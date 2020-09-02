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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bu ne iltifat...

2 Eylül 2020

Şımarık çocuk mu?

Şımarık kelimesi iltifat ona.

Ne şımarığı, pişkin...

Yırtık, yüzsüz, arsız.

Kaldı ki ona bu pâyeyi veren abilerinde çocuk şımartacak kadar şefkat olsa, eh, ölçüyü kaçırdılar diyeceğim ama onlar daha da sevgisiz insanlar...

- Şımarık çocukmuş.

***

Nesi var şımaracak ya da şımartılacak?

Koskoca bir medeniyeti yemiş bitirmiş bir müflis... Çünkü kabiliyetsiz, üstelik tembel.

- İş yok güç yok.

Onun bunun kuyruğuna takılmış, tam bir asalak.

Bir baltaya sap olamamış, hep hazıra konmuş. Borç almış ödememiş. Söz vermiş yerine getirmemiş... Randevularına bile sadık kalmamış.

- Buna şımarık mı denir?

***

Keşke şımarık olsa.

Ona razıydık.

Şımarığın bile şımarmaya hak kazanmış bir yanı vardır. Bunun nesi var?

Yalancı, hilebaz, pis kurnaz, daima arkadan hançerleyen bir düzenbaz.

Zaten seçtiği arkadaşlara bakın kendisine benziyor.

 

NOT:

Şimdiden size desem ki:

- 29 Ekim kutlamaları yasak.

Bu yalan habere bir yaptırım var mı?

Yok... Kim ne karışır?

“Gazeteci dediğin muhalif olur...” Ben de yavaş yavaş gazeteci olmaya başladım galiba.

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