Sevgili ne güzel şey.
Ama sevgiden yoksun biriysen, ne yapacaksın sevgiliyi?
- Sana söylüyorum kereste.
İnsan sevmezsin.
Hayvan sevmezsin.
Doğa sevmezsin.
Müzik - spor falan... Hiç sevmezsin.
Ama sevgilin var.
Memleketin yarısı Saraylı.
***
Şimdi de Muharrem İnce’nin sözleri için “Saray’ın ağzı” dediler.
Başvurdukları üç silah vardır:
- İftira, yalan ve hakaret.
Bunu bir ilke haline getirdiler.
Lakin iyi aile çocuklarına böyle şeyler yakışmıyor...
Hele Faik Öztrak
Akil Adamlar bunlar.
“N’olacak bu memleketin hali?” dercesine, CHP’nin durumunu konuşuyorlar.
Hepsi de nazik insan olduğu için, mevcut yönetimi incitmeden yapıyorlar bunu.
Ne kadar özen gösterirlerse göstersinler, partide gidişat iyi olsa, bu Bilge Adamlar endişe duyarlar mı?
Hiçbir beklentileri olmadığına göre de önce onlara takdirlerimizi belirtmeliyiz.
*
Mevcut Genel Başkan’a gelince...
Hiçbir komplekse kapılmadan... Kendini vesayet altında falan hissetmeden... Eski genel başkanların bu hassasiyetini
Diye diye nesiller geldi geçti.
O nesiller yıllarca Amerika-Rusya uzay yarışını gıptayla izledi.
Kimi Amerika’yı alkışladı, kimi Rusya’yı... Tamamen siyasi.
Fıkralar, bulmacalar bile uyduruldu.
Mesela:
- Kozmonot kimdir?
Astronot kimdir?
Cevap:
Bir parti “dostlarla birlikte” nasıl iktidar olur?
Oldu diyelim.
Dostlara makam ve mevki mi dağıtır?
Ya da... Dostlar dışındakilere sırtını mı döner? Dostlarını,
nasıl tespit ve teşhis eder?
Ne biçim laf bu?
***
Şu biçim laf.
Aslında nazik davrandı.
Çünkü Amerika, sırf
15 Temmuz’un değil, bütün darbe girişimlerinin arkasında var.
15 Temmuz’un farkı ise şudur:
- ABD suçüstü yakalanmıştır.
İnkâr edecek dermanı yok.
***
Mesele ne Obama meselesi, ne Joe Biden, ne de Trump meselesi.
- Rehavet ne demektir?
- Hak ihlâli nedir?
- İttifak neye denir?
Bilemeyenler çoğunlukta... İçlerinde öğrenciler var, uygar görünümlü delikanlılar, gayet şık hanım kızlar var...
Kıkır kıkır gülüyorlar ama cevap yok.
***
Hele şu soruya bakın:
- Cumhurbaşkanlarımızdan 4 tanesinin ismini say.
Ne demek istedi Ahmet Şık?
“Seçim kaybetmezler” mi demek istedi?
Artık nereye isterseniz çekebilirsiniz... Ama netice olarak “Gitmezler” dedi. Gitmezler...
Öyleyse ne yapmalı?
***
Kolay.
Seçimle gitmezlerse
“Başka bir şekilde.”
Zaten kesip attılar.
Biri de dedi ki:
- Önce zihniyet değişmeli.
Öbürü dedi ki:
- Sıfırdan anayasa olmaz. Yeni bir cumhuriyet demektir bu.
Beriki dedi ki:
- Sen önce mevcut anayasaya saygılı ol.
Velhasıl...
Herhalde eski yıllardan kalan kötü izlerin etkisi...
Pek benzemiyorsa bile... Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları işte bu yüzden üzüntüyle takip ediyorum...
Çok sürmez inşallah.
***
Oraya koşa koşa giden siyasetçiler var ya... Önce zannettik ki,
havayı yumuşatmaya gittiler.
Ne münasebet.
Meğer yangına körükle gitmişler.
O da mı burnumuzdan gelecek?
Daha ortada taslak bile yokken istemezükçüler hemen döküldü ortaya.
Anlaşılır gibi değil.
Anayasalar zararlı kitapçıklar mıdır ki telaffuzundan bile rahatsızlık duyuluyor?
......
Vallaha paşa gönülleri bilir.
Masaya ister otururlar, ister yine kaçıp giderler...
Dünyada hangi sivil anayasa yüzde 100 mutabakatla yapılmış ki? Makul bir çoğunluk yeter.
Etmediği gibi, CHP’ye eleştirilerini de aynı tempoda sürdürüyor.
Siyasette daha önce böyle bir garabet gördünüz mü?
Ben görmedim.
*
Peki, şunu gördünüz mü?
CHP, bütün bunlara katlanıyor ve Muharrem İnce’yi ihraç etmiyor.
O CHP ki, CNN TÜRK’e çıktı diye partinin öz evlatlarına kıyabilmiştir.
