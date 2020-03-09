3 kilit isim olmayınca…

Bursaspor kadrosunun ne kadar yetersiz ve kalite bakımından kısıtlı olduğunu cumartesi akşamı bir kez daha gördük.
Son derece sınırlı bir kadroda da 3 kilit ismin yokluğu yeşil beyazlıları tamamen sıradan bir takım haline çeviriyor.
Bu üç isim;
1. Orta saha ve forvet hattının bağlantısını sağlayan, kilit paslar atabilen, gerektiğinde skor katkısı ile maçı döndüren Özer Hurmacı’nın kendi sorumsuzluğu ile arkadaşlarını yalnız bırakması.
2. Saha içinde 1. bölge ile 3. bölge arasında bağlantıyı sağlayan ve oyunun her bölümünde kendini hissettiren Shehu’nun hakem hatasıyla takımdan ayrı kalması.
3. Kanattan ceza sahasına isabetli orta yapabilen neredeyse tek oyuncu olan ve rakip eksiltebilme özelliği olan tek oyuncu Burak Kapacak’ın sakatlığı.
Takımdaki hiçbir oyuncu bu 3 oyuncunun yerini dolduramayınca, bir de üstüne İbrahim Hoca’nın kadro tercihi ve oyun okuma konusunda ki hataları da eklenince sahadaki kısır futbol görüntüsünün ve akabinde gelen kötü sonuçların önüne geçmek mümkün olmuyor.
*
Ara transfer döneminde kadro zenginliği yaratmak adına takıma katılan Traore ve Serdar’ın da son derece etkisiz ve silik futbolları da bu görüntünün ortaya çıkmasında bir başka etken.
Görüldüğü üzere yönetim, Tayfur, biraz da Kerem Can dışında, ara transfer döneminde yine sıfır çekmiş durumda.
Ve maalesef artık bu durumu düzeltecek şansımız da yok.
Şu an için tek temennimiz yukarıda saydığımız bu üçlünün sezon sonuna kadar aynı anda sahada sağlam bir şekilde bulunması.
Aksi halde yeşil beyazlılar için ilk 2 üzerinden Süper Lig’e yükselmesi oldukça zor görünüyor.
*
Yönetimin ise hakemler konusunda MHK ve TFF üzerindeki baskılarını ivedilikle artırması gerekiyor.
Buradaki kastımız asla “Hakemler bizi kayırsın” anlamında değil. Tek isteğimiz sahadaki hakkımızın hakemler tarafından gasp edilmesinin önüne geçmek.
Hani hep dillendiren “Bursa Kent Dinamiklerinin” belki de yapacakları en yararlı işlerin başında bu hak arayışının başarılı bir şekilde sonuçlandırılması olacaktır.
Hep dediğimiz gibi “Başka Bursaspor Yok” ve bu sezon sonu Süper Lig’e çıkılmazsa, bu kavram ciddi şekilde zarar görecektir.
3 kilit isim olmayınca…
Bursaspor kadrosunun ne kadar yetersiz ve kalite bakımından kısıtlı olduğunu cumartesi akşamı bir kez daha gördük.
Son derece sınırlı bir kadroda da 3 kilit ismin yokluğu yeşil beyazlıları tamamen sıradan bir takım haline çeviriyor.
Bu üç isim;
1. Orta saha ve forvet hattının bağlantısını sağlayan, kilit paslar atabilen, gerektiğinde skor katkısı ile maçı döndüren Özer Hurmacı’nın kendi sorumsuzluğu ile arkadaşlarını yalnız bırakması.
2. Saha içinde 1. bölge ile 3. bölge arasında bağlantıyı sağlayan ve oyunun her bölümünde kendini hissettiren Shehu’nun hakem hatasıyla takımdan ayrı kalması.
3. Kanattan ceza sahasına isabetli orta yapabilen neredeyse tek oyuncu olan ve rakip eksiltebilme özelliği olan tek oyuncu Burak Kapacak’ın sakatlığı.
Takımdaki hiçbir oyuncu bu 3 oyuncunun yerini dolduramayınca, bir de üstüne İbrahim Hoca’nın kadro tercihi ve oyun okuma konusunda ki hataları da eklenince sahadaki kısır futbol görüntüsünün ve akabinde gelen kötü sonuçların önüne geçmek mümkün olmuyor.
*
Ara transfer döneminde kadro zenginliği yaratmak adına takıma katılan Traore ve Serdar’ın da son derece etkisiz ve silik futbolları da bu görüntünün ortaya çıkmasında bir başka etken.
Görüldüğü üzere yönetim, Tayfur, biraz da Kerem Can dışında, ara transfer döneminde yine sıfır çekmiş durumda.
Ve maalesef artık bu durumu düzeltecek şansımız da yok.
Şu an için tek temennimiz yukarıda saydığımız bu üçlünün sezon sonuna kadar aynı anda sahada sağlam bir şekilde bulunması.
Aksi halde yeşil beyazlılar için ilk 2 üzerinden Süper Lig’e yükselmesi oldukça zor görünüyor.
*
Yönetimin ise hakemler konusunda MHK ve TFF üzerindeki baskılarını ivedilikle artırması gerekiyor.
Buradaki kastımız asla “Hakemler bizi kayırsın” anlamında değil. Tek isteğimiz sahadaki hakkımızın hakemler tarafından gasp edilmesinin önüne geçmek.
Hani hep dillendiren “Bursa Kent Dinamiklerinin” belki de yapacakları en yararlı işlerin başında bu hak arayışının başarılı bir şekilde sonuçlandırılması olacaktır.
Hep dediğimiz gibi “Başka Bursaspor Yok” ve bu sezon sonu Süper Lig’e çıkılmazsa, bu kavram ciddi şekilde zarar görecektir.