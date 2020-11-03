Bunlar da var

İzmir’de hüzün ve ümit...

Ama yanı sıra, müthiş bir dayanışma...

İnsaniyetin en güzel örneği.

- Milli Ahlak’ın zaferi.

İşte, bir milletin anatomisi bu.

İzmirimize tekrar geçmiş olsun. Yaşadığı felaket bile, bize bir vahdet olarak yansımıştır. Kaç gündür başta Yunanistan olmak üzere, dünya hayretle ve gıptayla bizi seyrediyor.

Ve gündem

Bir taraftan da hayat elbet devam ediyor.

Yarın Amerika’da seçim var.