Yani disiplin, on numara.
Mesela... Şimdi de:
Büyük Adam / Küçük Adam.
***
Muharrem İnce, “Adam” kelimesini çok seviyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de, gece yarısı “adam kazandı” deyip havlu atmıştı.
Aslında kaybeden o değildi.
Adam 10 yıldır zaten “yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş”di ama öteki adam, yenilgiye hiç doymuyordu. Muharrem Bey hiç değilse yüzde 30’u aşmış, tünelin ucunu görmüştü.
Hem de
Ama birisi çıksın, bana Parlamenter Sistem’e nasıl döneceğimizi bir anlatsın.
Hem de güçlendirilmiş olarak.
“Parlamenter Sistem” vay canına.
***
Dönersek fena mı olur?
Beni, Parlamenter Sistem Karşıtı sanmayın. Bana fark etmez... Demokratik düzende kalmak kaydıyla, hangi sistem olsa razıyım. İster Parlamenter Sistem, ister başkanlık, ister yarı başkanlık. Hiç fark etmez.
İstediğim sadece şudur:
- Birisi çıksın anlatsın.
Ne olur ne olmaz.
HDP’nin başına bir kaza gelirse, onun boşluğunu doldurmak için yeni müttefikler edinmeye çalışıyor.
Normaldir.
Öyle bir kaza olmasa da ittifakta HDP ile başbaşa kalmak istemiyor.
***
Peki... Hem HDP kalsın, hem öbürleri de gelsin.
Çok iyi olur.
En iyi alternatif.
İsterseniz Sosyalist Muhafazakâr da diyebilirsiniz.
Yeter ki muhafazakâr eklemeyi unutmayın.
***
Büyük gelişme görüyorum.
Yıllardır konsolide ettikleri kendi tabanlarıyla, artık yetinmiyorlar. Muhafazakâr kitlelere açılıyorlar.
Öyle ki, AK Parti Seçmeni’ne seslenirken ses tonları ne kadar munis ve müşfik.
Çünkü oradan oy bekliyorlar.
Nihayet anladılar.
Onun puanlarını feda edemiyorlar. Nasıl etsinler? Hesap ortada.
HDP de bunları parmağında oynatıyor.
Ne kadar oynatsa hakkıdır... Sen HDP’ye hem muhtaçsın hem de ilişkini gizliyorsun.
Ne kadar gizlersen gizle...
Bütün Türkiye biliyor.
***
Lafa gelince “Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.”
Acaba öyle midir?
Yaygın bir endişe görüyoruz.
Bence bu uzak bir ihtimal ama mesele sadece ABD değil. Nereden gelirse gelsin, her kötü niyetli oyunu bozmak milli bütünlük sergileyerek olur.
***
İşte bu noktada irili ufaklı muhalefetlerin tavrı mühim.
Nitekim bize yıllardır yapılan bütün saldırılar, biraz da içeriden aldıkları avanstan cüret bulmuşlardır.
Bugün Bağımsız Türkiye’yi vurgulamak, kurucu parti
CHP’ye çok yakışır.
Ve o zaman, ABD dahil, bütün ülkeler şunu görür ve anlar:
Ahde vefa
Dün Mehmet Sevigen, Beyaz TV’de anlatıyordu.
Öyle içi yanmış ki, kalbi o kadar acımış ki, dinlerken ben de hüzünlendim.
İnsanlar, yetiştiği ocaktan, sevdiği kulüpten, gençliğini vakfettiği şirketten, velhasıl ona hayat veren her türlü aidiyet duygusundan kolay kopamıyor. Hele bir de Sevigen gibi hassas bir insansan yandın.
***
Sevigen, CHP’yi anlattı... Büyük aşkı.
CHP geleneklerini hatırlattı. Ve şimdi gelinen noktaya değindi. Bunları yaparken kelimeleri çok dikkatli seçerek CHP’ye zarar vermemeye çalıştı. Ama gözleri dolu doluydu.
Benim de canıma okudu.
Pazar günümü mahvetti.
***
Beri tarafta da Muharrem İnce.
Enteresan...
“CHP’de gizli AK Partililer var” diyor.
Ciddi mi söylüyor, şaka mı ediyor bilmem ama ilk defa duyuyor değilim.
- Yaygın bir kanaat bu.
Halkın damarına basmayı
iyi bilen usta ajanların sanki istilasına uğramış bir partiye benziyor CHP... İçeride sanki profesyonel bir örgüt var. Ve bu örgüt sanki partinin altını oyuyor. Ve bu örgüt sanki onu yüzde 25’lere kilitlemenin yolunu çok iyi biliyor.
Şüphelenmekte haklı insanlar.
Çünkü bir parti bu kadar hata yapamaz.
Allah aşkına... Bu da mı Saray’ın organizasyonu?
Sürpriz...
İstanbul gafil avlandı.
Şubat’ta kar mı yağar?
Kar dediğin Temmuz’da Ağustos’ta falan yağar.
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