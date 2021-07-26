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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Bravo doktor

26 Temmuz 2021

Sağlık Bakanı'nın sabır ve tahammülüne pes doğrusu.

Onun yerinde ben olsam, bu toplumsal disiplinsizlik karşısında havlu atar

"Ne haliniz varsa görün" diyerek çoktaan istifa ederdim.

Suç ortaklarımız

Salgının başından beri... Kurallara uymamakta ısrar edenler!..

Ve şimdi de... Aşı olmamakta direnenler!..

Her şeyden önce şunu bilsinler ki, okula gidemeyen, yüz yüze eğitim alamayan koskoca bir nesli, sırf bu sebeple kaybetmek üzereyiz.

Bu çocuklar ne çocukluklarını yaşayabildiler ne de öğrenciliklerini... Bu yaşlara da bir daha dönemeyecekler.

***

Kural tanımayan bir sorumsuz güruh, sanırsınız ki yabancılar tarafından organize edilip Türkiye'ye özellikle salıverilmiş bir beşinci kol... Yani o derece.

Bize bu kötülüğü terör örgütü bile yapamaz.

Bunlar var ya...

Hem insan görünümlü, hem de medeni kılıklı yaratıklar. Bu nedenle aramızda yaşıyorlar. Belki dün akşam konserde, hemen yanınızdaki koltuktaydı. Belki bugün sinemada hemen ensenizdedir. Belki de bu sabah otel plajında size şezlongunu ikram eden centilmendir.

***

Kim olurlarsa olsunlar.

Zaten tanımayız, tanışmayız.

Ama günlük korona vaka sayısı, biner biner, ikişer biner yükseldikçe, onlara

Türk Halkı'nın laneti de

her gün aynı ölçüde yükseliyor.

Siyaset

Seçim sonuçları birbirine ya çok yakın çıkarsa...

Mesela...

Bir taraf: Yüzde 49.99

Öbür taraf: Yüzde 50.01

O zaman ne olur?

Hiç.

Erken seçim olur.

X

Yalan terörü 

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Temmuz 2021
Bu da bir terör biçimi.

Keşfedenler, Amerikalılar.

Yalana takla attırıp, onu allayıp pullayıp, şık bir ambalajla servise sunanlar Fransızlar.

Onu bir pişkinlik ve yüzsüzlük haline getirenler, sinsi Avusturyalılar.

***

- Elimize su dökemezler.

Yalanı itibarlı bir meslek, hatta bir kariyer haline getirenler ise Türklerdir.

Zaten Amerikan yalanlarının ana malzemesi, tuzu biberi Türkiye'den gitmektedir.

Dahası...

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Şartlara bağlı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

24 Temmuz 2021
Sert muhalefet yapmaya karar vermek.

Ya da yumuşak muhalefet yapmaya karar vermek.

Olmaz.

Karar vermek'le olmaz.

Muhalefetin biçimi, dozu, yolu yordamı, yöntemi, önceden belirlenmez. Sert veya mülayim olmayı, ancak şartlar getirir.

Konuya ve yerine göre, farklı tepkiler vardır. Bu bir reflekstir. Anında fışkırır. Ama siz bunu hesaplı, planlı ve ölçüp biçerek bir programa yüklerseniz, samimiyetsizliğiniz önce ses tonunuzdan anlaşılır.

Geometri değil bu konuştuğumuz.

- Siyaset konuşuyoruz.

Her dakika yanar döner.

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Birikmiş notlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Temmuz 2021
Devlet Bahçeli kim için söylemişti de çok gülmüştük:

Demişti ki:

- O zat’ın okuma yazması vardır ama okuduğunu anlamakta zorluk çeker.

Vallaha verdiği eşkal,
o kadar çok insana uygun ki, adamı hâlâ teşhis edemiyoruz.

***

Tanıdığımız Devlet Bahçeli, Başbakanlığı nasıl reddettiyse, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’nı da kabul etmez. Şimdiden şuraya yazıyorum ki kayda geçsin.
Günü gelince konuşuruz.

***

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Olmaz olmaz

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Temmuz 2021
“Kabil’de ne işimiz var?”

Vallaha geriye dönüp de ta 1950’lere gidersek “Kore’de ne işimiz var?” diye de sorabiliriz.

Bu gibi durumlarda, Devlet kâr-zarar hesabını herhalde iyi yapıyordur.

Nitekim, Kore’de gösterdiğimiz kahramanlıklara karşılık ödüllendirilmiştik.

NATO’nun saygın üyesi olduk.

Şimdi de Kabil’de göstereceğimiz kahramanlıkların ödülü olarak, bakarsınız belki bizi şıp diye Avrupa Birliği’ne alıverirler.

Anket

Size sorarlarsa ki:

- Hangi partiye oy vereceksin?

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Kutup da ne?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Temmuz 2021
Partilerin benzemez oluşu kutuplaşma mıdır? Hayır...

