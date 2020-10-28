Mücadele var, karşılığı yok…

6 maçın tamamında ilk golü atıp, 1 maç hariç hepsinde kaleni gole kapatamıyorsan defans hattında sorun var demektir.

Öne geçtiğin bu 6 maçın 3’ünde mağlup olup, birisinde de 3-0’dan puan kaybediyorsan,

Sezon başından beri Cüneyt ve Aykut ikilisi ile olmadığını herkes bağıra bağıra söylüyorken,

Bu mevcut sorun için halen en küçük bir hamle üretemiyorsan,

Üstelik o bölgede oynatabileceğin adam Vakıfköy’de (şahsen haklı bir sebepten ötürü) antrenman yapıyorsa

Kusura bakma Mustafa Hocam ama o takımın teknik adamında problem var demektir.

İstifa ve benzeri söylemleri asla doğru bulmuyorum lakin egoları bir kenara bırakıp, sıkıntıları ortadan kaldıracak çareler üretmek için o koltukta oturuyorsun.

Henüz yolun çok başında olan bir teknik adam için size tavsiyem, hele ki kulübün cebinde 5 kuruş yokken, oyuncu kaybetmeyi değil, kazanmayı ilke edinmek gerek.

Kazanmak istiyorsan, sahip olduğun her şeyi ortaya koyacaksın.