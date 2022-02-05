Dikkat! Göbekler büyüdükçe bellekler küçülüyor

Nedeni şu: Özellikle yaşlılar, çoklu organ yetmezliği olanlar, ağır kronik hastalıklarla yaşamlarını sürdürmekte zaten zorlananlar, bu hafif etkili varyantla bile hastalandıklarında ciddi akciğer sorunlarıyla karşılaşabiliyorlar. Neticede de hastaneye yatmak bir yana yoğun bakımlarda yaşam savaşı vermek zorunda kalıyor hatta bazen hayatlarını da kaybediyorlar. Son günlerde vaka sayılarındaki artışla birlikte ölüm rakamlarında kaydedilen hissedilir yükselmede bu olumsuzluğun önemli etkisi var. Kısacası bilelim ki salgın henüz bitmedi. Ve unutmayalım ki hepimiz giderek daralan bir “OMİKRON ÇEMBERİ” ile karşı karşıyayız. İşte bu nedenle SALGINLA MÜCADELEYİ CİDDİYETLE SÜRDÜRMEYE devam etmek, hatırlatma dozu aşılarımızı ihmal etmemek ve korunma önlemlerini ciddiyetle uygulamak mecburiyetindeyiz.
İYİ BİLGİ 1
GÜÇLÜ KEMİKLERE SAHİP OLMANIN 10 ETKİLİ YOLU
Size de şaşırtıcı gelecek ama ruh sağlığı uzmanlarına göre, öfkenin de “sağlıklısı” ve “sağlıksızı” var. Prof. Dr. Zuhal Baltaş ve Prof. Dr. Acar Baltaş’a göre, “Öfke aslında normal ve sağlıklı bir duygudur. Öfkesi ve kızgınlığından ötürü insanın kendisini suçlu hissetmesi doğru değildir. SAĞLIKSIZ OLAN, ÖFKENİN SALDIRGANLIĞA DÖNÜŞMESİDİR... Sağlıklı bir biçimde dışlaştırılmış bir öfke amaca yöneliktir, çoğunlukla da toplumsal olarak kabul edilebilir bir biçimdedir... Öfkenin sağlıksız olarak dışlaştırılması ise SALDIRGANLIK ve ŞİDDET biçimindedir. Ve en büyük zararı KİŞİNİN KENDİSİNE verir.” (*)
Yazının girişinden de anlayacağınız gibi bugün “sağlık menümüz”de “ÖFKE KONTROLÜ MESELESİ” var. Çünkü daha iyi bir hayat için, daha çok mutluluk ve huzur için, neticede de daha keyifli bir ömür için öfke kontrolü meselesini öğrenmek zorundayız.
İYİ BİLGİ
Hemen ardından da şu cümleyi ekleyelim: Egzersizin beden ve ruh sağlığına faydaları bırakın bu köşeyi, kitaplara bile sığmaz. Ve yine bilelim ki bizim bu sayfada sık sık ve bilerek tekrarladığımız “AYAKTA KAL, HAYATTA KAL!” mottosu herkes ve her yaş için ama özellikle de kaliteli bir yaşlanma yolculuğuna çıkan 50 yaş üzerindekiler için vazgeçilmez bir sağlık yaklaşımıdır. Diğer taraftan şu bilginin de altını yeniden çizmemizde fayda var: AKTİVİTEYLE EGZERSİZ AYNI ŞEYLER DEĞİLDİR. Peki, aradaki fark ne? Fark şu...
ÖNEMLİ SORU
HANGİSİ AKTİVİTE, HANGİSİ EGZERSİZ
Oysa şu bilgi son derece net ve açık: Bakteri veya virüs olması fark etmiyor, mikroplar korunmak hatta çoğalmak için sıcağı değil, soğuğu seviyor. Ve zaten yine böyle olduğu içindir ki mikroplarla ilgili araştırmaların yapıldığı laboratuvarlara tıka basa soğutucu dolduruluyor. Ama yine de bilelim ki kar yağışının kirli havayı temizlediği, havada asılı kalan mikrop ve toksin yüklü damlacıkları yere indirdiği, bize daha temiz ve sağlıklı bir hava soluma imkânı verdiği de doğrudur. Şu ayrıntıyı da bir kenara not edelim: Kış aylarında kapalı ortamlarda kalabalıklaşmak, mikrobik hastalıkların bulaşmasını kolaylaştıran tehlikeli bir gelişmedir. Ve bu nedenle bugünlerde yaşadığımız kapalı ortamların havalandırılması meselesi son derece önemli bir sağlık ayrıntısıdır.
ŞEKERLİ MİSİN VAY VAY...
