Mutlu olmak haram

Belki hayalleriniz vardı, belki umutlarınız, lakin yönetimde geçirdiğiniz süre gösterdi ki, sizler bu kulübü yönetmek için gelmemişsiniz.
Ne transfer tahtasını açabildiniz, ne de herhangi bir gelir getirici faaliyet.
Ne dik durabildiniz, ne de Bursaspor’un haklarını koruyabildiniz.
Ne borçlar ödendi, ne personel/futbolcu maaşları…
*
Bu sezon için söyleyebileceğimiz ve mutlu olacağımız tek konu gençlerin sahada verdiği onurlu mücadele.
Onu da Vakıfköy’deki hocalara ve Mustafa Er’e borçluyuz.
Bursaspor’un, özellikle bir kesimin canını acıtan şampiyonluğu sonrası adeta organize şekilde artan bir şekilde devam eden hakem facialarına çok fazla sayıda tanıklık ettik. Lakin Yiğit Arslan denilen kişinin felaket yönetimi gibilerini çok az gördük.
Karşılaşmanın ilk düdüğünden son ana kadar tüm takdir haklarını Akhisarspor lehine kullanan bu ne olduğu belli olmayan zatın hangi amaca hizmetle buraya gönderildiği veya geldiğini merak ediyoruz.
Yeşil beyazlılar lehine en az 3 net penaltı pozisyonunu görmezden gelip, rakibin kaleciye geri pasını es geçen, olmayan fauller yaratıp, Bursaspor’un yediği ikinci golün adeta hazırlayıcısı olan, Bursasporlu oyunculara çok kolay çıkardığı kartları, rakip oyunculara çıkarmaya cesareti olmayan ve bunlar gibi onlarca şaibeli karar.
*
Yeter artık!
Bursaspor hemen her maç hakemleri de yenmek zorunda değil.
Bu konuda en sinir olduğum yorum da “Ama Bursaspor da kötü oynuyor”
Umarım yanılırım, umarım bu yazı için sizlerden özür dilerim...
Maalesef ligin ikinci yarısıyla birlikte başlayan olumsuz gelişmeler yeşil beyazlıların lige erken havlu atmasına yol açtı.
Tabii şu gerçeği de görmeden geçmeyelim;
Transfer tahtasının açılamadığı, Erkan Kamat’ın hiçbir yerden maddi destek alamadığı, hemen neredeyse gençlerden kurulu bir takım bile şu ana kadar alınan sonuçlar ve puanlarda başarılıdır.
Zira aynı durumda kalan Eskişehirspor’un bulunduğu durum hepimizin malumu iken bu takımı yaratan ve buralara gelmesini sağlayan Mustafa Er Hoca’ya ve sahada Bursaspor arması için varını-yoğunu koyan futbolculara teşekkür de etmek gerek.
Lakin ligin ikinci yarısında oluşan bu olumsuz tablonun sebeplerini iyi analiz etmek ve sorumlu olanları da konuşmak gerekiyor.
*
Sahada mücadele eden, isteyen, rakibini adeta ısıran Balıkesirspor son derece haklı bir galibiyet aldı.
Yeşil beyazlılar ise sahanın hemen her bölgesinde âdeta tel tel döküldü.
Böyle olunca eleştiri seslerinin dozu yükseldi.
*
Bana eleştiriyi hak edenlerin başında Mustafa Er Hoca geliyor.
Bu takımın bugünlere gelmesinde tabii ki Mustafa Hoca’nın emeğini yadsınamaz, lakin Balıkesir deplasmanına özelinde gerek çıktığı kadro, gerekse sahadaki görüntü hoş değildi.
İlk olarak defansın sol tarafında Cüneyt Köz tercihi bana göre büyük hataydı. Kendi bölgesinde dahi verim almakta zorlandığımız bir oyuncuyu, hiç oynamadığı bir bölgede oynatmak hatadır. Üstelik o bölgede oynayabilecek ve az-çok iyi bir ışık veren Abdullah varken.
Sakatlık, ceza, vefasızlık ve COVID-19 engeline rağmen, ara transfer döneminde bırakın ilk 11’i, yedek kulübesini dahi bu ligin kaliteli ve tecrübeli ayakları ile dolduran Tuzlaspor karşısında yine var olma savaşı verdi.
