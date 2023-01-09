Gençlik sırrı NAD’de mi gizli

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NAD aslında bize yabancı bir molekül de değil, tanıdık, bildik bir doğal mucize: B3 vitamininin bir türevi. Yaşlanma araştırmaları yürüten uzmanlar, yaşlılık sürecinde NAD seviyelerinin giderek azaldığını, yaşlılıkla ilgili sorunların çoğunun da bu azalmadan kaynaklandığını düşünüyorlar. Bu nedenle de özellikle mitokondri fonksiyonlarını düzenleme ve mitokondrilerden enerji üretimini arttırmada sadece ağızdan takviye olarak değil, yaşam tarzı değişiklikleriyle de NAD seviyelerimizi arttırmamızı öneriyorlar. Yaşlanma uzmanlarına göre, eğer yeterli NAD seviyelerine sahip olabilirsek kronik hastalıklara yakalanma ihtimaliniz azalacak, bedenlerimiz daha dirençli ve güçlü kalacak, sağlıklı, formda ve fit yaşlanma ihtimaliniz daha da artacaktır. Peki, nasıl ve neden? Hazırsanız buyurun...

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KISA BİLGİ

NAD NASIL ARTAR

İYİ haber şu: Düzenli ve etkili egzersiz çalışmaları, usulüne uygun yapılan aralıklı oruç çabaları ve sık tekrarlanan, bedensel sıcak/soğuk değişimleri ile NAD seviyelerimizi biz de doğal yoldan kolayca arttırabiliriz. NAD seviyelerimiz arttıkça vücudumuzdaki “onarım genlerimiz” daha aktif hale geliyor. Neticede de yaşlanma hızımız düşüyor, bedenlerimiz daha güçlü, sağlıklı, formda ve fit, daha enerjik bir yaşlanma fırsatı bulabiliyor.

İYİ BİLGİ

NAD’E NE YAPIYOR

NAD ile ilgili çalışmalarını benim de dikkatle izlediğim Harvard’lı genetik profesörü Dr. David Sinclair’e göre, bedenin NAD rezervlerini arttırmak, düşündüğümüzden çok daha önemli bir “İYİ YAŞLANMA AYRINTISI”dır. Zira NAD “gen ifadelerini değiştirebilen” ve iyi genlerin çalışmalarını düzenleyebilen muazzam bir doğal molekül. Bedenimizdeki NAD seviyeleri arttıkça “iyi genler”imiz ifadelerini düzenleyebilen ve DNA hasarlarımızı onarabilen bir protein olan “SİRTUİN” daha düzgün ve etkili çalışmaya başlıyor.

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KISA BİLGİ

SİNCLAİR DİYOR Kİ...

HARVARD’lı uzun yaşam uzmanı Dr. David Sinclair’e göre: “NAD seviyeleriniz yetersiz ve çok düşükse genetik yapınız ne olursa olsun daha hızlı ve kötü yaşlanırsınız. Bilelim ki iyi yaşlanmanın temel sırrı genetik mirasımızdan ziyade yaşam tarzı seçimlerimizde gizlidir. Yaşlılık dönemindeki sağlık gücü ve kalitemizin en az yüzde 80’i yaşam tarzı seçimlerimiz ve nasıl yaşadığımızla ilişkilidir.”

KESİP SAKLAYIN

DAHA ÇOK NAD İÇİN NE YAPMALI

EĞER NAD seviyelerinizi doğal yoldan arttırmak ve NAD gücünüzü maksimumda tutmak istiyorsanız:

VARAN 1- Her gün daha düzenli ve sık, daha etkili ve güçlü egzersiz çalışmaları yapın.

VARAN 2- Aralıklı oruç kürlerine girme konusunu yeniden ve bir kez daha düşünün, sık sık aralıklı oruç kürü yapın.

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VARAN 3- Soğuk/sıcak değişim kürleri (mesela sıcak banyo sonrasında soğuk duşlar, sauna sonrası şok havuzları) ile NAD seviyelerinizi arttırmaya çalışın.

KISA BİLGİ

AĞIR METAL YÜKÜ NASIL AZALTILIR

CIVA, kurşun, kadmiyum... Arsenik, bizmut, berilyum... Bunlar bedenimizde biriken, miktarları giderek artan toksik ağır metallerden sadece bazıları.

Özellikle cıva intoksikasyonu mühim bir sorun.

Peki çare ne?

Doğru yaklaşım şu: Ağır metal toksisitesini gösteren bir durum varsa kan ve idrar testleri ile araştırılacak.

Eğer böyle bir bulgu varsa da şelasyon yapan (yani bu toksinlerden arınmaya destek veren) takviyelerden faydalanmak düşünülecek. Peki, o takviyeler neler? Bana göre kısa ve güncel liste şöyle sıralanabilir:

* N-Asetil Sistein

* Alfa Lipoik Asit

* Selenyum (selenomethionin)

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* Magnezyum (magnezyum glisinat)

* Zerdeçal

* Deve dikeni

* Metil kobalamin (B12)

* Metil folat (Folik Asit)

İYİ BİLGİ

5 SORUDA ZERDEÇAL

SORU 1: HER GÜN NE KADAR ZERDEÇAL

Zerdeçal mucizesinden faydalanmak için...

ALTERNATİF 1: Her gün 1/4 – 1 çay kaşığı toz

zerdeçal

ALTERNATİF 2: Her gün 0.5-1 santimetre taze zerdeçal

SORU 2: ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLMELİ

YETERLİ sağlık faydası için zerdeçalı mutlaka 1/4 çay kaşığı kadar toz karabiber ile birlikte tüketiniz.

SORU 3: KARABİBER NE SAĞLIYOR

KARABİBER içindeki bioperin isimli doğal mucize sayesinde zerdeçalın gücüne güç katıyor. Mesela zerdeçalın emilimini arttırıyor, karaciğerden temizlenme sürecini uzatıyor, neticede de zerdeçal bedende daha uzun süre kalıyor.

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SORU 4: ZERDEÇALİN TAZESİ Mİ, KURUSU MU

TAZE zerdeçal da kuru zerdeçal da faydalıdır. Ama bilelim ki:

* Taze zerdeçal “kanser”den

* Toz zerdeçal “iltihap”tan korumada daha başarılı.

SORU 5: ZERDEÇALDAN NASIL FAYDALANALIM

ZERDEÇALIN biyolojik gücünden daha fazla yararlanmak istiyorsanız, onu karabiberle birlikte tüketiniz ve bu ikiliye yağ ekleyerek (zeytinyağı veya tereyağı) ısıl işlemden geçiriniz.