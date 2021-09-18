Ünlüyle birlikte olan erkek

Sakıp Sabancı Müzesi’nin terasında Müzede Suare film etkinlikleri var. Bugün 2008 yapımı Reha Erdem filmi “Hayat Var” seyirciyle buluşacak.
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Yarın ‘Dünya Temizlik Günü’. Sabah yürüyüşünüzü dışarıda yapın ve etraftaki çöpleri temizleyin. İnanın huzur dolacak içiniz.
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İstanbul İllüzyon Müzesi giriş ücretlerinde kampanya var. Ayrıca içerisi çok heyecanlı ve ilginç. Keyifli vakit geçirmek için mutlaka uğrayın.
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Zorlu Center’ın açık havaya özel hazırladığı ‘Zorlu’da Bir Başka Gece’ konserleri başlıyor. Bu akşam 19.30’da Fatih Erkoç & Trio ve Tuluğ Tırpan Pow Trio konseri var.
- İtalya yapımı bir diziyle anlaştı.
- İtalya’daki televizyon programlarına katıldı ve Can Yaman ülkede hatırı sayılır bir bilinirliğe ulaştı.
Peki Kerem Bürsin ne yaptı?
Henüz hiçbir şey ama İtalya’ya giden Bürsin, tıpkı Can Yaman gibi büyük bir ilgiyle karşılandı.
Fotoğraf çektirmek için sıraya girenler mi dersiniz, otel önünde çığlık atarak bekleyenler mi dersiniz, arabasını takip edenler mi dersiniz...
Yani eğer bir kazanan arıyorsak, o isim Ebru Gündeş oldu.
Acun Ilıcalı, “Hadise yerine jüri koltuğunda Oğuzhan Koç yer alacak” dedi. Ama açıklamayı yaparken Hadise’yi asla incitmedi.
“Müzik bilgisi şahane. ‘O Ses Türkiye Rap’ jürisinde ona ihtiyacımız var, orada devam edecek” dedi.
Murat Boz, Ebru Gündeş ve büyük olasılıkla Beyazıt Öztürk diğer jüri üyeleri olacak.
Aslında Ebru Gündeş jürilik teklifini kabul ettiği andan itibaren belliydi Hadise’nin o koltukta olmayacağı...
Bu saatten sonra...
- Hadise ile Ebru Gündeş’in arası düzelmez...
Bahar Özmen ve Meral İnce, YouTube’da “MB21” adında bir kanal kurdu. İki başarılı ismin ilk program konuğu Arda Turan’dı. Takibe alırsanız eğlence garanti.
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Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul’un ilk “Matematik Evi”ni açtı. Öğrencilere matematiği sevdirmek ve öğretmek için tasarlanan evi ziyaret edin.
Daha kaliteli maç, daha net filmler izlemek istiyorsanız projeksiyonlara şans verin. Eğer kafanız karışıksa işi uzmanına bırakın ve Epson’un cihazlarına göz atın. Yeni modelleri fark yaratıyor.
Biz bir çırpıda yazıyoruz, söylüyoruz ama sahneyle yaşayan, alkıştan beslenen biri için bir ömür demek 12 yıl. İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra konser sahnesine geri dönmeye hazırlanıyor. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde ‘İmparatorlu’ bir kapanış planlıyor Polat Yağcı.
İbrahim Tatlıses konserleri ekim ayında başlayacak. Tek konser değil, iki, üç belki de dört, beş konser verecek Tatlıses.
E bu kadar uzun ara sonrası geri dönülünce, geri dönen isim de İbrahim Tatlıses olunca arka plandaki hazırlıklar da farklı oluyor.
Sahne tasarımı değişecek, kostümler özel olarak hazırlanacak, bugüne kadar görülmüş en büyük orkestralardan biri Tatlıses’in sahnesinde hazır bulunacak.
Boğaz Tatlıses’i, bizler onu alkışlamayı, orkestrası ise arkasında çalmayı çok özledi.
