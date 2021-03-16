Mutlu olmak haram

Sayın Kamat ve Ekibi; Evet, artık karar zamanı.

Belki hayalleriniz vardı, belki umutlarınız, lakin yönetimde geçirdiğiniz süre gösterdi ki, sizler bu kulübü yönetmek için gelmemişsiniz.

Ne transfer tahtasını açabildiniz, ne de herhangi bir gelir getirici faaliyet.

Ne dik durabildiniz, ne de Bursaspor’un haklarını koruyabildiniz.

Ne borçlar ödendi, ne personel/futbolcu maaşları…

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Bu sezon için söyleyebileceğimiz ve mutlu olacağımız tek konu gençlerin sahada verdiği onurlu mücadele.

Onu da Vakıfköy’deki hocalara ve Mustafa Er’e borçluyuz.

