Anlaşılıyor ki, her parti kendi adayını çıkaracak. Zaten bu tür seçimlerde şaşmaz kural budur.

Öyleyse, şu olacak:

AK Parti, MHP ve BBP hariç (çünkü onların adayı belli) diğer partiler kendi aralarında yarışacak. 7 parti mi, 8 parti mi, kaç partiyse işte, kıyasıya yarışacak.

Ne için?

- Birinci gelmek için.

Birinci gelen, Tayyip Erdoğan’la final maçı oynamaya hak kazanacak.

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İşte ben bu sebeple diyorum ki:

- Seçim değil bu.