Hatta son dakikada Batuhan, çok uygun pozisyonda o golü atsa, bu şartlar altında sahadan 3 puanla dahi ayrılabilirlerdi.
İki taraf arasında kadro derinliğini gözler önüne sermek için yalnızca yapılan değişiklikleri yazmak yeterli olacaktır;
ARADAKİ YAŞ FARKI
Bursaspor’da oyuna Ramazan girdi (22 yaş), Tuzlaspor’da Erkan Zengin.
Daha sonra 18’lik Kerem girdi, rakip takımda Erdem Özgenç.
Akabinde 1 hafta önce 18 yaşına girmiş Şamilcan oyuna dâhil oldu, mavi beyazlılarda Ömer Şişmanoğlu...
Her türlü zorlu koşullar altında yeşil beyazlılar asla aşağıya bakmayacak...
*
Öncelikle ilk olarak Pazartesi akşamı maç öncesi durumu masaya yatıralım;
Rakip Giresunspor son 8 maçını gol yemeden kazanan, moral ve futbol anlamında formunun en zirve noktasında.
Yeni stadını açmış, hedefe kilitlenmiş, gerekli yerlerden gerekli desteğini almış vaziyette.
Transfer tahtasını açamayan Bursaspor tamamen yerli ve büyük oranda altyapı oyuncularından kurulu bir takım.
Hafta içi vefasız bir karakter yüzünden kaotik bir ortam yaşanmış.
Bir altyapı oyuncusunun yetişmesi için geçen süreyi ve onun üzerine hocasından, malzemecisine, yemekhanede çalışan aşçısından, kir içinde bıraktığı formalarını yıkayan personele kadar verilen emekleri düşününce, yukarıdaki sözün doğruluğu bir kez daha ortaya çıkıyor.
*
Ali Akman, onu yetiştiren hocalarına, takım arkadaşlarına, taraftarına kısaca Bursaspor camiasına en hafif tabirle büyük bir ayıp yapmıştır...
Keşke yıllarca gittiği Vakıfköy’de, duvarda asılı olan Enes Ünal’ın yazısını bir kez okusaymış.
Keşke aylardır evine ekmek götürmek için maaş bekleyen personelin durumunu hissedebilseymiş.
Keşke onu doğuran, emeklerken elinden tutan, yürümesini sağlayan kulübünün ne kadar büyük bir ekonomik dar boğazın içinde kaldığının farkına varabilseymiş.
Keşke çok yakın geçmişte, hani o camianın oyuncusu ve Ali Akman’ın akıl hocası Ayhan Akman’ın da çok iyi bildiği, Ozan Kabak’ın G.Saray’a yaptığını, Bursaspor için yapabilseymiş.
Bursaspor şuan ki kadro yapısı itibariyle 11 kişiden oluşan, yedek oyuncusu, kadro derinliği olmayan bir takım.
İdeal 11’inden 1 kişi dahi eksik olduğunda dişliler aksamaya başlıyor.
Altınordu karşısında da hem Emirhan, hem de Furkan Emre’nin yokluğu ciddi şekilde hissedildi.
*
Kâğıt üstünde ve form grafiklerine bakıldığında maç öncesi oklar hep Bursaspor’dan yanaydı, lakin futbol her zaman olduğu gibi sahada oynanıp, sahada kazanılıyor.
Aslında ilk yarıda eksikliklere rağmen yeşil beyazlılar üstün oynayan taraftı. Onur Atasayar ve İsmail Çokçalış’ın kanat bindirmeleri ile oldukça fazla sayıda pozisyon da bulundu. Ancak bunlardan yalnızca birinde başarılı olunca maçı koparmak mümkün olmadı.
Akabinde eksiklikler hissedilmeye başlandı. Üzerine bir de Onur sakatlanınca takımın işleyen dişlileri dağıldı.
Bu galibiyet, muhtemel sezonun en değerli galibiyeti, hatta kırılma maçı olabilir.
Zira Cumartesi akşamı kazanılan yalnızca 3 puan değil, çok daha ötesindeydi.
Öncelikle kendi özgüvenleri bakımından çok değerliydi.
Maçların sahada, üstelik görme problemleri olan hakemlere rağmen, kazanıldığını gösterdiler.
Futbolun parayla değil, yürekle oynandığını kanıtladılar.
