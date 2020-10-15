Yeni günden sahte içki

Mevcut koşullarda maç öncesi Tuzla deplasmanı için 1 puan verilseydi, büyük bir kesim kabul ederdi.

Lakin 3-0 öne geçtiğin bir maçtan sonra alınan 1 puan ciddi şekilde moral bozucu ve öz güven sarsıcı bir sonuç oluyor.

Hele ki rakibin yaş ortalamasının 30,4 olduğunu hesaba katınca gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor.

OZAN HAMLESİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Her maçın kırılma anları vardır. Cumartesi günkü maçın birden fazla kırılma noktası oldu.

Bana göre en çok etkili olan Özer’in sakatlanıp çıkması ve yerine Ozan İsmail’in girmesi oldu.

2. ve 3. bölgede top tutabilme yeteneği olan Özer yerine, daha maça girerken amatörce bir hata yapan ve oyunda ofansif anlamda inisiyatif alamayan Ozan hamlesi dengelerin Tuzlaspor lehine değişmesine neden oldu.

Akabinde maç içinde karşılaşma 3-1 veya 3-2 iken yakalanan pozisyonların Burak Kapacak başta olmak üzere biraz bencillik, biraz sorumsuzluk sebebiyle kaçırılması maalesef bu moral bozucu sonucun alınmasına neden oldu.

MUSTAFA ER HAMLELERDE GEÇ KALDI