kaşıyla yaşıyla uğraşmak başka

Ama Trump, biraz pervasızdır. Aklına geleni, ağzına geleni pat diye söylüyor.

***

Esasen Amerikan Siyaseti, külliyen patavatsız... Bir gazetecinin Trump’a sorduğu soruya bakın:

- Seçim sonrası,

Yazının Devamını Oku

Davul ve tokmak

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Eylül 2020
Teamül şu: Lider, önde gider.

İcraatın başına geçip ülkeyi yönetmek istiyorsa, önce aday olur.

***

Eğer olmuyorsa...

Her gün dışarıdan gazel okumaz... Bir Bilen edasıyla ülke meselelerine burnunu sokmaz... Sürekli ahkâm kesmez. Şöyle yapın, böyle yapın diye akşama kadar nasihat vermez... Eğer veriyorsa gel sen yap derler adama.

***

Lâkin gelmesi için önce aday olması lazım.

Demirtaş çıktı adaylığını koydu, ülke yönetimine talip oldu.

Doğu Perinçek

Yazının Devamını Oku

Masa’ya dair

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Eylül 2020
Taa Papua Yeni Gine’nin Doğu Akdeniz’de ne kadar hak ve hukuku varsa, Fransa’nın da o kadar var işte...

Fakat Fransa bizimle masaya oturmaya hazırlanıyor.

- Ne alâka?

Muhatabımız değil ki...

Aramızda bir ihtilaf yok ki:

Neyi tartışacağız?

Ne masası bu?

***

Hiç kusura bakmasın, Yunanistan da öyle.

Yazının Devamını Oku

Özetli-yorum

Rauf TAMER

Rauf TAMER

24 Eylül 2020
İş bize kalsaydı, yani gazetecilere, Türk - Yunan savaşı çoktan çıkardı.

Neyse ki badireyi galiba atlattık. Şimdi istikşafi görüşmeler başlayacak.

.............

Bu istikşafi kelimesi, yanlış hatırlamıyorsam, siyaset lügatına Prof. Ahmet Davutoğlu’ndan yadigârdır.

İstikşafi... Fena mı?

Birbirlerini keşfetsinler işte.

Türkiye gibi sağlam bir dostu nihayet keşfetmek, Yunanistan için çok faydalı olacaktır.

***

Bunu geçelim.

Yazının Devamını Oku

Virüs = Silah

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Eylül 2020
Koronada günlük can kaybımız bir ara 14’e kadar inmişti.

Şimdi 60’ın altına inmiyor.

Sebebi malûm:

Adına rehavet diyorlar.

Ne kadar masum bir kelime, değil mi?

Rehavet... Oysa cebinizdeki virüsle kalabalığa daldıysanız bu suçtur.

Cinayet... Ölüme sebebiyete kadar yolu var.

***

Her cinayet bıçakla ya da tabancayla işlenmiyor ki.

Yazının Devamını Oku

Ey ruh...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Eylül 2020
Perşembe günü AB liderleri karar verecekler:

- Türkiye’ye yaptırım uygulayalım mı uygulamayalım mı?

Şimdii... Bizim ana muhalefet liderinden, mühim bir ricamız var.

Şunlara bir hadlerini bildirsin. Yaptırım da neymiş.

Çıkıp desin ki:

- Uygulamazsanız namertsiniz.

Ama şöyle gümbür gümbür bir bağırsın.

-Feriştahınız gelse boş diyerek yeri göğü inletsin.

*

Yazının Devamını Oku

Çakma Napolyon

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Eylül 2020
Türkiye’ye gelip aday olsa, bütün Erdoğan karşıtları ona oy verir... Yani ittifak’ın çatı adayı’dır... Banko.

Dün Prof. Metin Feyzioğlu’nu dinlerken bende jeton ancak düştü.

......

Macron ne demişti sahi:

- Türk milletine değil, Erdoğan’a karşıyım.

Tamam işte.

Millet İttifakı’na 1 müttefik daha...

Hatta 2 müttefik...

Öyle ya...

Yazının Devamını Oku

Yakışır

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Eylül 2020
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası, Yunanistan, cuntadan kurtulup sayemizde demokrasiye döndü.

Aynı Yunanistan, 1981 yılında sayemizde NATO’ya tekrar döndü.

Kıbrıs Rum Kesimi, yine sayemizde Avrupalı kabul edildi.

Ne de yakıştı.

...........

Velhasıl, Yunan Dünyası, bugünkü konumunu, külliyen Türkiye’ye borçlu.

Yunanistan’da artık uçsuz bucaksız bir demokrasi ve

Yunan Basını’nda uçsuz bucaksız bir özgürlük var. Orada Türkiye Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek bile serbest.

Akdeniz

Yazının Devamını Oku

Birikmiş notlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

19 Eylül 2020
Atatürk’ün ön ismi olan Mustafa’ya okulda iyi ki Kemal’i eklemişler.

Kemal olmasaydı, ulu öndere şimdi bazıları Gazi Mustafa diyecekti.

Bazıları da:

- Mustafa’nın askerleriyiz diyecekti.

Bu ne samimiyet yahu?

***

Muharrem İnce, ille partiden kovulmak istiyor ama kovulmayı bir türlü beceremiyor.

Muharrem Bey, size şimdi tüyo veriyorum, dikkat:

Sahiden kovulmak istiyorsanız, bir akşam CNN TÜRK’e çıkın, yeter.

Yazının Devamını Oku

Salgın nasıl biter?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

18 Eylül 2020
Biter. Ama ancak ve ancak...

- Millet isterse biter.

- Millet karar verirse biter.

......

Devlet, elinden geleni yaptı.

Fazlasıyla yaptı.

Bütün kurumlarıyla yaptı. Başlangıçta yanında millet de vardı. Mücadele iyi gidiyordu. Sonraları millet sıkıldı, ipin ucunu bıraktı.

İşte o bıraktığından beri, salgın tekrar çıldırdı.

Bugün hâlâ:

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları