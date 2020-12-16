Biz onu savunma için aldık,
o başımıza dert oldu.
Ama ne olursa olsun.
Bu saatten sonra...
ABD’ye peki efendim deyip onu hangara çekersek, onurumuz kırılır. Zaten ABD, sırf onurumuz kırılsın diye böyle yapıyor. Burnumuzu sürtmek istiyor. Çünkü Türkler için onur ne demektir bilmiyor.
Bilseydi, boşuna ısrar etmez,
S-400 meselesini bu noktaya getirmezdi.
............
Halk’ın böyle bir derdi var mı acaba? Hayır... Bunun konuşulduğunu hiç duymadım.
Halk sadece bakıyor ki:
- İktidarda benim partim olsun.
Yani?
Siyasi tercih.
***
Demokraside kötü sistem yoktur.
Başkanlık Sistemi
Şu cümleyi herhalde atlamadınız.
Yunanistan Başbakanı ne diyor:
“Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sorunlar haline dönüştürmeyi başardık.”
***
Tercümeye ihtiyaç var mı?
Açık açık diyor ki:
. Avrupalı’ya yine yutturduk.
. Avrupalı’nın aklı ermez bu işlere... Her zamanki gibi, onu yine parmağımızda oynattık.
Rumen hakem, işte bunu başardı.
Aşı’ya dair
Korona, bir biyolojik silah mıydı?
Bu bile aklımıza geldi:
Şimdi de neredeyse aşı’dan şüpheleniyoruz.
- Asıl biyolojik silah bu olmasın?
Yok artık, daha neler.
***
Kılıçdaroğlu bunu sık sık tekrarlıyor. Ciddi eleştiriler almasına rağmen, ısrarla tekrarlıyor. Son günlerde daha da sık tekrarlamaya başladı.
Bunu niçin yapıyor?
- Mutlaka bir bildiği olmalı.
Yoksa bile, bir hedefi olmalı.
Kime sesleniyor?
Nereye varmak istiyor?
Çok merak ediyorum.
Bu bir.
Ve konuşulacak.
***
Cumhurbaşkanı adaylığı bile gündeme geldi. Kılıçdaroğlu dedi ki: Aday olmayacağımı size kim söyledi?
Cevap:
- Siz söylediniz.
Hem de yüz kere söylediniz. Allahaşkına, siz 2014’te ve 2018’de aday oldunuz da biz mi duymadık?
***
Her neyse...
Uçlardan her kopup gelen, merkeze yöneliyor.
Gerçi partilerin, kendilerini merkezde sanmaları ya da sunmaları, her zaman inandırıcı olmaz ama yine de cazip bir alan gibi gözüküyor.
En azından, yeni bir sicil arayışı.
***
Yıllardır solcuyum diyenler, kimseyi inandıramadılar.
Sağcıyım diyenler, çizgilerini sürdüremediler.
Komünistler, sosyalistler, faşistler... Hepsi iflas ettiler. Dinciler, dinsizler, laikler laikçiler... Ve dahi darbeciler.
Hepsi bıktırdılar.
Hangi konuda mutabık kaldık?
Toparlayalım:
- Tank - Palet Fabrikası peşkeş mi çekildi, yoksa akıllıca bir işletmeye mi devredildi?
............
- Bir milletvekili orduya, hem de savaş halindeki orduya “Satılmış” mı dedi, yoksa biz mi yanlış duyduk? Maksadını mı aştı, yoksa Türkçesi mi kıt?
............
- 4 parti, sahiden bir anayasa taslağı mı hazırladı, yoksa 4 temsilci oturup pişpirik mi oynadı? Prof. Dr. Kaboğlu, ikrar mı etti, yoksa inkâr mı?
............
- Cumhurbaşkanı adayımız bellidir demiş.
- Kim?
- CHP’nin bir öz evladı.
Bunu Genel Başkan’a rağmen mi söylüyor bilmem ama bir çok CHP’liyi mutlu ettiğini biliyorum:
Hep dışarıda aday arayan bir partinin, nihayet kendine dönmesidir bu.
Genel başkan beğense de beğenmese de bu böyledir.
***
Ta Ekmeleddin Bey’le başlayan
23 yıl evveldi...
“İrticayı bastıranlar bir senfoniyle bütünleşiyor
ve sahneyi göstererek “İşte çağdaş Türkiye” diyorlardı.
Çünkü muasır medeniyet için her şey tamam, sadece senfoni eksikti.
O gece ona da kavuştuk.
Müziği siyasallaştırdık.
Sonrasını hatırlıyorsunuz.
- Postmodern darbe.
Benim için işgal, şimdi bitti işte, oh...
*
Aliyev, Fransızlara diyor ki:
- Çok meraklıysanız, Marsilya’yı Ermenilere verin.
Gayet münasiptir.
Marsilya nüfusunun çoğunluğu zaten Ermeni.
Marsilya’yı versinler.
Adı Marsilyan olsun.
Az bile.
*
Tabii, bütün faturayı ortadirek ve esnaf ödeyecek... Ve ödüyor.
Kimin yüzünden?
Tuzu kuru olanlar yüzünden diyemem. Zira tuzu kuru olan da pek kalmadı. Biz ciddiyetsiz insanların hışmına uğradık. Bütün mesele bu.