Zirve yolunda bu ligin en iddialı takımına kendi sahalarında ilk yenilgilerini tattırdılar.
*
Eğer takım olarak hedefleriniz farklıysa, iki kulvarda mücadele edecek kadro kalitesi ve genişliğiniz yoksa üstelik maddi anlamda hemen hemen hiçbir getirisi bulunmuyorsa kupada ilerlemenin bu saatten sonra hiçbir mantığı olamaz.
Belki ilk turlarda, kadroya giremeyen diğer altyapı oyuncuları görmek ve maç eksikliğini gidermek anlamında yararlıydı, lakin artık üst seviye takımlarla oynuyorken, lig takvimi pandemi nedeniyle yorucu bir hal almışken, sakatlık/ceza riski mevcut iken daha fazla yıpranmanın Bursaspor’a yarardan çok zarar getireceği aşikâr.
Yeşil beyazlı gençler zaten kupada beklentilerin üzerinde mücadele edip, güzel sonuçlar aldılar.
Artık devre arası kampından sonra tek bir hedefe odaklanmaları gerekiyor.
*
Karşılaşmaya gelecek olursak, maç zaten ilk 30 dakika içinde gelen goller neticesinde çok erken bitmişti. Kalan 60 dakika hazırlık maçı havasında geçti. Ki bu da sakatlık/ceza riskinin minimuma inmesi açısından da olumluydu.
Antalyaspor karşısında alınan bu skor ve oynanan futbol ayrıca bazı gerçeklerin görülmesi bakımından da yararlı oldu;
COVID-19 salgınının gölgesi altında, renklerine âşık olduğu takımlarını TV başından izlemek zorunda kaldı.
Sportif anlamda ise Yeşil-Beyazlı camia beklentilerin uzağında kaldı.
Mesut Mestan ve ekibi borçları ötelemek dışında hemen neredeyse hiçbir şey yapmayınca Süper Lig hedefi play-off aşamasında son buldu.
Üstelik bu kötü tablonun ortaya çıkmasında, sezon içerisinde tamamen yönetimsel hatalardan kaynaklanan -3 puanın etkisi de yadsınamaz.
En nihayetinde başarısız bir yönetimsel sürecin ardından Erkan Kamat ve Ekibi görevi devraldı.
Lakin kulübün uçan kuşa borcunun olduğu bir dönemde, üstelik şehir dinamiklerinden destek görmediği bir ortamda ne derece başarılı olacak hep birlikte göreceğiz.
Ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı, transfer tahtasının açılamadığı, taraftar desteğinin sınırlı kaldığı bu süreçte tüm camia umutlarını, hedeflerini ve hayallerini Vakıfköy’ün genç yüreklerine teslim etmiş durumda.
Bu çocukların üzerindeki yükün olması gerekenin çok üzerinde olduğu aşikâr. Bu nedenle 2021 yılında transfer tahtasının açılıp, takımın işleyen düzenini bozmamak kaydıyla 2 veya en fazla 3 nokta transfer yapılması camianın sezon sonu Süper Lig ümitlerini artıracaktır.
Bu seferki hikâye, sahada hem tüm takdir haklarını rakipten yana kullanan bir hakeme rağmen vazgeçmediler ve skor 70. dakikada 3-0 iken geri dönmeyi başardılar.
Üstelik hafta arasında oynadıkları ve 120 dakika süren son derece tempolu bir kupa maçının ardından.
Gönül, hiç geriye düşmeden maçı kazanmak ve son haftalardaki çıkışı devam ettirmekten yanaydı lakin genç yüreklerin ortaya koydukları azim ve kararlılık kesinlikle takdire şayan.
Futbol olarak baktığımızda ise savunma yönündeki zafiyetler devam ediyor.
*
Zaten ligin en çok gol yiyen takımı Bursaspor olması da bunun en net göstergesi.
Pazar akşamı da özellikle orta sahada Kerem’in, kanatlarda da Burak Kapacak ve Batuhan’ın maça oldukça tutuk ve kötü başlaması oyunun başında tüm dengelerin ve topun rakipten yana olmasına neden oldu.
Ve gençler; lütfen “Ben oldum” demeyin, öğrenmeye, çalışmaya, kendinizi yalnızca ve yalnızca futbola vermeye devam edin. Etrafınızda Enes Ünal gibi, Mehmet Zeki Çelik gibi, Merih Demiral gibi, Cengiz Ünder gibi, Yusuf Yazıcı gibi oyuncuları örnek alın.”