KAN şekerinizin yükselmesi, neticede de doku ve organlarınızın gereğinden fazla “şeker banyosu” yapmak zorunda kalması sağlığınız için olumsuz bir gelişmedir. Özellikle beyniniz, sinir sisteminiz ve damarlarınız kanınızdaki aşırı şeker yükünden hiç ama hiç hoşlanmaz. Aşırı şeker yükü, beyninizi “bunamaya”, sinirlerinizi “bozuşmaya”, damarlarınızı ise “sertleşmeye daralmaya ve tıkanmaya” yönlendirir. Peki, bu “AŞIRI ŞEKERLENME MESELESİ”ni takipte kullanabileceğimiz bir test var mı? Var! HbA1c TESTİ... Peki, neden? Bu sorunun yanıtını “BİR TEST” kutusunda bulabilirsiniz.
BİR TEST
HBA1C TESTİ NEDEN ÖNEMLİ
PEK çok bilimsel çalışma net ve açık olarak gösterdi ki HbA1c’deki yüzde 1 birimlik küçücük bir artış bile kalp damar hastalığı riskinizi yüzde 18 arttırabiliyor. Diğer taraftan yine bu testteki yüzde 1 birimlik bir artış, Alzheimer dahil yıkıcı ve kronik beyin hastalıklarından bunama riskinizi de 3’e 5’e katlayabiliyor. Kısacası HbA1c seviyelerinizi dikkatle izlemeniz lazım. Testin sağlıklı kişiler için normal aralığı yüzde 5.5, maksimum yüzde 6’dır. Yüzde 5’in altı ideal rakamlardır. HbA1c testindeki rakamın giderek yükselmesi şeker yükünüzün arttığına, damarlarınız, beyniniz ve sinirlerinizin şekerlenmeye başladığına işaret etmektedir. Bir başka deyişle normal sınırlar içindeki rakamların bile giderek artması tehlike işaretidir. Laboratuvar raporunuzdaki rakam yüzde 5.8-6 arasındaysa muhtemel bir şeker hastalığının kapınızı çaldığına, yüzde 6’nın üzerindeki rakamlar ise tip-2 diyabetin kapınızdan içeriye girdiğine işaret etmektedir. TAVSİYEM ŞUDUR: Lütfen, yıllık sağlık taramaları listenize bu testi de dahil ediniz.
Bu aşılar bize hem “AKILLI FÜZELER” olarak tanımladığımız “ANTİKORLARI” kazandırıyor, hem de “SAVAŞÇI T LENFOSİTLERİ”mizi sürekli bir alarm/teyakkuz durumunda tutuyor. Özellikle akıllı füzelere yani antikorlara sahip olmak hastalıktan korunmada çok önemli bir ayrıntı. Bu antikorları/akıllı füzeleri “HAVA SAVUNMA SİSTEMİ”miz gibi de kabul edebiliriz. Eğer o antikorlara yeterince sahipsek virüs bize kolay kolay bulaşamaz, bulaşsa bile ciddi bir hastalık oluşturamaz. Kısacası güçlü ve yeterli miktarda “ANTİKORLAR/FÜZELER”e sahip olmak, COVID-19’dan korunmada son derece önemli ve vazgeçilmez bir ayrıntıdır. Diğer taraftan her antikorun gücü/kuvveti de aynı değildir. En güçlü antikorlar virüsü etkili bir şekilde zararsız hale getirebilen “NÖTRALİZAN ANTİKORLAR”dır. Bunları S400’lere ya da Patriot füzelerine benzetebiliriz. Eğer bu güçlü antikorlara yeterince sahip olmak istiyorsak 3. doz yani hatırlatma dozu aşılarımızı mutlaka yaptırmalıyız. Nedenine gelince...
UNUTMAYIN 1
HATIRLATMA DOZU, SAVUNMA GÜCÜNÜZÜ İKİYE KATLAR
Eğer öğün atladığınızda sinirlilik, alınganlık, kaygı ve benzeri ruhsal sorunlar yaşıyorsanız... Eğer yemek yiyince ortadan kalkan bir halsizlik hali başlıyor, enerji kaybınız zirve yapıyorsa... Eğer gün içerisinde sık sık yorgunluk atakları yaşıyor ve bu atakları bol şekerli bir kahve ya da çayla geçiştirme ihtiyacı duyuyorsanız lütfen bu yazıyı daha dikkatle inceleyiniz ve tavsiyeleri de bir kenara dikkatle not ediniz. Zira hipoglisemi yukarıda saydığım bu sorunlardan çok daha önemli bir meseledir.