*
Buna rağmen, bu asil millet, büyük bir basiret sergiliyor ve koronaya karşı direniyor. Savaşı kazanacaktır.
*
Terbiyesizliğe kadar uzanabilir mi? Şımarıklığa kadar dayanabilir mi?
- Ben bir seçilmişim.
Evet, ben de bir ‘seçmiş’im ama mesela orduya “satılık” diyesin diye seçmiş değilim.
“İran’ın tarafına geçip Türkiye’ye karşı savaşırım” diyesin diye seçmiş değilim.
Canın her sıkıldıkça “Türkiye’de can ve mal güvenliği yok” diyesin diye seçmiş değilim. Kendine gel.
***
Atanmışlık, utanılacak bir şey mi? Hayır. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce atanmış insan var. Her meslekte var. Her ülkede var.
Ama sen
Akşener de seçim istiyor.
- Eh, benim paşa gönlüm de seçim istiyor.
Hiçbir farkımız yok.
Çünkü istemekle olmuyor. Seçim kararının nasıl alınacağı, kurala bağlıdır. Okuma yazması olan, kuralı okursa anlar.
Nitekim anlıyor ve susuyor.
*
Kılıçdaroğlu, Parlamenter Sistem’e dönmek istiyor.
Akşener de dönmek istiyor.
Zaten millet alıştı.
Yadırgayan yok.
***
Saadet Partisi de öyle.
HDP’yle aynı karede gözükmek, Saadet için mutluluk haline geldi.
Millet İttifakı adına, orada da bir problem yok.
***
Lâkin
İktidar yanlıları – iktidar karşıtları diye öğretmenlerimizi kategorize etmek, kimin aklına gelebilir? Hem de Öğretmenler Günü’nde…
Kılıçdaroğlu bunu da yaptı.
İktidar yanlıları için şunu söyledi:
- Onlara öğretmen demem ben.
***
Demesin ama...
Ne biliyor?
Uzaktan nasıl teşhis koyuyor, yüzbinlerce öğretmeni nerden tanıyor da “iktidarın peşine takılanları” derhal ekarte ediyor.
Sevinemiyoruz.
Kıran kırana tartışmalar izliyoruz.
Nedir, ne oluyor?
Zannedersiniz ki, koskoca reform, Osman Kavala’nın tahliyesi için yapılıyor.
Ne münasebet...
Onun tahliyesi, mevcut yasalarla da mümkün olduğu halde, ah şu Saray’ın Hakimleri... Saray’ın Savcıları...
Hah... İşte reformun alfabesi zaten buradan başlıyor.
- Ne biçim laf bu?
Bu sütunda yazdığım her yazıya
-önce- öğretmenim acaba beğenir mi diye bakıyorum.
Gramer hatalarından ödüm patlıyor. Noktalama işaretleri acaba yerinde mi, tamam mı?
Son dakika bir daha
gözden geçiriyorum.
Benim öğretmenim, bende bir Türkçe hatası görmemeli. Yıllık not ortalamam, hiç düşmemeli.
***
Geçenlerde bir dostum soruyordu:
Sonraları o rüzgar ters esmeye başladı.
Neden?
Şu hükmü vermek kolay:
- Dış Politika’da Türkiye, yanlış adımlar attı.
E ne olur attıysa?
AB ülkeleri hiç yanlış yapmadı mı?
Diplomaside yanlış adımın karşılığı bu mudur?
***
Abisi...
HDP’nin avukatlığı kime düşer?
- Abisine.
Öyle bir abi ki, HDP’ye kürsüden yöneltilen çok özel sözleri bile kendine dert ediyor.
- Yahu sana ne?
***
Abisi... Sayın abisi.
Parti kapanmasına elbet karşı çıkabilirsin. Klasik bir tavırdır. Onu herkes yapar. Sen de yap. Bir şey dediğim yok.
Ama HDP’ye kürsüden yöneltilen sözler seni ne ilgilendiriyor?
***
70 yıldır o kürsüden kimlere neler söylenmiştir. Ama cevabını herkes kendi vermiştir.
Çünkü kimsenin senin gibi bir abisi olmamıştır.
Bu tarafın, aslında takdire değer.
Kimine ödünç milletvekili veriyorsun, kimine ittifak vesilesiyle Meclis’te 1-2 iskemle bahşediyorsun, Allah razı olsun kuyudan adam bile çıkartıyorsun.
Bu âlicenaplığını inşallah anlıyorlardır bâri.
***
Pardon abisi.
HDP’ye söylenen sözler,
seni ne ilgilendiriyor dediğime bakma. Lafımı geri aldım... Sen örnek bir abilik sergiliyorsun... Hatta ona şefkat gösteriyorsun.
Bâri ara sıra kulağını çeksen “terörle arasına mesafe koyması için.”
Senden başka kimseyi dinlemez o... Sadece senin sözünü dinler... Hem de Kandil’i kıskandıracak kadar.
Hem de İmralı’yı sinirlendirecek kadar.
Not:
Yaptırım kararıyla ABD,
bence şunu demek istedi:
Bu Türkler de çok oluyor ha...
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