Sonuçtan bağımsız olarak, Süper Lig’de üst sıralarda yer alan Göztepe’yi, kendi sahasında, üstelik sahaya 9 yabancı ile çıktıkları bir karşılaşmada, dik durarak, mücadele ederek ve en önemlisi harika bir futbol oynayarak eleme başarısı gösterebilmek kim ne derse desin gurur duyulacak bir olaydır...
Bir Bursalı olarak, bu gururu yaşatan gençlerimize sonsuz teşekkürler...
*
Mücadelenin hemen tamamında maçı kazanmak isteyen, attıkları birbirinden güzel gollerin akabinde bireysel hatalarla yenilen gollere rağmen oyundan düşmeyen ve en nihayetinde karşılaşmayı, değim yerindeyse söke söke alan gençlerimize ve onları Bursaspor’a ve Türk futboluna kazandıran Mustafa Er’e ne yazsak az gelir.
Tabii ki önlerinde daha kat edecekleri uzun bir yol var...
Tabii ki daha öğrenecekleri ve alacakları dersler var...
Aslında bir tek Ümraniyespor karşılaşması hariç, sezon başından bu yana hemen her maç bu mücadeleyi görüyorduk. Lakin bu sefer skorla birlikte, bireysel hataların minimuma indiği, 10 kişi kalmasına rağmen, oyundan kopmayan bir Bursaspor izledik.
Hatta sözde takımın abisi konumundaki Özer’in sinirlerine hâkim olamayıp, takımı 10 kişi bıraktığı dönemde dahi gençlerin paniğe kapılmayıp, adeta Özer’e ders veren sakinliği ileriki günler, haftalar açısından çok değerliydi.
BİRÇOK İSİM ÖN PLANA ÇIKTI
Kadro kalitesi ve derinliği bakımından ligin en iyi takımlarından olan ama ortaya koyduğu futbol kalitesi ile beklentilerin altında kalan Samsunspor karşısında birçok isim hep birlikte ön plana çıktı.
Bunların başında Ataberk’in ekstra performansı dikkat çekiciydi. Dileğimiz genç eldivenin bu formunu sezonun sonuna kadar koruması, zira yapılan herhangi bir bireysel bir hatanın, kalemizde hemen gol olarak dönmesi, sahada mücadele eden gençlerin direncinin kırılmasına neden oluyor.
Ataberk yaptığı kurtarışlar ile bu direncin hep ayakta kalmasını sağladı.
Aynı şekilde orta sahada Burak Altıparmak (bana göre takımın kaptanı olması gereken kişi) ve Emirhan’ın iki yönlü tükenmek bilmeyen enerjileri alınan bu net galibiyette önemli bir etken oldu.
3 puan kaybı önemli tabii ki lakin ondan daha kötüsü sahadaki görüntü idi.
Gençleri ilk defa bu kadar futboldan uzak, isteksiz görmek, beni gelecek adına endişelendirdi.
Ümraniyespor karşısında 90 dakikalık oyunun neredeyse tamamında takım olarak adeta döküldük.
Ve takımda bir iki oyuncu dışında bu duruma isyan eden kimseyi göremedik.
Ne rakibe baskı uygulayıp, adam kovaladık,
Ne organize olup, pas yapabildik,
Ne de mücadele ettik…
Şimdiye kadar izlemekten keyif aldığımız gençlerin ayakları sahadaydı belki ama kafalarını çok uzaklardaydı.
Her ne kadar gelecek vaat eden bir takıma sahip olsak da, maç içindeki bazı zaman dilimlerinde ortaya çıkan anlık problemler can sıkıyor.
Altay karşılaşması ve sonucuna baktığımızda, sezon sonu için büyük hedefler koymak zor gibi duruyor.
Zira mevcut kadro beklentilerin çok üzerinde işler başarsa da, hedef maçların kazanılmasında, tecrübe katsayısının eksikliği belirleyici olabiliyor.
*
Maçların devre başlarına, gençliğin verdiği enerjiyle çok iştahlı ve etkili başlasak da, belki fiziksel yetersizlik, belki akan maç içinde baskıyı kaldıramama, belki de enerji seviyesini 90 dakikaya yayamamanın sıkıntısı ile “Türk gibi başlayıp, Almanlar gibi bitiremiyoruz”.