ÖNEMLİ SORU
HİPOGLİSEMİ NASIL ANLAŞILIR
Zaten bu nedenle de ABD’de 24 eyalette hastanelerdeki doluluk oranı muazzam artınca tedbirler sıkılaştırıldı. İspanya’da ise salgının başlamasından bu yana hastanelerdeki doluluk oranı en üst seviyeye ulaşınca tedbirler yeniden sıkılaştırıldı. Kısacası ipin ucunu fazlaca gevşetmenin tehlikeli sonuçlara yol açabileceğinin işaretleri net ve açık olarak ortada. Yani iyi yolda ilerlemiş olsa da “TEDBİRLERDEKİ AŞIRI GEVŞETMELER” yeni ve sıkıntılı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle yönetenlerin işi sıkı tutmaya devam etmesinde -ki öyle yapıyorlar- bizim de sizi bilgilendirmeye devam etmemizde fayda var. Bu nedenle bugün köşemi “SİZDEN GELEN SORULARA” ayırmaya karar verdim. Hazırsanız buyurun...
1) OMİKRON GEÇİREN BİRİNE DE YENİDEN AŞI GEREKLİ Mİ
OMİKRON enfeksiyonu geçiren birine, enfeksiyonun ağırlığı ne olursa olsun PCR testi negatifleştikten 3-4 ay sonra antikor seviyesine bakılmaksızın bir veya iki doz daha aşı yapılmasında fayda var. Daha önceden 2 doz aşısını yaptırmış olan biri, eğer daha sonra Omikron enfeksiyonu geçirecek olursa hatırlatma aşısını yaptırma konusunda acele etmemelidir. Dahası bu kişilerden bazılarının “süper immunite” adı verilen çok güçlü bir bağışıklık seviyesine ulaşabileceklerini ileri sürenler bile var.
2) OMİKRON HASTASI BİRİYLE TEMASLILARIN NİÇİN HEPSİ HASTA OLMUYOR
ÖNCELİKLE şunu iyi bilelim ki herkesin bağışıklık gücü aynı değil. Aynı ev/işyerindekilerin tamamı aşılanmış olsalar bile mevcut bir hastadan virüsü kapıp hastalığa yakalanmalarını belirleyen öncelikli faktör sahip oldukları bağışıklık gücüdür. Diğer taraftan aynı ev/işyerinde yaşasalar da o ortamdaki herkes o hastadan aynı miktarda virüs kapmayabiliyor. Özetle bağışıklığı daha zayıf ve kaptığı virüs miktarı daha yoğun olanlar, hasta birinden hastalığı daha kolay kaparken, tersi durumda olanlar sağlam kalabiliyor.
3) AŞILANINCA DA OMİKRON’A YAKALANABİLİYORSAK NEDEN ‘HATIRLATMA DOZU’ YAPTIRIYORUZ
Zira hepimizin ortak dileği olan “uzun ve sağlıklı bir yaşam”, kişisel tercihlerimiz ve yaşam tarzı seçimlerimizle doğrudan bağlantılıdır. Tercihlerimiz ve “yaşam tarzımız” ile “sağlığımız ve hayat kalitemiz” arasındaki ilişkiyi araştıran pek çok çalışma var. Bu çalışmalardan birinde “Sağlıklı beslenme, haftada en az 3.5 saat fiziksel aktivite yapma, hiç sigara içmeme ve vücut kitle indeksini 30 kg/m2 altında tutma” şeklinde özetlenebilecek dörtlü bir stratejinin sağlığımıza olan etkileri incelenmiş ve söz konusu bu dört faktörün tamamını devreye sokabilen kişilerde “diyabet/şeker hastalığı riskinin yüzde 93, miyokart enfarktüsü/kalp krizi riskinin yüzde 81, inme/beyin felci riskinin yüzde 50, kanser riskinin ise yüzde 36” azaldığı belirlenmiştir. Yine aynı çalışmada bu dörtlü takımın sadece birinin bile devreye sokulması halinde “kronik hastalıklara yakalanma ihtimali”nin de ciddi oranda azaltılabileceği net ve açık olarak gösterilmiştir. İsterseniz gelin şimdi yeni bir sağlık yaklaşımı olan “yaşam tarzı tıbbı/life style medicine” meselesinin temel belirleyicilerinden biri olan “FİZİKSEL AKTİVİTE” konusuna biraz daha geniş, biraz daha yakından ve biraz daha dikkatli bir gözle bakalım.
UNUTMAYIN 1
NEREDE HAREKET, ORADA BEREKET
Özellikle MUSA EROĞLU ve NEŞET ERTAŞ’ın yorumlarına bayılırım. Ama başlıktaki soruyu, bugün o türkünün içeriğinden çok daha farklı bir nedenle gündeme getirmek istiyorum. Çünkü hepimizin aklında ve dilinde öncelikle ve daima hep aynı soru var: BU SALGIN NE ZAMAN BİTECEK? O sorunun cevabıysa -bana göre- az çok ortaya çıkmaya başladı. Tabii bu bir kanaat. Ama gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek bir kanaat olduğu da gözden kaçırılmamalı. Peki, nedir o kanaat?
