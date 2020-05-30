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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Daha ne olsun...

30 Mayıs 2020

Bu kadar çok çeşitli müttefik, Türkiye’nin zenginliğidir, bravo.

.  İstanbul Belediyesi’ne namazında niyazında mütedeyyin bir Başkan.

.  Ankara’ya bir ülkücü Başkan.

.  Konya listesine AK Parti kökenli bir milletvekili.

.  Cumhurbaşkanı adaylığına İslam Alemi’nin saygın bir siması, Ekmeleddin Hoca.

.  Parti’nin ekonomi yıldızı zaten Merkez Sağ’dan transfer İlhan Kesici.

Velhasıl her renk var...

Sadece partinin kendi rengi yok.

Selam sosyal demokratlar.

*

İttifak’ın üyelerine bakın.

. Bir tanesi Milliyetçi İYİ Parti.

.  Bir tanesi Mukaddesatçı Saadet Partisi.

.  Bir tanesi ise Akşener’in tabiriyle PKK’nın uzantısı.

Daha durun.

Yeni üyeler aranıyor.

.  Bir tanesi Tayyip Erdoğan’ın eski Başbakanı ve de “rekor oy almış olan” Davutoğlu... İstikşafi görüşmeler şampiyonu...

.  Bir tanesi yine Tayyip Erdoğan’ın eski mutemedi Babacan.

.  Hele bir tanesi, hâlâ Çatı adaylığına düşünülüyor... Kim?

“Tayyip Erdoğan’ın kardeşi”, Abdullah Gül...

Hani şu 367 kurbanı...

*

Neye benziyor?

11 yabancıyla oynayan, yani içlerinde tek yerli futbolcu bulunmayan takımlara benziyor.

Yahu sizde altyapı’dan hiç futbolcu yetişmez mi?

*

Bitmedi... Yedek kulübesinde başka yabancılar da var...

Bir o kadar da nedense tribüne gönderilmiş nice kabiliyetli

yerli oyuncular var.

Bunları saysam, milli piyango listesi gibi uzar gider.

Tek seçici bakalım şapkadan ne tavşanlar çıkaracak daha?

Gürsel Tekin Usta...

Sen ne diyorsun bu hususta? 

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