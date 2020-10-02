Daha ne olmalı

Gizlimiz kapaklımız yok. Azerbaycan’ın arkasında olduğumuzu dünyaya biz ilan ettik.

Kimseden izin alacak değiliz. Ünal Çeviköz’e hesap verecek de değiliz. Her türlü imkanımızla Azerbaycan’ı desteklemek kardeş Türkiye’nin karakteridir.

***

Utanmadan soruyorlar:

- Türkler silah mı veriyor?

- Türkler asker mi yolluyor?

Size cevap bile vermeyiz. Yetmişiki buçuk devlet, gidip siz Suriye’de mevzilenmediniz mi? Onbinlerce TIR silah nereye ve niçin gidiyor diye hiç merak etmediniz mi?

Yahu siz Halep’te, Şam’da kimyasal silah bile kullanılırken sadece seyretmediniz mi?

Milyonlarca insan evinden yurdundan olurken siz neredeydiniz ve hâlâ neredesiniz?