ÖNEMLİ SORU
YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
BİRAZ erken ve riskli olsa da kişisel fikrimi şimdiden açıklayayım: Bir ay önce de söylediğim gibi Omikron varyantı bizim için “salgını sonlandırmada etkili olabilecek muhtemel bir (2022) yeni yıl hediyesi” olabilir. Muhakkak ki olağanüstü bir hızla bulaşan, yayılan ama etkisi ve hastalık süresi önceki varyantlardan daha kısa ve zayıf olan bu son mutasyon, tabii ki COVID-19’u tarihe gömmeyecektir. Ama onu en azından “EVCİLLEŞMİŞ BİR VİRÜS” haline getirme potansiyeli yüksektir. Bu da pandeminin endemiye dönüşmesi, COVID-19 meselesinin endemik bir kış enfeksiyonu haline gelmesi demektir. Bu düşüncenin tam tersini savunanlar da var. Bazı önemli uzmanlar, bu kadar çok vakadan çıkabilecek yeni bir varyantla başımızın daha çok belaya girebileceğini de ileri sürüyorlar. Haklı olabilirler. Saygı duyarım. Ama benim kişisel görüşüm, virüsün giderek evcilleşeceği ve pandeminin yakın bir gelecekte endemiye dönüşeceği yönündedir. Yeter ki aşılarımızı ihmal etmeyelim, koruyucu tedbiri de ısrarla sürdürelim.
5 TAVSİYE
Kanaatime göre, bu yaklaşım ruhu sık sık ıskalama yanlışına düşen modern tıbbın pek çok kusurunu örtmekte ve hepimizin hem bedensel, hem de duygusal ihtiyaçlarını daha kolay ve etkili bir biçimde dikkate alarak bizi hastalıklara karşı güçlendirmektedir. Diğer taraftan size bu yaklaşımın son 20 yılda muazzam bir gelişme gösterdiğini de müjdeleyebilirim. Ve bu yeni yaklaşımın esas olarak “tedaviden çok korumaya, bedeni ve ruhu bir arada tutmaya, sorunların sonuçlarından ziyade sebepleriyle uğraşmaya” odaklandığının da altını yeniden ve ısrarla çizmek isterim. Bu yeni yaklaşım “dumanla değil, ateşle yani sorunla değil, sebeple” ilgilidir. Özetle adına basitçe “bütünleyici/intergratif sağlık yaklaşımı” diyeceğimiz bu yeni yaklaşım önümüzdeki günlerin ve dönemin -bana göre- temel sağlık yaklaşımı olacaktır. İsterseniz gelin, şimdi elimdeki mevcut notlardan faydalanarak bu yaklaşımın köşe taşlarını yeniden gözden geçirelim.
REÇETE 1
HUZURA ODAKLANIN
BİLELİM ki güzel yaşayan, güzel yaşlanır. Huzurlu, mutlu ve keyifli bir hayata odaklanan, daha az hastalanır. Huzurun da her şeyden önce “sıkıntılara takılıp kalmamak, ‘Bu da geçer yahu’ diyebilmek, şükretmeyi bilmek, olanla yetinmek, bardağın önce dolu kısmını görebilmek, olumlu düşünmek, hoş görmek, affetmek, kendiniz olabilmek, ruhu her dem taze tutup eskitmemek ve daha azla yetinebilmeyi yürekten kabullenmekle” ilgili bir süreç olduğunu unutmamak gerekir.
REÇETE 2
Ne var ki yeterli ve kaliteli bir gece uykusu ile mükemmel bir sağlık arasındaki bu mühim ilişkinin çoğumuz farkında bile değiliz. Üstelik aramızda uykuda geçirdiği zamanın “boşa harcanan bir ömür dilimi” olduğunu düşünenler bile var(!) Oysa tıpkı yiyip içmek, tıpkı nefes alıp vermek, tıpkı eğlenmek, gezmek, dostlarla keyifli zamanlar geçirmek ve tıpkı her gün düzenli egzersiz yapmak kadar yaşamsal ve vazgeçilmez bir ihtiyaçtır uykumuz. Ne var ki salgınla birlikte çoğumuz “UYKU FAKİRİ” olduk. Oysa bilimsel çalışmalar bize net ve açık olarak gösteriyor ki mükemmel bir sağlık için “uyku şart!”
İsterseniz gelin bu mühim meseleye biraz daha mercek tutalım ve bugün sayfamızı sizden gelen “UYKU SORULARI”na ayıralım.
