Başkan Beyazıt

Mevcut yetkileriyle birlikte 5 yıl.
Fakat, Millet İttifakı ona
2 yıl süre tanıyacak.
Hangi hakla?
Ve hangi yasayla?
***
Muharrem İnce, 2018’de eğer seçilseydi, yetkilerini devredecekti. Öyle söylediydi.
Ama -öyle söylediği halde- devretmeseydi, cezası neydi? Hiç... Zaten 2018 geride kaldı. Şimdi 2023’e bambaşka bir atmosferde gidiyoruz. Bugün sorun
Hayır.
Bu laf öyle değil artık.
Bilakis.
“Muhtar bile olabilir.”
HDP’ye dair
Pervin Buldan, açık konuştu:
Türkiye’yi yönetecek mekanizmanın bir parçası olacaklarını söyledi...
Daha ne desin?
- Kaçacak olan oylar.
Nedir bu?
Anlatayım.
***
Bu oylar, seçimi kazansa da kaybetse de, Millet İttifakı’ndan kaçacak olan oylardır.
Miktarını bilemem.
Ama kaçacağı kesin oylar bunlar.
- Boş oylar.
Barış, özgürlük, demokrasi...
Bu üç kelime, gerçek anlamından saptırılmış, bir şifreye dönüştürülmüştür.
Çünkü bu üç kelime, kimsenin itiraz edemeyeceği kelimelerdir.
Ama bakın kimlerin ağzında.
***
Siz hiç sahiden demokrat olan birilerinin, sürekli
“Ben demokratım” dediğini duydunuz mu?
Sahici bir barış ve özgürlük yanlısı insanlar, her cümleye
- Bu şeref bize yeter.
Ne Amerikan karşıtlığı
oy getiriyor, ne Rus karşıtlığı...
- İlle de Türkiye.
***
Giderek yükseldiğimizi böyle anlayabilirsiniz. Türkiye karşıtlığı ne kadar büyüdüyse, biliniz ki Türkiye o kadar gelişti... Türkiye karşıtlığı ne kadar azgınlaştıysa, biliniz ki Türkiye o kadar yıldızlaşmıştır.
Başka ölçü yok.
***
Çatı dedikleri tek aday’la seçime gidecekler ki, hangi partinin yüzde kaç oy aldığı anlaşılmasın... 3 mü, 5 mi, 15 mi?
At atabildiğin kadar.
***
Şimdi parlak bir öneri daha var:
Masaya oturduklarında küçük parti- büyük parti ayrımı olmasın.
Buyurun bakalım.
Eşitler arasında birinciyi seçecekler.
Eşitler arası?
Hayır.
Futbol sert oyundur. Sahada zaman zaman tatsız sürtüşmeler olabilir. Bunların her biri -adı üstünde- ne olsa delikanlıdır...Böyle bir risk almaktansa...
Başka bir önerim var.
***
Diyorum ki:
Asıl barış, müziktir.
Ve müzik tarihimiz,
Türk-Ermeni bestekarlarının enfes eserleriyle donatılmıştır.
Doğru.
Muhalefete muhalefet diye geniş bir cephe var.
Ve şimdiye kadar görülmemiş bir hiddet sergiliyor.
*
Neden böyle?
Nereden çıktı bu oluşum?
Ve nasıl kurumlaştı?
- Adeta bir siyasi parti gibi.
İktidar da seçim tarihi olarak sürekli Haziran 2023 deyip rakibini çatlatıyor.
Bu yetmez.
Haziran ama haziranın kaçı? Hangi pazar? Kesin gün verin...
Verin ki, rakibiniz de çatı adayını açıklasın... Açıklasın ki
biz de şerefyab olalım.
***
Hem biliyor musunuz,
kesin tarih verirseniz, mesela
- 4 kere gitti.
Demirel’e benziyor...
Merhum da 5 kere gidip
6 kere gelmişti ya...
Son gelişinde, başbakanlığa da sığmadı, cumhurbaşkanı oldu... Daha yüksek makam olsa,
oraya da çıkacaktı.
***
Bunlar, dünyada ender görülen vakalardır.
Ta 60’larda başlayan Köşk Yarışı, 1973’te iyice tıkandı.
Faruk Gürler’in emr-i vakisi, Meclis’te tepki görünce, halim-selim bir zat’ta karar kılındı:
Fahri Korutürk.
Fahri Paşa, Divan Pastanesi’nde sütlü kahvesini güzel güzel içerken, kendisine acele Ankara’ya dönmesi bildirildi.
Gidiş o gidiş.
*
7 yıl sonra...
Bundan böyle Kılıçdaroğlu’nun her çıkacağı televizyon yayını, cevap hakkı nedeniyle bol bol kesintiye uğrayacak.
Amaç, bulunacağı iddiaları, anında ve yerinde çürütmek.
Çürütürken de onu yalancılıkla itham etmek.
***
Ne fena şey.
İnsanın bir kere adı çıktı mı, hiçbir sözüne güven kalmıyor.
Kılıçdaroğlu buna müstehak biri değil.
Ama nasıl oldu da böyle bir izlenim bıraktı, anlayamıyorum...