Don Juanizm
Don Juanizm diye bir şey varmış. Namıdiğer çapkınlık aslında ama bu terim sürekli sevgili değiştiren erkekler için kullanılıyormuş. Uzmanlar bunun sebebinin, “Kadınlara kendini kabul ettirme ve erkekliği simgeleştirme” olduğunu açıklamış.
◊ Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra...
◊ Özcan Deniz’in çocuğunu almak için velayet davası açtığı eski eşi Feyza Aktan...
Ve
◊ Bensu Soral ile eşi Hakan Baş...
Hepsinin hayatları şu dönem çok karışık.
Yıldız haritaları ya da burçları hangisi bilmiyorum ama kendilerine birileri tarafından mesaj verilmek isteniyor gibi.
Ya da ‘retro’nun en hasını yaşıyorlar sanki.
Sahnede ikili arasında geçen diyalog ise törenin önüne geçti.
Şaşırdık mı, Hayır.
Tören sırasında Eser Yenenler eşine “Kendini bana bırak, rahat ol” dedi. Yani aslında vermek istediği “Ben tecrübeliyim, sen kontrolü bana ver, keyfini çıkar” tarzı bir mesajdı.
Berfu ise “Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor” diye cevap verdi.
Bu konuşma yüzünden eleştiriliyor ünlü çift.
Ne ahlaksızlıkları kaldı, ne hadsizlikleri.
Bilen bilir, eskiden Eurovision için ekran karşısına çivilenirdik, halter kaldıran bir sporcumuz varsa televizyon karşısında hop oturup hop kalkardık, güzellik yarışması için evde aile arasında kim kazanacak iddiasına tutuşurduk.
Hangisi kaldı elimizde?
Çok azı... Neyse, geçen akşam en köklü güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey yapıldı. Koreografi, tören kuralları, jüri seçimi falan hepsine tamamım.
Ama ufak detaylara takıldım. Mesela, 4 güzel açıklandı yarışma sonucunda. İlk üç ve bir de sponsor güzeli.
Neden sponsor güzeli olur ki bir yarışmada? Nerede temsil edecek ülkemizi o kızcağız?
Zaten adını duyan kız da şaşkınlıkla öne attı kendini, tacını takıp “ee ne olacak şimdi” diye bekledi.
Bir de; ödül törenindeki ‘taç devri’ esnasında geçen senenin birincisi Simay Rasimoğlu geldi sahneye.
Öyle bir kıyafet giymişti ki...
“PCR da olmayacağım, aşı da olmayacağım. Ne yani çalışmam yasaklanacak mı?”
“Kendi konserime giderken PCR mı olacağım, olmam!”
Beylik cümleler kuruyordu.
Tabii hemen aşı karşıtları sahip çıktı Yıldız Tilbe’ye.
Omuzlara alındı ünlü şarkıcı.
Bir ara ben bile inandım.
Kararlı Yıldız Tilbe, ne aşı olacak ne PCR dedim.
Motokrosun formulası olarak kabul edilen ‘MXGP of Turkey’ bugün başlıyor. Afyon’daki yarış çok keyifli olacak, takip edin.
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Artweeks@Akaretler kapılarını açıyor. Sanat buluşması 19 Eylül’e kadar devam edecek.
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Mahalle kafelerini ihmal etmeyin. Kadıköy, Nişantaşı, Üsküdar ve Beşiktaş sokaklarındaki kafelerde sohbet masasına oturun bugün.
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‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’ Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde olduğu bu filmi Pera Sineması’nda izleyebilirsiniz.
◊ Roma’ya gidiyor, karşısında binler...
◊ Napoli’ye gidiyor, etrafında imza almak isteyen hayranlar...
◊ Milano desen, sokaklarında yürüyemiyor...
Michele Morrone...
◊ Roma’da pek fazla umursanmıyor...
◊ Napoli’de “amaan zaten bizim çocuk” deniyor...
