Cumhuriyet 97

Hiç farketmiyor.
Bunlar dost olmayı bilmedikleri gibi, doğru dürüst düşman olmayı da beceremiyorlar.
Sadece sallıyorlar.
Boş geçtikleri gün yok.
Ya tehdit, ya blöf, ya hakaret.
Bu ülkelerin, Türkiye’den başka bir dertleri yok mu?
Yetti artık yahu.
Kabak tadı verdiler.
Bir 100’üncü Yıl Marşı gerekmez mi?
Tıpkı 10’uncu Yıl Marşı gibi muhteşem bir marş.
***
Şimdiden bir yarışma açılmalı.
Ya da yüksek yetenekli üç - beş - on müzisyenimize sipariş verilmeli...
***
Gerçi siparişle beste yapılmaz, beste, insanın içinden gelir ama eşref saati’ni yakalamak daima mümkün.
Daha 3 yıl var.
Bunu kim diyor?
Kılıçdaroğlu ne dese boş. Kimse aldırmıyor. Ama Akşener etkili oluyor. Tıpkı baltaya bakıp sapı bizdendir diye üzülen ağaçlar gibi.
***
Üstelik Akşener, iyi siyasetçi.
Her gün konuşup temcit pilavı gibi aynı lafları tekrarlamanın
hiçbir işe yaramayacağını, bilakis, bıktıracağını bildiği için, seyrek konuşuyor, seyrek yumruk sallıyor ama salladı mı da sarsıyor.
***
Bu özelliğini kaybetmemeli.
Azerbaycan’da sivil halk ateş altındadır.
- E sen de cevap ver.
Hayır.
Azerbaycan ahlakında, sivillere ateş açmak yoktur.
Nitekim Aliyev diyor ki:
- Cevabını savaş meydanında alırlar.
*
İşte, Ermenistan zaten buna güvenerek atışa devam ediyor.
Halkı yokluk ve kıtlık içinde kıvranırken, iki de uçağını kaybetti. En acısı da bebek katili damgası yedi.
Peki değdi mi?
Ne içindi bütün bunlar?
Şimdi nereye varmış oldu?
***
Ermenistan, yaptığı katliamın cevabını savaş meydanında alacağını bildiği için, hemen ateşkes’e sığınıyor ama ortalık sessizliğe bürünür bürünmez onu da ihlâl ediyor. Nasıl bir ahlâk bu?
***
Ermenistan, bir devlet gibi değil, gaddar bir
Ne yapıyorlar?
- Antrenörlük.
Savaşçı yetiştiriyorlar.
Yâni, sivil halkı öldürecek olan katilleri eğitiyorlar.
Nedir bu?
- Katliam.
Soykırımın yavrusu.
***
Çevre dediğim, sanmayın ki komşu ülkeler...
Hayır, orada bir problem yok... Problem içerde.
Keşfedilen ve keşfedilecek olan her rezerv metreküp, içimizdeki İrlandalılar’a kara haber’dir.
Bu böyle giderse, 2023’e kadar, Türkiye vallaha köşeyi döner.
***
Diğer taraftan...
Siyasete bakınız:
HDP karıştı... Kandil’le bağları çözülmeye yüz tuttu. Dağdan kaçıp annelerine sarılan gençler, bu çözülmeyi hızlandırıyor.
- Bravo Ermenistan’a.
Koskoca devletler, ona yalakalık yapıyorlar. Hiçbiri çıkıp da
“İşgal ettiğin topraklardan çekil” diyemiyor.
Dedikleri sadece, mıy mıy mıy, ortaya bir laf:
- Ateşkes.
Bu ne demektir:
- Olduğunuz yerde kalın.
Oh, ne güzel.
- Seçime gidip de ne yapacaksın?
Öyle ya:
- Aday değilsin ki.
İşte o kadar.
Püf noktası
Bahçeli, sert bir soru daha yöneltiyor:
- Ne vadettiler sana?
Çok uzun bir süre bu.
*
Dünya ve Türkiye öyle değişti ki, daha 27 yıl evvel kaybettiğimiz Özal bile mezardan kalkıp gelse tanıyamaz.
*
Muhalefette süre uzayınca,
sırf memlekete değil, herhalde dünyaya da uzak kalıyor insan... Bugün tanıdığı tek bir yabancı devlet adamı, tek bir yabancı diplomat var mıdır acaba? Nereden tanısın? Sıfırdan başlamaya mecbur.