UYKU SORUSU 1
Ne var ki yeni varyant Omikron, bir önceki yazımızda belirttiğimiz tahmini boşa çıkartmadı! Günlük vaka sayıları daha şimdiden 200 binli rakamları geçebileceğinin işaretlerini vermeye başladı. Peki, sürpriz mi? Kesinlikle değil! Salgın matematiğini bilen uzmanların tümü için bu zaten beklenen bir gelişmeydi. Ayrıca OMİKRON TSUNAMİSİ sadece bizi etkilemiyor. Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya gibi altyapısı güçlü, aşılama oranları oldukça yüksek ülkelerde de benzer tsunamiler yaşanıyor. Peki, ne yapmalı? Yapılacak işler aslında belli ama hatırlamakta/hatırlatmakta fayda var.
1- HATIRLATMA AŞILAMALARI hızlandırılmalı.
2- MASKE, MESAFE, TEMİZLİK üçlüsüne uyum meselesi yeniden, hızla ve ciddiyetle gündeme alınmalı.
3- TOPLUMSAL HAREKETLİLİĞİN YÜKSEK olduğu yerlerden, öncelikle de KALABALIK VE KAPALI ORTAMLARDAN uzak durma konusunda uyanık ve dikkatli olunmalı.
Peki, başka neler yapılabilir? Yapılabilecek çok önemli bir ayrıntı daha var, o ayrıntıyı alttaki kutuda özetlemeye çalıştım.
En çok konuşulan konuysa Omikron’un muazzam bulaşma yeteneğidir. Durum şu: Bir önceki varyant Delta için, “Delta varyantıyla hastalanmış bir COVID-19 hastasının yanından geçmeniz bile virüsün size bulaşması için yeterli olabilir!” uyarısı yapan uzmanlar, yeni varyant Omikron için çok daha sert uyarılarda bulunarak, “Omikron bulaşlı bir hastanın değil yanından, sokağından geçmeniz bile virüsün size bulaşmasını mümkün kılabilir” diyorlar. Kısacası durum zannettiğimizden çok daha ciddi ama isterseniz gelin, biz konuya “Omikron’dan olumlu haberler” başlığıyla girelim, Omikron hakkında bilim insanları neleri konuşuyor, neleri araştırıyor onlara bir kulak kabartalım.
OMİKRON’A KARŞI KARANTİNA SÜRELERİ KISALTILSIN MI
SALGININ başlangıcında neredeyse 2 haftayı bulan karantina süreleri, önce 12 sonra da 8-10 güne kadar indirilmişti. Bazı ülkeler yeni varyant Omikron için karantina sürelerini daha da kısalttılar, neredeyse 5 güne kadar indirdiler. Bunun nedenlerinden biri, ABD’de yapılan yeni bir araştırma. O araştırmada koronavirüse karşı aşılarını yaptırmış kişilerin mikroptan korunmaları için 5.5 güne, aşısız olan kişilerin ise 7.5 güne ihtiyaç duydukları belirlendi. Bu ve benzeri bulgulardan yola çıkan pek çok ülke (mesela Amerika, Yunanistan, İngiltere) karantina sürelerini kısaltma yoluna gitti.
OMİKRON’UN BAĞIŞIKLIK KAZANDIRMA GÜCÜ DELTA’DAN DAHA MI FAZLA
OMİKRON varyantı hakkında bilinen iki net özellik var. Bir, bu varyant öncekilere oranla çok daha hızlı bulaşma yeteneğine sahip. İki, henüz netleşmiş olmasa da Omikron’la enfekte olan kişiler hastalığı daha hafif belirtilerle ve daha kısa sürede atlatma şansı bulabiliyor. Güney Afrika’da yapılan yeni bir çalışma ise Omikron’un bağışıklık kazandırma gücü bakımından da Delta’ya göre daha avantajlı olduğunu düşündürüyor. O araştırmada Omikron ile enfekte olan kişilerin Delta ve diğer varyantlara karşı da dirençli hale gelebileceklerini gösteren sevindirici bulgulara ulaşılmış.
OMİKRON, PANDEMİYİ ENDEMİYE ÇEVİREBİLECEK Mİ
İTALYA’da yapılan bir çalışmada (Bologna Üniversitesi Viral Hastalıklar Departmanı), Omikron varyantının mevcut pandemi durumundan muhtemel bir endemi aşamasına geçişi de kolaylaştırabileceğini gösteren yeni bulgular açıklandı. Bu çalışmada, “virüslerin genellikle yüksek bulaşma kapasitesine ulaşana kadar evrimleşerek yeni varyantlar geliştirdiklerini ama neticede belirli bir bulaşma kapasitesine ulaştıktan sonra oluşturdukları hastalığın ölümcüllüğünün de azaldığını gösteren” bulgulara ulaşıldı. Bu nedenle Omikron için baştan beri düşünülen “pandemiden endemik bir salgına geçiş aşamasının işareti olabilir” ihtimali hâlâ gündemdedir.