Mesela iktidar partisi’yle ana muhalefet partisinin bu çekişmesi nedir?

Bence demokrasinin gereğidir.

......

Tek tip insan arıyorsanız, boşuna aramayın.

Bu ülkede her türlüsü var:

- Laik, dindar, dinsiz, muhafazakâr, milliyetçi, liberal, faşist, sosyalist... vs.

Kutuplaşma mıdır bu?

Hayır.

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Bayramlık

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Temmuz 2021
Bir ülkenin ciddiyeti nereden anlaşılır?

Bir sürü ölçü vardır.

Ama bence en mühimi:

“Kaç yılda bir seçim yaptığından” anlaşılır.

İki yılda bir mi? Üç yılda bir mi? Dört veya beş yılda bir mi?

Kaç yılda bir seçim?

*

Muhalefet, her gün

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Öyle ölçülmez

Rauf TAMER

Rauf TAMER

19 Temmuz 2021
Toplantılara, gruplara, panellere, kulislere, velhasıl kalabalıklara bakıyorum.

Aynı istikamette oy kullanacağı belli insanlar, birbirlerini çılgınca alkışlıyor... Parti kongreleri gibi.

“- Türk’ün Türk’e propagandası.”

Tamam da...

Ne faydası var?

Rakip partiye kepçe atıp yeni oylar devşirmedikten sonra, sahi ne faydası var?

Artık anlayın şunu.

Ölçü, alkışların şiddeti değil, ‘kelle sayısı’dır.

Seçim budur. 

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İlk akla gelen

Rauf TAMER

Rauf TAMER

18 Temmuz 2021
Seçimi kim kazanacak, kim kaybedecek, belli değil.

Ama şurası belli.

Ya Tayyip Erdoğan'la birlikte yaşamaya iyice alışacaksınız...

Ya da Kılıçdaroğlu'yla birlikte yaşamaya mecbur, hatta mahkumsunuz.

Zaten dilinizi yavaş yavaş alıştırın.

Seçim değil bu...

Bu bir referandum:

- Erdoğan'a evet, Erdoğan'a hayır,

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Koronaya dair

Rauf TAMER

Rauf TAMER

17 Temmuz 2021
Normal hayata döndük diye sevinirken, başımıza yeni bir dert açılmaz inşallah.

Yazın yediğimiz bu hurmalar, sonbaharda bizi tırmalamaz inşallah.

- Korona, kalabalık sever.

Katliama bayılır.

Şimdi kimbilir hangi yörelerde, kimlerle kucak kucağadır.

Aman dikkat.

*

Günlük 60 bin vak’adan 5 binlere inmek güzeldir ama 5 binlerden tekrar yukarılara tırmanmak diye bir ihtimal de var.

Uzak ihtimal de olsa biz tedbirli olalım. Çünkü korona, ‘sıfır toleranslı’ gaddar bir insan avcısı’dır.

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Dünden devam

Rauf TAMER

Rauf TAMER

16 Temmuz 2021
Daima söylemişimdir:

- 15 Temmuz denince aklıma ilk gelen, Kılıçdaroğlu’dur.

Neden?

O akşam 22.00 uçağı ile İstanbul’a geldi değil mi? Halbuki darbe girişimi, saat 22.00’den önce deşifre olmuştu. Buna rağmen yolculuğunu iptal etmedi. Evine dönmedi. Saat 23.15’te İstanbul’a indi... O saatte İstanbul’da ne işi vardı? Hem de tek başına...

Bir lider öyle mi gezer?

*

Nerede kalacak?

Otellerde yer yokmuş. Ya da müşteri kabul etmiyorlarmış...

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Bıraktığı iz

Rauf TAMER

Rauf TAMER

15 Temmuz 2021
15 Temmuz denince aklıma sadece Kılıçdaroğlu geliyor...

O akşamdan bende kalan en büyük iz bu.

- Kılıçdaroğlu.

Sağ olsun.

*

Çok meraklı bir gazeteci olsaydım, kendime araştırmacı süsü verir, Kılıçdaroğlu’yla röportaj yapardım:

- Efendim, o akşam neler hissettiniz? / Tankları görünce ne düşündünüz? / Düşünüp de ne yaptınız, tankların üstüne mi çıktınız yoksa aralarından süzülüp mü geçtiniz? / Geçip de nereye gittiniz. Gittiğiniz evin sakinleri sizi görünce telaşlandı mı? / Televizyonun karşısına oturup neyi beklediniz? / Sizden başka hangi liderler geceyi nasıl geçirmiş, öğrendiniz mi?

*

Daha bir sürü soru.

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Teşhis

Rauf TAMER

Rauf TAMER

14 Temmuz 2021
15 Temmuz’un 5’inci yılında hâlâ soru şu: Arkasında hangi devlet vardı?

Hangisi olacak?

