Yıllar gelip geçiyor. Başkanlar, yönetimler, futbolcular, teknik adamlar…Değişmeyen tek şey sürekli tekrarlanan olağanüstü seçimler, ideal başkan ve yönetim kurulu arayışı…
Bursaspor’da bir seçim arifesi daha geldi. Bu sefer tek aday, tek liste olacak.
Neredeyse 60 yıllık bir camiada, 60’a yakın genel kurul, 29 başkan…
3 yıl ve üzerinde başkanlık yapan kişi sayısı ise sadece 7.
İşte yukarıdaki rakamlar dahi birçok şeyi anlatmak için yeterli oluyor…
Böyle bir yapılanma ve istikrarsız bir ortamda kalıcı başarıların gelmesi çok zor…
Hatta imkânsız gibi bir şey…
Hangi kurumda olursa olsun, sürekli bir değişimin olması, sürekli gelişmenin önünde en büyük engel olarak kalacaktır.
Camia bir kez daha sandık başında…
Hep birlikte 30. başkanımızı seçeceğiz…
*
Benim gönlümden geçen başkan ve ekibinin;
1. Bağımsız
2. İcazet almayan
3. Yüreğinde tek sevda olan
4. Her daim dik duran
5. Mali konularda şeffaf olan
6. Bursaspor’u gelir kapısı olarak görmeyen
7. Özlüce’yi menajerlerin arka bahçesi yapmayan
8. Vakıfköy’ün değerini bilen
9. Kendisi için reklam değil, Bursaspor’u marka yapma hedefi olan
10. Stadyumun tüm gelirlerinin Bursaspor’a kalması için mücadele eden
11. Bursaspor’u futbol kulübü değil, spor kulübü yapacak vizyona sahip olan
12. Tüm kurum ve kuruluşlara eşit mesafede
13. Kavgayı değil, barış ve huzuru benimseyen
14. Ayrıştırıcı değil, birleştirici karakterde olan
15. Bireysel değil, ekip çalışmasına önem veren
16. Etik değerlerden vazgeçmeyen kişidir…
Umudum bu değerlere sahip ekibi görev başında görmek…
28 Şubat sabahında,
Bursaspor’un yeni başkanının arkasında, yanında ve gerektiğinde önünde yol gösteren ama her zaman hep birlikte olma temennisiyle…
Yeni yönetimin yol haritası…
Yıllar gelip geçiyor. Başkanlar, yönetimler, futbolcular, teknik adamlar…Değişmeyen tek şey sürekli tekrarlanan olağanüstü seçimler, ideal başkan ve yönetim kurulu arayışı…
Bursaspor’da bir seçim arifesi daha geldi. Bu sefer tek aday, tek liste olacak.
Neredeyse 60 yıllık bir camiada, 60’a yakın genel kurul, 29 başkan…
3 yıl ve üzerinde başkanlık yapan kişi sayısı ise sadece 7.
İşte yukarıdaki rakamlar dahi birçok şeyi anlatmak için yeterli oluyor…
Böyle bir yapılanma ve istikrarsız bir ortamda kalıcı başarıların gelmesi çok zor…
Hatta imkânsız gibi bir şey…
Hangi kurumda olursa olsun, sürekli bir değişimin olması, sürekli gelişmenin önünde en büyük engel olarak kalacaktır.
Camia bir kez daha sandık başında…
Hep birlikte 30. başkanımızı seçeceğiz…
*
Benim gönlümden geçen başkan ve ekibinin;
1. Bağımsız
2. İcazet almayan
3. Yüreğinde tek sevda olan
4. Her daim dik duran
5. Mali konularda şeffaf olan
6. Bursaspor’u gelir kapısı olarak görmeyen
7. Özlüce’yi menajerlerin arka bahçesi yapmayan
8. Vakıfköy’ün değerini bilen
9. Kendisi için reklam değil, Bursaspor’u marka yapma hedefi olan
10. Stadyumun tüm gelirlerinin Bursaspor’a kalması için mücadele eden
11. Bursaspor’u futbol kulübü değil, spor kulübü yapacak vizyona sahip olan
12. Tüm kurum ve kuruluşlara eşit mesafede
13. Kavgayı değil, barış ve huzuru benimseyen
14. Ayrıştırıcı değil, birleştirici karakterde olan
15. Bireysel değil, ekip çalışmasına önem veren
16. Etik değerlerden vazgeçmeyen kişidir…
Umudum bu değerlere sahip ekibi görev başında görmek…
28 Şubat sabahında,
Bursaspor’un yeni başkanının arkasında, yanında ve gerektiğinde önünde yol gösteren ama her zaman hep birlikte olma temennisiyle…