◊
Sonbahar yorgunluğuna kapılmayın. Güne egzersizle başlayın. Her gün yarım saat ayırmanız yeterli.
Le Meridien Bodrum içinde bulunan Vitalica Wellness’ta yoga kampı var. Eylülün son haftasındaki kamp için şimdiden yer ayırtmanız gerekebilir.
Bodrum Caz Festivali kapsamında Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars müzik şöleni yaşatacak. Bu hafta planınız yoksa çarşamba günü Bodrum Radisson Collection içindeki etkinliği kaçırmayın.
Swissotel Sultan Park’ta açık hava sineması açıldı. Saat 21.00’de ‘Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2’ filmi var.
Ama olan bitenden o kadar habersizler ki, emniyet çıkışında kendilerine sorulan sorulara,
◊ Bir şey yok ki öylesine geldik...
◊ Belge istediler gösterdik...
◊ Yasa dışı bir şey yok, aynen devam...
Gibi açıklamalar yaptılar.
Oysa işin aslı hiç öyle değil.
Yıllardır vergi ödemeden büyük paralar kazandı bu isimler...
◊ Kendi plakanıza işlem yapıldığı iddiası doğru mu?
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi havalimanında çalışan taksilerin ruhsatını askıya aldı. Benim kendi taksim de havalimanında çalışıyor. Diğer araçların durumunu bilmiyorum, incelemesi devam ediyor ama ben Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü’nden hızlı bir inceleme rica ettim. Sonuç geldi. İddialar asılsız kendi adıma kayıtlı olan takside her şey usulüne uygundur.
◊ İstanbul’da bir taksi sorunu var. Durmuyorlar, gideceğimiz yeri beğenmiyorlar, bize karşı öfkeliler...
- Yok yok yok... Bakın ‘duyumlarımıza göre’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri bazı gruplara taksi plakası verme vaadinde bulunmuş. Bu yüzden çabalıyorlar. Oysa İstanbul’da taksi sayısının artışına gerek yok.
Eylül çok anlamlıdır.
Ne aralık karşılar onun hissettirdiklerini, ne ocak.
O yüzden bu ayın tadını çıkarmak gerek.
Eylülün ilk haftasında...
* Yaz ayının bir muhasebesini yaparak geçirin günleri. Elbet hatalar olmuştur. Çizin üstünü, önünüze bakın.
* İlk haftanın şarkısı “Gripin-Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım” olsun.
Şarkının sözlerinde, “vuralım hayatın gelişine belki biraz da dans etmek lazım” diyor.
Ne iyi diyor. Haydi!
“Seç kendine göre bi dert, aşk-meşk” mottosuyla yola çıktılar. Metehan Temel ve Uğur Çıraklı’nın Bul Bi Dert adlı grubunu müzik listelerinize ekleyin.
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Kapadokya’ya bir tatil planlayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Argos in Cappadocia’da “Argos Akustik Geceleri” konserleri başlayacak.
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Bodrum’un Haremtan Koyu’nda Isola Manzara Gardens açıldı. İtalyan mutfağı tutkunlarına duyurulur!
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*Nerede sağa sola küfür eden var...
*Nerede suratsız gençler var...
* Nerede kaliteden yoksun garip tipler var...
İşte onların olduğu yerde mutlaka güzel, ünlü, genç kızlar var.
Neden?
Şimdi işinde gücünde olan, eğlenmesini, oturmasını, kalkmasını bilen gençler üzgün.
Birbirlerine şunu soruyorlar, “Bizim suçumuz ne?”
Boğaz’ın yeni mekanlarından olan Mavra Arnavutköy “her yemek mevsiminde güzel” mottosuyla misafirlerini ağırlamaya başladı.
Kurduğu ‘watchwithlove’ markası tüm sosyetenin dilinde. Hasan Keydal adlı girişimci bulunması zor saatleri bile müşterileri için temin etmeyi başarıyor. Takibe alın derim.