Her sene yeni yılın ilk gününde bu köşenin okurlarına o yıl için bazı tavsiyelerde bulunur, bilgim ve aklımın yettiği ölçüde yol arkadaşlığı yapmaya çalışırım. Bu yıl geçtiğimiz senelerdeki uzun listeleri bir kenara bırakıp daha kısa bir liste hazırlamaya karar verdim. İtiraf edeyim, bu listedekilerin hepsini ben de yüzde 100 gerçekleştirme iddiasında değilim. Gelin beni dinleyin, siz de aynı duygularla başlayın, gereğinden fazla iddialı olmayın. Ve bir hatırlatmada daha bulunayım: Bu yıl çok sık konuşacağımız “psikopandemi” ve “psikoobezite” meseleleri nedeniyle listedeki bilgilere daha çok ihtiyacımız olacak. Hazırsanız buyurun...
KESİP SAKLAYIN
HARİKA BİR 2022 İÇİN 20 TAVSİYE
Görünen o ki ocak ortalarında bizde ve dünya ölçeğinde bir “OMİKRON TSUNAMİSİ” ihtimali maalesef söz konusu. Bu ihtimale karşı direnmenin tek yolu ise öncelikle ve hiç beklemeden AŞILAMADAKİ HATIRLATMA DOZLARININ bir an önce yapılması. Peki, sadece hatırlatma dozları muhtemel bir tsunamiye direnmek için yeterli mi? Elbet de değil! O bildiğimiz ve salgının başından beri uyguladığımız o üçlü klasik önlem paketini (maske/mesafe/hijyen) yeniden gündeme getirmemiz, özellikle de MASKESİZ DOLAŞMAMA meselesini sık sık hatırlatmamız gerekiyor. Koruma amacıyla özellikle MASKE TAKMA meselesinin de tekrar tekrar gündeme getirilmesi gerekiyor.
Ayrıca şunu da belirtmek isterim yeni bir yıla girerken “KORKUDAN BESLENME”yi bir kenara bırakıp Omikron’un belki de koronadan kurtuluşun işareti olabileceğini düşündüren verileri de size hatırlatmamızda fayda var. Amerika’da yapılan bir laboratuvar çalışması, Omikron ile elde edilen bağışıklık gücünün bizi çok daha tehlikeli bir varyant olduğu kesinleşen Delta’dan koruyabileceğini de düşündürüyor. Kısacası “Gelecek kötü gelecek!” diye düşünmeyi bir kenara bırakıp tedbirli olmaya devam etmeliyiz.
AKLINIZDA OLSUN 1
2022’NİN SAĞLIK TRENDLERİNDE NELER VAR
İLK 5
1)Kişiye özel “
Kişisel olarak “ruhsal yaşam”ımı yönetirken mentörüm saydığım ruh sağlığı uzmanı Prof. Dr. Toksöz B. Karasu Hocam, yaşadığımız bu karmaşık, bu hızlı ve kovalamacaya dayalı yeni hayatta mutluluk arayışını doğru bir çerçeveye alma gayreti içinde olan önemli bir bilim insanıdır. Dr. Karasu, mutluluğu yakalamanın ve huzurlu bir hayata kavuşmanın yollarını en güzel ve basit şekliyle “HUZURLU YAŞAMA SANATI” kitabında anlatır. İsterseniz gelin, tam da yeni bir yıl için yeni ruhsal çalışmalar yapma hazırlığı içindeyken o kitaptan bazı alıntılarla haftaya başlayalım.
VARAN 1
HEDEFİMİZ ‘ŞEY’İ ARAMAK OLMALI AMA...
Ne var ki olağanüstü bulaşma hızı nedeniyle yeni varyant Omikron, özellikle uçak seyahatlerinde yeni tedbirler almamızı zorunlu kılıyor. Yaklaşık 300 civarında havayolu şirketini temsil eden “Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği”nden de (İATA) bu yönde bir uyarı geldi. Birliğin sağlık danışmanı David Powell yaptığı açıklamada, uçaklarda Omikron varyantıyla COVID-19 hastalığına yakalanma riskinin 2-3 kat daha yüksek olduğunu duyurdu. Bu duyuru bence yaklaşan yeni yıl nedeniyle uçak seyahati yapmak zorunda olacaklar için önemli bir uyarıdır. Seyahat edeceklerin daha dikkatli olmalarında ve bazı önlemlere hassasiyetle uymalarında yarar var. Peki, nedir o önlemler?
