Öncelikle rakibin en büyük şampiyonluk adayı olduğunu, sezona 6-7 transfer yaparak girdiğini unutmamak gerek.
Bursaspor tarafında ise takımın yarısından fazla oyuncunun ayrıldığını, transfer tahtasının kapalı olduğunu, başkanını yeni seçtiğini, yeni teknik ekibin doğru düzgün hazırlık maçı dahi yapamadan neredeyse tamamen gençlerden kurulu bir oyuncu grubuyla mücadele ettiğini belirtmek gerekiyor.
Hatta sahadaki hemen tüm oyuncuların alacaklarının ödenmemiş olması bile başlı başına bir handikap.
Daha önce söylediğimiz gibi Erkan Kamat ve ekibinin işi çok zor.
Zira acilen sıcak para bulup hem mevcut oyuncu grubunun alacaklarını ödemeli, hem de takım içindeki sıkıntılı bölgelere nokta atış en az 4 transfer yapmalı.
*
Mevcut gençlerle şampiyonluk hedefi koymak maalesef çok fazla iyimserlik olur.
Evet Vakıfköy çıkışlı gençlerimiz özverili, çalışkan, istekli ve yetenekli olabilirler, ancak bir çoğunun özgüven ve tecrübeye ihtiyacı var.
Onların sırtına bu yaşta çok fazla sorumluluk ve beklenti yüklersek, onları da kaybedebiliriz.
Tabii ki ilk maç özelinde çok ağır eleştiri yapmanın da kimseye yararı olmayacaktır.
SHEHU TAKIMDA KALMALI
Lakin gördüğümüz kadarıyla orta sahada Shehu’nun mutlaka taķımda kalması sağlanmalı.
Defansın göbeği S.O.S. veriyor.
Emirhan doğal olarak sol bek mevkisini yadırgıyor.
Ofansif anlamda Burak Kapacak yine tek adam konumunda.
Ve genç Ali’den tek başına tüm sezonu kaldırmasını beklemek haksızlık olur.
TAKVİYEYLE BAŞARI GELİR
Evet tahmin edildiği üzere Bursaspor’u zor günler bekliyor.
Gerekli takviyeler yapıldığı takdirde hedefe ulaşma konusunda başarılı olma olasılığı yüksek.
Aksi halde stresli bir sezon bizleri bekliyor olacak.
Tabii tahta açılırsa az ama öz transfer yapılması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek gerekiyor.
Yoksa sırf çöpleri almak için tahtayı açmaya kalkmayın.
Zira Bursaspor’un boşa atacak tek bir kuruşu kalmadı...
Tahtasız bu kadar
Öncelikle rakibin en büyük şampiyonluk adayı olduğunu, sezona 6-7 transfer yaparak girdiğini unutmamak gerek.
Bursaspor tarafında ise takımın yarısından fazla oyuncunun ayrıldığını, transfer tahtasının kapalı olduğunu, başkanını yeni seçtiğini, yeni teknik ekibin doğru düzgün hazırlık maçı dahi yapamadan neredeyse tamamen gençlerden kurulu bir oyuncu grubuyla mücadele ettiğini belirtmek gerekiyor.
Hatta sahadaki hemen tüm oyuncuların alacaklarının ödenmemiş olması bile başlı başına bir handikap.
Daha önce söylediğimiz gibi Erkan Kamat ve ekibinin işi çok zor.
Zira acilen sıcak para bulup hem mevcut oyuncu grubunun alacaklarını ödemeli, hem de takım içindeki sıkıntılı bölgelere nokta atış en az 4 transfer yapmalı.
*
Mevcut gençlerle şampiyonluk hedefi koymak maalesef çok fazla iyimserlik olur.
Evet Vakıfköy çıkışlı gençlerimiz özverili, çalışkan, istekli ve yetenekli olabilirler, ancak bir çoğunun özgüven ve tecrübeye ihtiyacı var.
Onların sırtına bu yaşta çok fazla sorumluluk ve beklenti yüklersek, onları da kaybedebiliriz.
Tabii ki ilk maç özelinde çok ağır eleştiri yapmanın da kimseye yararı olmayacaktır.
SHEHU TAKIMDA KALMALI
Lakin gördüğümüz kadarıyla orta sahada Shehu’nun mutlaka taķımda kalması sağlanmalı.
Defansın göbeği S.O.S. veriyor.
Emirhan doğal olarak sol bek mevkisini yadırgıyor.
Ofansif anlamda Burak Kapacak yine tek adam konumunda.
Ve genç Ali’den tek başına tüm sezonu kaldırmasını beklemek haksızlık olur.
TAKVİYEYLE BAŞARI GELİR
Evet tahmin edildiği üzere Bursaspor’u zor günler bekliyor.
Gerekli takviyeler yapıldığı takdirde hedefe ulaşma konusunda başarılı olma olasılığı yüksek.
Aksi halde stresli bir sezon bizleri bekliyor olacak.
Tabii tahta açılırsa az ama öz transfer yapılması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek gerekiyor.
Yoksa sırf çöpleri almak için tahtayı açmaya kalkmayın.
Zira Bursaspor’un boşa atacak tek bir kuruşu kalmadı...