‘Çok Da Fifi’ adlı stand-up gösterisi bugün Zorlu PSM Açıkhava’da olacak. Saat 20.00’deki etkinliğe bilet alabilirsiniz.
Sinema ve tiyatro dolu günler yaşatıyor Küçükçiftlik Park. Bugün tiyatro günü. ‘Westend Batının Sonu’ oyunu için gişelerden de bilet alabilirsiniz.
28. İstanbul Caz Festivali başladı. Genç cazcıların da yer alacağı festival 24 Eylül’e kadar devam edecek.
‘Cupcake’ yapmayı öğrenmek için eğitim alabilirsiniz. Sabah saatlerinde başlayacak workshop ‘USLA’ da. Biletleri Biletix’te.
Haliç’e gidip kürek kulüplerinden birini ziyaret edin. Belki yeni bir hobi edinip kürek dersleri alırsınız.
Bileklik tutkunu erkekler; Altınbaş yeni erkek bileklik koleksiyonunu müşterilerine sundu. Kollarınızı şenlendirmenin vakti geldi. Haydi alışverişe!
İş çıkışlarında Zorlu PSM’nin amfisinde arkadaşlarınızla buluşun. Saat 20:00’de After Work Party başlayacak.
Küçükçiftlik Park Bahçe Sineması’nda akşamın filmi “Rocketman”. Şöyle serin serin film izlemeyelim mi?
Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu yapabilirsiniz. Biletix’ten biletinizi alıp yakın futbol tarihimizi keşfedin.
Alaçatı Hayal Kahvesi’nde sahne bugün Cem Belevi’nin. 21:00’deki konseri tatildekiler kaçırmasın.
Bitişlerin ve yeni başlangıçların ayı eylül geliyor. Karar almak, kendinizi yenilemek için bir plan yapın.
Sürekli kendinden bahseden, olumsuz konuşan, siz konuşurken başka şeylerle ilgilenen ve nezaketten nasibini almayan insanlardan ‘uzak durun’ bugün!
Ünlüyle birlikte olan erkek
Bu bir ‘vaka’. Eğer bir erkek ünlü bir kadınla birlikteyse olmadığı bir misyon yükleniyor, bambaşka davranıyor, arkadaşları onu tanıyamıyor, ailesi “bu kim” falan diyor. O derece...
Son olay Şafak Pekdemir isimli oyuncu ve yanındaki erkek arkadaşıyla alakalı. Ama ben mevzuyu isimlerden çıkarıp başka bir boyuta taşımak istiyorum.
Bakın bunu son zamanlarda çok görüyoruz. Bir erkek yanındaki kadın ya da kadınlara hava atmak için külhanbeyi moduna geçiyor.
Esnafa sataşıyor, vatandaşa “ne bakıyorsun” diyor, gazetecilere “çekmesene kardeşim” diyerek efeleniyor.
Şafak Hanım ve yanındaki erkek arkadaşı da perşembe gecesi benzer bir terör estirme olayının baş kahramanları oldular.
İsmi bilinmeyen ‘sözde’ beyefendi, kendilerini görüntüleyen magazincilere, alkolün de verdiği ‘yetkiye’ dayanarak saldırdı.
Bu şahıs ve benzeri hareketi yapan arkadaşlar! Ezberlemeniz gereken, odanızın duvarına asmanız gereken manifesto çok net...
1- Mekan çıkışı “getir bakayım benim aracı delikanlı” demek size bir şey katmaz.
2- Yanınızdaki arkadaşınız ünlüyse “çekmesene, kırarım kameramanı” demek size artı puan yazmaz...
3- Kaymış gözlerinizle bağırıp çağırmak sizi arşa taşımaz...
4- İşini yapan birine yumruk savurmak seni delikanlı yapmaz...
Olsa olsa...
◊ Rezil olursun...
◊ Madara olursun...
◊ Arkandan “kabadayı özentisine bak puhahah” diye konuşulursun....