BİR UYARI
YANINIZDAKİYLE AYNI ANDA YEMEK YEMEYİN
Neticede de ciddi ölçüde kaygılı, fena ölçüde sıkışmış durumda ve müthiş bir “can sıkıntısı salgını” ile baş başayız. İşin kötüsü bu yeni ve farklı salgın neredeyse Omikron virüsünden bile daha hızlı yayılma eğiliminde. Peki, can sıkıntısı virüsünden nasıl kurtulacağız? Merak ediyorsanız -ki edin- buyurun....
KENDİ ATEŞİNİZDE ISININ
YAZAR Ernie Zelinski’ye göre, can sıkıntısını yenmenin en kolay ve etkili yolu, “Başkasının ateşinde ısınmak yerine, kendi ateşinizde ısınmayı denemeniz”dir. Aynı yazara göre, can sıkıntısıyla mücadelenin bir diğer yolu da, “Zoru ve konforlu olmayanı seçmek”tir. Eğer bunu başaramazsanız muhtemel bazı sağlık sorunlarının sizi beklediği kesindir.
İÇİNİZDEKİ GÜCÜ KULLANIN
PROF. Dr. Özcan Köknel Hoca’ya göre, -rahmetle anıyoruz- “bireyin kendisini algılaması, anlaması, tanıması ve içindeki ‘gizil gücü’ ortaya çıkarması, neticede de kendine iyi gelecek güdülerinden yararlanarak sevgiyi, özgüveni, yaratıcılık ve üreticiliğini ortaya çıkarması, neticede de kendini gerçekleştirmesi ve varlamasına yardımcı olabilecek iç güçler” aslında hepimizde zaten doğuştan mevcuttur. Bütün mesele hayattan kopmamak ve var olmada ısrarlı davranmaktadır.
CAN SIKILINCA NELER OLUYOR
Bunların ilk sırasında da zihinsel/ruhsal sorunlarımız yer alır. Ama gelin hep birlikte itiraf edelim, bugünlerde çoğumuzun psikolojisi sağlam, kafası yerinde değil. Aklımız/beyinlerimiz sadece “düşünce zincirlerimiz” bakımından değil “odaklanma, öğrenme ve anımsama” yeteneklerini de bana göre sinsice kaybediyor. Bu olumsuz gidişin pek çok sebebi olsa da ilk sırayı “kaygı/endişe meselesi” alıyor. Kaygı/endişe problemi öncelikle de çocuklar ve yaşlılarımızı tehdit ediyor. Kısacası daha önce de sık sık gündeme getirmeye çalıştığım “beyin arızası salgını”, önümüzdeki dönemin öncelikli sağlık probleminden biri haline gelecek gibi görünüyor.
BİR BİLGİ
RUH SAĞLIĞI UZMANLARI NE DİYOR
Dikkat! Göbekler büyüdükçe bellekler küçülüyor
Zaten bilinen bir konuydu ama McMaster Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma “GÖBEK BELLEK İLİŞKİSİ”ni bir kez daha kesinleştirdi.
Bu yeni araştırmaya göre de “göbekler genişledikçe” sadece “tansiyonumuz” yükselmiyor, yalnızca “şeker hastalığı riskimiz” artmıyor, özellikle “kalp ve beyin damar problemlerimiz” tavan yapmıyor; erkeklerde gelişen 100 santimetreden, kadınlarda oluşan 90 santimetreden daha fazla göbek genişlemeleri, zihinsel/bilişsel fonksiyonlarımızı da tehdit etmeye başlıyor. Detaylar için buyurun...
ÖZETİ ŞUDUR
GÖBEK, BELLEĞİ ERİTİYOR
SONUÇLARI Jama Network Open dergisinde yayımlanan bu yeni çalışma, göbek beyin ilişkisinin sadece bellek ile sınırlı kalmadığının, devreye başka ayrıntıların da girdiğinin altını çiziyor. Mesela mı? Göbeklerimiz büyüdükçe, bilgiyi öğrenme ve işleme yeteneğimiz ile düşüncelerimizin koordinasyonunda da bazı arızalar ortaya çıkıyor. UNUTMAYALIM: Özellikle 50’li yaşlardan sonra “GÖBEK MESELESİ”ni daima gündemimizde tutmalıyız. Büyüyen ve genişleyen “iltihap odağı” bir göbeğin sadece kronik hastalıklar için değil, beynimiz ve belleğimiz açısından da risk oluşturabileceğini asla unutmamalıyız.