Bu bir taktik olsa bile...
- Ya kazanamazlarsa?
*
Efendim, kazanamazlarsa, küçük ortaklara bir şey olmaz ama bu defa Ana Muhalefet toz olur gider. İsmet Paşa bile kalkıp gelse onu kurtaramaz.
*
Ne güzel anlatıyorlar:
İlk 6 ayda, ilk 1 yılda, ilk 2 yılda neler yapacaklarını, tatlı tatlı sayıyorlar.
Esasen
Ne güzel şeyler anlatıyordu.
Ebubekir Elmalı...
Hukukçuydu galiba.
Neler var Türkiye’de?
***
Mesela.... Ömer Avşar.
Televizyon oturumlarından tanıdığımız bir hukukçu da o.
Dopdolu bir adam.
- Kaybedecek şeyiniz varsa aday olmayın.
Sakın ha.
Çünkü kaybederseniz, sadece cumhurbaşkanlığı seçimini değil, başka şeyleri de kaybedersiniz.
Mesela neleri?
***
Belediye Başkanı’ysanız, belediye başkanlığını kaybedersiniz. Parti veya muhalefet lideriyseniz, liderliği kaybedersiniz.
Milletvekiliyseniz, zaten ilk onu kaybedersiniz, yallah.
***
Onların hiç değilse bir kısmını size sunmalıyım ki, süratli değişen gündemde kaynayıp gitmesin.
***
Önce adaylık meselesi.
Bu konu, kabak tadı verdiyse de
meraklısı ve takipçisi çoktur. Oradan başlayalım:
***
Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu...
Anketlere bakıyoruz, Kılıçdaroğlu sonuncu çıkıyor.
Ne kadar namertlik varsa hepsini gördük.
Namertlikten öte şimdi kalleşlik devri.
*
Terör şöyle veya böyle bir gün biter.
Nitekim son çırpınışlar.
Ama bünyemize yerleşen kalleşlik ve nefret virüsü, terörden beter.
Nitekim kadına şiddet, erkekliğin artık sonudur.
Belli ki AK Parti’ye gitti.
20 yıldır bunca oy, gökten zembille inmiyor ya...
***
CHP, o havuzdan bir kepçe bile oy almadığı için yüzde 20’li rakamlara takılıp kalıyor.
****
Peki, Karaoğlan Efsanesi, nasıl efsane olduydu? Ecevit, en büyük rakibinden, önemli miktarda oy alabildiği için yüzde 42’yi bulduydu...
Sonra?..
Sonrası şu: Seçmen pişman oldu, bir daha oy vermedi.
- Batı Trakya’da işin ne?
Güzel ama bunu muhalefet de sormalı.
Niye sormuyor?
***
Hükümet üyeleri, ABD’ye sık sık şunu da soruyor:
- Suriye’de işin ne?
Soruyor ama bunu muhalefet de sormalı.
Niye sormuyor?
Başkan Beyazıt
Sadece Galatasaray’ın değil, Türk Sporu’nun ölümsüz başkanıydı.
Fair-play’in unutulmaz öncüsü, dostlukların başöğretmeniydi.
İş Dünyası’nın daima moral gücüydü, cemiyet hayatının çok renkli bir simasıydı. Liderlik ruhunda vardı.
Siyasi bir angajmanı olmadı. Ama paylaşılamazdı.
Dış dünyada ise
Selahattin Beyazıt, Türkiye’nin doğal büyükelçisi ve itibar kaynağıydı.
............
Hakkında neler yazmak lazım idiyse, çok şükür o hayattayken hepsini yazdım.
Memleketimin başı sağ olsun. Kederli ailesine ve değerli dostlarına sabır ve metanet dilerim.
Onu çok özleyeceğiz.
Barış Taarruzu
- Mısır ile yeni dönem.
- İsrail ile yeni dönem.
- Arap ülkeleriyle yeni dönem... Ermenistan’la yeni dönem.
- AB ile -mümkünse-taze bir başlangıç... vs...
............
Bütün bunlar, Türkiye’nin başlattığı ‘Barış Taarruzu’ndaki hedeflerdir.
İyi gidiyor.
***
Herhalde onlar da memnun ki, taarruzumuzu gayet sıcak bir şekilde karşıladılar.
Farkındaysanız, bu listede sadece Yunanistan eksik.
Aman, eksik olsun.
***
Onunla uğraşamayız.
Ne diplomasiden anlar, ne bir nezaketten, ne de bir komşuluktan...
Çünkü korkunç bir hastalığa yakalanmıştır.
- Türkler geliyor korkusu.
Yahu gelmiyoruz.
Kaç kere anlattık:
Yunanistan’a karşı dostluktan başka bir niyetimiz yok.
Hiçbir ülkeye öyle bir niyetimiz yok ama Yunanistan’a hiç yok.
Korku, bir hastalık.
Ve tedavisi mümkün değil.
***
Ne yapalım?
O hep korkarak yaşayacak, biz hep ona kahkahalarla güleceğiz. Zavallı Yunanistan.
Türk dostu olamadığı gibi Avrupalı da olamadı.
Türkiye karşıtlığı ise artık modası geçmiş demode bir izm.