Cumartesi akşamı bir kez daha aynı senaryoyu izlemek zorunda kaldık.
Attığımız gole kadar ve ikinci yarının başlarında etkili görünen genç Timsahlar, dakikalar ilerledikçe maç içinde saha, top ve oyunun hâkimiyetini rakibine kaptırmaya engel olamadılar.
Evet, Bursaspor’un gençleri cumartesi akşamı bu sözü bir kez daha doğruladı.
Çalıştılar, koştular, mücadele ettiler ve sonucunda son dakikalarda olsa da karşılığını almaya başardılar.
Zaten gidilmeye değer hiçbir yolun kestirmesi yoktur.
Mücadele etmeden de istenilen hedefe varmak hemen neredeyse imkânsızdır.
*
Albert Camus’un dediği gibi;
“Başarı kolay elde edilir, zor olan başarıyı hak etmektir”.
Maç geneli ile ilgili söyleyeceğimiz ilk tespit;
Bursasporlu gençlerin kötü bir futbol ortaya koyduğu, sahada fiziksel anlamda güçsüz oldukları ve her daim görmeye alıştığımız o arzulu, coşkulu futbolu göremediğimiz olacaktır.
Bu görüntünün sebepleri arasında ise aşağıdaki başlıkları sayabiliriz;
1- Emirhan’ın yokluğu.
Bursaspor orta sahasının dinamizmini ve çabukluğunu sağlayan en temel oyuncuların başında Emirhan geliyor. Bunu zaman zaman kendisini defansın soluna çekildiği maçlarda da gördük. Takımın şu anki kadro yapısında Emirhan orta sahanın vazgeçilmez bir ismi olduğunu bir kez daha gördük.
2- Savunma ile hücum bölgesi arasında bağlantı kurulamaması.
Orta sahada Emirhan’ın yokluğunda topu hücum bölgesine taşıyacak, kanatları besleyecek bir oyun kurucu bulamadık.
Mutlu olmak haram
Güzel bir pazar günüydü.
Bir hekim olarak birçok dosttan “Tıp Bayramı” kutlamaları ile başlamıştık.
Ardından Bursaspor’dan hediyelerimiz geldi.
Önce Frutti Extra Bursaspor’un deplasmanda Büyükçekmece karşısında aldığı önemli galibiyet ile mutlu olduk.
Sonra da Bursaspor’un, 30 dk.’dan sonra güzel futbolu ile gelen 3 gollü 3 puanı.
Kafamızda bir tek yazacağımız yazıda nelerden bahsedeceğiz soruları vardı.
*
İsmail ve Onur varken, bu takımın oynayacağı tek sistemin 3-5-2 olması gerektiğini düşündüm.
Ozan İsmail Koç’un ne defansif, ne de ofansif anlamda takıma hiçbir katkı vermediği ve bu görüntüsü ile iyi bir kariyer edinmesinin zor olduğunu.
Sevgili Batuhan kardeşimizin kesinlikle psikolojik bir destek alması gerektiğini, zira Ali Akman sonrası ayakları sahada olsa bile, kafasının orada olmadığını.
Taha’yı da kazanmanın mutluluğunu yazacaktım.
*
Dedim ya, haftalar sonra her şey yolunda giderken, gecenin ilerleyen saatlerinde gündeme bomba gibi bir mektup düştü.
Artık bıçak kemiğe dayanmayı da geçmiş, iliğine kadar pisliğe gömülmüş...
Nasıl bir utanç?
Nasıl bir rezilliktir bu?
Futbol sektörü dikkate alındığında adeta karın tokluğuna ücret alan bu gençlerin hakkının yerde kaldığını, döktüğü terlerin boşa gittiğini gördük.
Ve kendini başkan ve yönetim kurulu üyesi sanan bir avuç insanın düştüğü duruma şahit olduk...
*
Artık diyecek ne söz bulabiliyoruz, ne de yazacak kelime...
Zira utanması gerekenlerin ar damarlarının çatladığını, koca bir camiayı yerin dibine soktuğunu anladık...
Yarınlarda hangi yüzle stada gelip, ben Bursasporluyum diyeceksiniz?
Nasıl Bursa’nın sokaklarında yürüyeceksiniz?
Yeter artık.
Defolun gidin..!