Hem moral hem özgüven

Bursaspor, Vakıfköy ağırlıklı kadrosuyla Altınordu deplasmanından kritik bir galibiyet alarak hem moral, hem de özgüven kazandı.
Aynı zamanda camianın da gelecek adına umutlarını biraz olsun yeşertti.
Tabii ki, nasıl geçen haftaki kötü skor sonrasında bu genç yürekleri yerin dibine sokmayı doğru bulmuyorsak, aynı şekilde bir galibiyet akabinde göklere çıkarmayı da gerçekçi bulmuyorum.
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Evet, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında nispeten futbol anlamında olumlu sinyaller verseler de, kaleci Ataberk’in sonuca tesir eden performansını es geçmemek gerekiyor.
Geçen hafta Adana Demirspor maçında skor 1-1’ken direkten dönen top kırılma noktasıysa, bu hafta da Ataberk’in 1-0 iken kurtardığı pozisyon alınan galibiyette etkili oldu.
Maç genelinde Emirhan, İsmail ve Ali’nin geçtiğimiz haftaya göre üzerine koyduğunu, 17’lik Vefa’nın yaşına göre gayet etkili olduğunu gördük.
Eminim ki haftalar ilerledikçe takım içerisindeki uyum daha fazla artacak, orta sahada gördüğümüz top kayıplarının sayısı azalacak ve özellikle hızlı hücumlarda bitiricilik konusunda daha özenli olacaklardır.
TRANSFER İHTİYACI
Takımın transfere ihtiyacı var mı?
Dürüstçe söylemek gerekirse, evet var.
Özellikle uzun lig maratonu ve hedef dikkate alındığında mutlaka defansın göbeğine, kanat defansa bir yedek, Shehu kalmayacak ise orta alana ve Ali’nin yanına bir forvet dahil etmemiz gerekiyor.
Ama hep söylediğimiz gibi az ve öz, abartmadan, israf etmeden, içi geçmiş oyunculara para saçmadan...
*
Burada da en büyük görev şüphesiz ki Mustafa Er’e düşüyor.
Taze Başkan Erkan Kamat ve ekibinin forma sponsorları konusunda gösterdiği olumlu performansı, transfer tahtası özelinde de göstermesini bekliyoruz.
Ve tabii ki geçmiş başkan ve yönetimler yüzünden camiada kaybolan güven duygusunun yeniden inşası sanırım yapacakları en büyük hamle olacaktır.
Çünkü camiada güven duygusu temin edilirse, eminim ki maddi ve manevi olarak ciddi bir desteği arkalarında göreceklerdir...
Evet, İzmir semalarında elde ettiğimiz moral ve özgüvenin gelecek hafta Bursa’da da devam etmesi dileklerimizle...
Hem moral hem özgüven
Bursaspor, Vakıfköy ağırlıklı kadrosuyla Altınordu deplasmanından kritik bir galibiyet alarak hem moral, hem de özgüven kazandı.
Aynı zamanda camianın da gelecek adına umutlarını biraz olsun yeşertti.
Tabii ki, nasıl geçen haftaki kötü skor sonrasında bu genç yürekleri yerin dibine sokmayı doğru bulmuyorsak, aynı şekilde bir galibiyet akabinde göklere çıkarmayı da gerçekçi bulmuyorum.
*
Evet, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında nispeten futbol anlamında olumlu sinyaller verseler de, kaleci Ataberk’in sonuca tesir eden performansını es geçmemek gerekiyor.
Geçen hafta Adana Demirspor maçında skor 1-1’ken direkten dönen top kırılma noktasıysa, bu hafta da Ataberk’in 1-0 iken kurtardığı pozisyon alınan galibiyette etkili oldu.
Maç genelinde Emirhan, İsmail ve Ali’nin geçtiğimiz haftaya göre üzerine koyduğunu, 17’lik Vefa’nın yaşına göre gayet etkili olduğunu gördük.
Eminim ki haftalar ilerledikçe takım içerisindeki uyum daha fazla artacak, orta sahada gördüğümüz top kayıplarının sayısı azalacak ve özellikle hızlı hücumlarda bitiricilik konusunda daha özenli olacaklardır.
TRANSFER İHTİYACI
Takımın transfere ihtiyacı var mı?
Dürüstçe söylemek gerekirse, evet var.
Özellikle uzun lig maratonu ve hedef dikkate alındığında mutlaka defansın göbeğine, kanat defansa bir yedek, Shehu kalmayacak ise orta alana ve Ali’nin yanına bir forvet dahil etmemiz gerekiyor.
Ama hep söylediğimiz gibi az ve öz, abartmadan, israf etmeden, içi geçmiş oyunculara para saçmadan...
*
Burada da en büyük görev şüphesiz ki Mustafa Er’e düşüyor.
Taze Başkan Erkan Kamat ve ekibinin forma sponsorları konusunda gösterdiği olumlu performansı, transfer tahtası özelinde de göstermesini bekliyoruz.
Ve tabii ki geçmiş başkan ve yönetimler yüzünden camiada kaybolan güven duygusunun yeniden inşası sanırım yapacakları en büyük hamle olacaktır.
Çünkü camiada güven duygusu temin edilirse, eminim ki maddi ve manevi olarak ciddi bir desteği arkalarında göreceklerdir...
Evet, İzmir semalarında elde ettiğimiz moral ve özgüvenin gelecek hafta Bursa’da da devam etmesi dileklerimizle...