Burnunu soktuğu her ülkede, el attığı her işi, yüzüne gözüne bulaştıran kim var?

Eşkal tamam

Bir bilmecem var çocuklar.

Bulun bakalım.

Nasıl bir cumhurbaşkanı?

Kimdir bu?

- Demokrat, aydın, ilerici, özü sözü aynı, 83 milyonu kucaklayacak biri... Ağzından bal akan biri.

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Tam zamanı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

13 Temmuz 2021
Binali Bey’den hâlâ kulağımda kalan bir cümle var:

“Dostlarımızı çoğaltacağız, düşmanlarımızı azaltacağız.”

Bunun günü saati olmaz.

Her gün her dakika.

Hele bilhassa şimdi.

Bence hiçbir komplekse kapılmadan, geniş kapsamlı bir barış taaruzu’na geçmeliyiz.

Kimbilir, içerideki düşmanın yolu bile, belki de böyle kesilir.

Mutlugiller... 

HDP ile CHP, İzmir mitinginde bütünleştiler... Ne ideal bir çift olduklarını ilan ettiler...

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Kaç gün?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

12 Temmuz 2021
Soru şu: Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 12 gün mü, 15 gün mü, 20 gün mü?

Cevap:

- Daha vakit var. Günü gelince bakarız.

......

Hayır bakamayız. Şimdi bakalım.

Seyahat veya tatil yapacak olan ortadirek, şimdiden önünü görmek ister. Programını bir takvime bağlamak zorundadır. Bütçesini ona göre ayarlayacaktır. Son güne bırakılır mı?

Devlet Planlama Teşkilatı yok olup gittiyse, Aile Bütçesi de fesh olmadı ya... 

Futbol 

Avrupa Kupası’nda futbol kadar, tribünlere de dikkat kesildik.

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Madem öyle...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

10 Temmuz 2021
En yakın seçim 2023’te.

Onu da kaybedenler, 2028 seçimini bekleyecek.

Artık hangi yaşa gelmişlerse.

*

Fakat, en yakın dediğimiz 2023’e kadar, siyasi gerginlik hep böyle mi devam edecek? Daha 2 yıl bu bünye, bu asabiyete nasıl katlanacak?

*

Bir Tayyip Erdoğan meselesi var.

Hedef, onu indirmek.

Bilmem kaç yıldır uğraştılar, indiremediler.

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15 Temmuz’a doğru

Rauf TAMER

Rauf TAMER

9 Temmuz 2021
Darbe... Ne kibar isim.

İhtilâl’in, sosyetedeki lâkabı.–

Yakışıyor.

Çok da masum görünüyor.

......

27 Mayıs’a devrim dediler. Ahali de yedi oturdu.

12 Mart’a müdahale dediler. O da cuk oturdu.

12 Eylül’e Bayrak Harekâtı dediler... Eh, kimsede itiraz edecek derman kalmamıştı. Alkışlarla kabul gördü.

*

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Partili-partisiz

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Temmuz 2021
İster Tek Adam - Çift Adam, ister gürbüzleştirilmiş Parlamenter Sistem... Hangi sistem olursa olsun. Buyurun...

Yeter ki Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı yalanıyla tekrar aptal yerine koymayın bizi.

***

Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçerdik, biliyor musunuz?

Size söylüyorum Z kuşağı!.. Daha düne kadar Partisiz Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçerdik?

Partilere çağrıda bulunurduk:

- Ey partiler!.. Falan gün yeni Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz... Lütfen adaylarınızı belirleyip Meclis Başkanlığı'na bildirin.

Yani, partilerden "Partisiz Cumhurbaşkanı" çıkarırdık.

Mesela...

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Durup dururken

Rauf TAMER

Rauf TAMER

6 Temmuz 2021
Hatırlıyorum da, uzun ömürlü hükümetler, bütün kurumlarla kavgalı olurdu... Şimdi, muhalafet herkesle kavgalı.

Önüne gelene fırça atıyor.

Yargıtay'a, Danıştay'a, HSK'ya, TOBB'a, bazen TSK'ya bile...

TÜSİAD hariç, azarlamadığı kurum yok.

***

Hele Genel Başkan'ın şekeri mi iniyor, şekeri mi çıkıyor, belli değil.

- AKP'ye oy veren çiftçiye, çiftçi demem diyor.

Sırf çiftçiyle kalsa iyi...

- AKP'ye oy veren öğretmene

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Bunlar da var

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Temmuz 2021
15 Temmuz’a yaklaşırken düşünüyorum.

Batı’nın şaşırdığı neydi?

Darbe teşebbüsü değil, darbe sonucuydu.

Yani, halkın direnişi.

Ve darbecilerin akıbeti.

***

O kadar üzüldüler ki neredeyse biz teselli edecektik.

Onlar, darbeye darbe demezler.

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