◊ Ve yanındaki ünlüyü de çok zor durumda bırakırsın...
Az kaldı, günün sonunda efendilik kazanacak ve sizler tarih olacaksınız.
Kiminle görüştüğünüze dikkat edin
Neden bilmiyorum ama...
Biraz agresif, biraz ‘hot zot’, fazlasıyla kaba, fazlasıyla küfürbaz, ölçüsüz bir şekilde patavatsız, vurdumduymaz olan erkekler son zamanlarda kabul görmeye başladı.
Kiminle yemek yediğinize, kiminle sohbet ettiğinize, kiminle kahveye çıktığınıza lütfen dikkat edin. Prim vermeyin ki onlar da kendilerini fabrika ayarlarına döndürsünler
Dostum ‘helikopter’
Müzik listelerinin tepesinde yer alan isimlerden biri rapçi ‘Uzi’.
Dillere dolanan ‘Kardeşim Helikopter’ şarkısıyla biliniyor.
Şarkısının etkisinde kalmış genç isim. Kocaeli konserinde bir hayranıyla kavga etmiş.
Görüntüleri seyrettim.
Şarkısında ‘kardeşim helikopter’ diyor ya, işte bir helikopter gibi hayranının üzerine atlamış.
Sonra da başlamış yumruklamaya.
Konseri izlemeye gelenler normal olarak çığlık çığlığa...
Kimi olayı görüntülemeye çalışıyor, kimi sağa sola kaçıyor.
Ne gerek var keyifli vakit geçirmeye gelenlere bunu yaşatmaya?
Sana ne demiş olabilir de sen sahneden inip onu yumrukluyorsun?
Gülün geçin, içinizden sabır çekin, sonra da işinizi yapın gidin yahu.
Biz de bunları alıp şarkıcı diye alkışlıyoruz, sanatçı adayı diye listelerin tepesine çıkartıyoruz.
Pes.
Hürriyet’in ‘sıcak’ yüzü
Hürriyet.com.tr’nin açılış sayfası nihayet yeni tasarımıyla kullanıma açıldı.
Nasıl güzel, nasıl kolay erişilebilen, nasıl gezinmesi keyifli ve modern bir yer olmuş.
Gün içinde neler oldu diye merak mı ediyorsunuz; açın ana sayfayı, tüm bilmeniz gerkenler karşınızda.
Piyasalar ne oldu diye o site bu site arasında gezinmek istemiyor musunuz; açın hürriyet.com.tr’yi karşınızda.
Magazin çok önemli, acaba neler var diye meraklanıyor musunuz?
Hemen girin ana sayfaya, merak ettikleriniz karşınızda.
Sitenin sol üst kısmındaki ‘Sıcak Gündem’ bölümü günün en çok konuşulan haberlerini okumanızı çok pratik bir hale getirmiş.
Üstelik dinamik. Yani her açtığınızda aynı başlıkla karşılaşmıyorsunuz.
Bunun adı çağa ayak uydurmak, hatta örnek olmak değil de nedir?
Bunlar olmasın!
Paçadan çekmek:
Engel olmak üzerine lisans eğitimi almış insanlar var. Keşke olmasalar mesela.
Ben her şeyi bilirim:
Bunlar çok tehlikelidir. Bir de bildiklerini zannettiklerinden üç kat fazla konuşurlar. Kafa ütülerler, keşke sayıları azalsa.
Bu kızın önünü kesin:
Özellikle kadınlar arası rekabette çok söylenen sözler bunlar. “Yürü be kızım ne güzel iş yapmışsın”, “ne güzel şarkı”, “ne güzel film”, “ne güzel bir proje” diyenler olsun hep. Ayak kaydıranlar olmasa keşke.
Dur sen daha çocuksun, anlamazsın:
Yahu nereden biliyorsun, her şeyi sen mi anlarsın. Akıl yaşta değil baştadır boşuna dememiş büyüklerimiz...