*
Hele o parti
Ayrıca da Lavrov gibi dünya yıldızı bir diplomata saygısızlık ederek...
Acaba bir şahsiyet mi sergilemek istedi? Yoksa Lavrov’la yapılan 10 saatlik o toplantı, sadece bir tiyatro muydu?
Bu bir...
*
Bir de şu var:
Hep sorarsınız ya “Erivan kime güvenerek yola çıktı” diye...
Akla ilk Rusya geliyor.
Lakin Rusya, bundan
- Halbuki ateşkes için adeta yalvarıyordu.
- Rusya’nın torpiliyle sonunda ateşkes’i sağladı ama daha birinci dakikada ihlal etti.
- İhlal ettiği gibi bir de Azerbaycan’ın ihlal ettiğini söyledi.
......
Türk tarafına atfen neler uydurduğuna girmiyorum.
İşgalcilik de şöyle dursun... Ama bu kadar çok yalanı on güne sığdırdığına göre 100 yıllık soykırım masalı, başta Fransa, Amerika, Kanada olmak üzere, şimdi dünyaya kapak olsun.
- Cenevre'de buluşalımmış.
- Müzakereler başlasınmış.
Anlaşıldı.
"Komisyona havale" gibi bir şey.
Topları yine taca atacaklar.
İpe yine un serecekler.
O ara Ermenistan ateşkes’i sık sık ihlal edecek. (Etmeye başladı bile) Böyle böyle bir 30 yıl daha geçecek.
Kim öle kim kala.
Son bir yıldır.
Belki bir buçuk yıldır...
Sel, yangın, hortum, toz bulutu, kasırga, deprem, heyelan, salgın hastalık... Velhasıl savaş rüzgarları dahil, başımıza gelmeyen kalmadı.
Barajlarımız bile kurudu.
......
Yaygın inanca göre, bu uğurlugiller sayesinde, bir gökten taş yağmadığı kalmıştı... Ceviz büyüklüğünde dolu yağar mı yahu? Aman ha.
İyi saatte olsunlar.
. Suriye’de, Libya’da iç savaş var ama baş konu Türkiye...
. Doğu Akdeniz’de petrolden ve doğalgazdan çok Türkiye’nin adı geçiyor.
. Ermenistan’la Azerbaycan çarpışıyor ama Karabağ’dan daha çok Türkiye gündemdedir.
. Joe Biden, daha seçilmeden Türk Siyaseti’ni dizayn etmeye çalışıyor.
. Macron, işi gücü bırakmış, sadece Türkiye’yle uğraşıyor.
*
Fransa’nın cadde ve sokaklarında Macron gibi binlerce Macron var.
Hangisini cumhurbaşkanı yapsalardı fark etmezdi.
Cumhuriyet 97
Sadece Cumhuriyet değil.
- Laik Cumhuriyet.
Coğrafyamızdaki ülkelere
ve rejimlerine bakıp, Atatürk’ü minnet
ve şükranla anıyoruz.
Türkiye geri dönmez.
Kimse döndüremez.
Bayramımız kutlu olsun.
Nüans
Nazizm kelimesini duyunca, Avrupalı dostlarımız çok üzülüyorlar. Hatta öfkeleniyorlar. Halbuki biz nazizm değil azizim diyoruz ama anlamıyorlar... Ne yapsak acaba, nazizm ile azizim arasındaki
farkı onlara nasıl anlatsak?
Dikkat
Ermenistan, sivillere, çoluğa çocuğa misket bombası atıyor.
Misket, en kalleş bombadır.
- Bu ne zulüm?
- Bu ne nefret?
- Bu nasıl bir vicdan?
Ermeni yönetimine herkesten önce Ermeni Halkı itiraz etmeli ve dur demelidir.
Çünkü bu yönetim, yarın öbür gün gider ama bu leke asırlar sürer.
‘Bir Bilen’
Yine konuştu:
- Vatandaşın Fransız malı almaya parası mı var?
Hay ağzına sağlık ama işte
onu sen bilmezsin.
Fransız esnafına sor, sanayicisine sor, tekstilcisine sor, otelcisine sor, turizmcisine sor.
Velhasıl öğren de gel.
Ama millet aç aç diye bağıracaksan, Fransa’da da
aç insanlar var.
Ve korona
Son bir not:
Bu koronavirüs belâsı,
çok baskın çıktı. Topluma
kanseri bile unutturdu.
Vallaha hiç pazarlık etmeyelim.
- Ben sıtmaya razıyım.
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