OKUR SORUSU
MULTİVİTAMİN Mİ, MONOVİTAMİN Mİ
VİTAMİN, mineral ve antioksidan takviyelerini çoğumuz kullanıyoruz. Özellikle 50’li yaşlardan sonra tekli takviyeler (monovitaminler) yerine çok sayıda farklı vitamin, mineral, antioksidan ve diğer besin desteklerinin bir arada bulunduğu takviyeleri (multivitaminler) yutanlar da var. Peki, hangisi daha doğru? Net ve açık düşüncem şu: Eğer birden fazla besin desteğini aynı öğün ya da aynı günde kullanmayı düşünüyorsanız burada da “DOZ MESELESİ”ne ve “İHTİYAÇLAR SİLSİLESİ”ne dikkat etmeniz lazım. Eğer bu kombinasyonları doktorunuz oluşturduysa, tariflerini bizzat doktorunuz yapmış, dozajlarını ve kullanım sürelerini doktorunuz belirlemişse genelde sorun çıkmaz. Ama ne var ki bu ayrıntıya dikkat etmemişseniz bazı problemlerle karşılaşabileceğinizi de bilmelisiniz. Mesela yüksek dozda monovitamin kullanmak sadece böbreklerinizi ve karaciğerinizi yormaz, oluşabilecek toksik/alerjik etkilerle de sağlığınıza zarar verebilir. MULTİVİTAMİN KULLANIMINA GELİNCE... Yandaki kutuya geçebilirsiniz.
ÖNEMLİ
MULTİVİTAMİNLER KİMLER İÇİN DAHA UYGUN
MULTİVİTAMİN olarak bilinen destekler, muhtevalarında makul sayıda “vitamin, mineral, antioksidan” ve benzeri sağlıklı moleküller (Omega 3, koenzim, kuversetin) içeren çoklu sağlık takviyeleridir. Bunlar belirli oranlarda özel formülasyonlu sağlık destek birleşimlerinden oluşan kapsül ya da tabletlerdir. İçeriklerindeki mineral ve vitamin dozları genelde oldukça düşüktür. Bu nedenle de “doktor tavsiyesi olmadan” da kullanılabilirler. Diğer taraftan çok sayıda monovitamin desteği kullanmak ile kıyaslandığında bu yaklaşımın “daha ekonomik” olduğu da düşünülebilir. Kişisel kanaatim şudur: Doktorunuz sizin hangi vitamine ihtiyaç duyduğunuzu bazı kan testleri ile belirlemeden kişisel kararla yüksek dozda monovitamin yutmayınız. Bilinçsiz ve yüksek dozda monovitamin, mineral ve antioksidan takviyelerinin birlikte kullanılmasının fayda yerine zarar da verebileceğini hatırlayınız. Netice şudur: Eğer genelde daha güçlü, daha enerjik, daha dirençli biri olmayı düşünüyorsanız -bana göre yine de doktorunuz ya da eczacınıza danışarak- siz de güvenilir bir multivitamin takviyesinden istifade etmeyi düşünebilirsiniz. Biz özellikle “okul çağındaki çocuklar ve gençler ile 50 yaş ve üzeri kişilerin”, zaman zaman multivitamin takviyelerinden de yararlanabilecekleri kanaatindeyiz.
İYİ BİLGİ 1
HAŞİMATO HASTASI İSENİZ...
1. İyotlu tuz kullanmayınız ya da iyot seviyenizi izleyiniz.
2. Potasyum iyodür içeren öksürük şurubu içme.
3. Selenyumunuz düşükse takviye alınız.
4. Otoimmün bir hastalığınız var mı, araştırınız.
5. Anti TPO seviyesini izleyiniz.
6. Şeker ve gluteni azaltınız.
İYİ BİLGİ 2
TİROİDİM TEMBEL OLABİLİR Mİ
1. Kolay kilo alıyor, zor kilo veriyorsan
2. Unutkanlıktan yakınıyorsan
3. Yorgun ve halsizsen
4. Cildin kuru, saçların kırık ve dökükse
5. Kabızlık ve şişkinliğin varsa
6. Adetlerin düzensiz, cinsel isteğin azalmışsa
7. Kolesterolün yüksekse
8. Uyku isteğin fazlaysa
9. Sürekli üşüyorsan
10. Sisli beyinden yakınıyorsan Tiroid testlerini hemen yaptır, gizli sinsi hipotiroidin var mı, öğren!
İYİ BİLGİ 3
KUVERSETİN NEDİR, NE YAPAR
1. Doğal bir polifenoldür.
2. Açık adı, “pentahidroksiflavon”dur.
3. Müthiş bir antiviral gücü vardır.
4. Hücre yaşlanmasını yavaşlatır.
5. Toksinlere direnci arttırır.
6. Faydası D ve C vitamini ile daha da artar.
İYİ BİLGİ 4
KUVERSETİN NELERDE VAR
BİR: Kırmızı soğan.
İKİ: Lahanagiller.
ÜÇ: Turpgillerin tamamı.
DÖRT: Elma, üzüm, böğürtlen.
BEŞ: Yeşil çay.
ALTI: Kapari.
YEDİ: Zerdeçal ve acı biber.