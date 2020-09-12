Mekanlara son uyarı ‘24:00’ten sonra müzik yasağı’

Koronavirüsten kendimi o kadar sıkı tedbirlerle korudum ki...
Arkadaşlarımı görmedim.
Evime kimseyi sokmadım.
Maskemi bir an olsun çıkarmadım.
Ama açık havada yemek yediğim bir mekanda virüse yakalandım.
Üstelik masada sadece üç kişiydik.
***
Masamızdaki bir kişinin farkında olmadan virüsü taşıması, benim ve masadaki diğer arkadaşımın virüse yakalanmasına neden oldu.
Peki nerede hata yaptım?
Saatler ilerledikçe...
Sohbet koyulaştıkça...
Bir de oturduğunuz yerde tatlı tatlı müzik çalıyorsa...
Bir an unutuveriyorsunuz tedbirleri.
Rahat hareket etmeye, yanınızdakilere yanaşmaya başlıyorsunuz.
Yani koronaya açık bir davetiye çıkarıyorsunuz.
***
“Burası açık hava, burada virüs bulaşmaz” demeyin.
“Ateşi yok, korona değildir” demeyin.
“Benim arkadaşım, ben ona kefilim, virüs taşımıyor” hiç demeyin.
Nerede olursanız olun, yakın temastan kaçının.
Sıcakkanlı toplumuz, sarılıp öpüşüyoruz, yapmayın.
Ben sadece 1-2 günlük belirtilerle 30 derece sıcaklıkta üşüyüp titremeyle atlattım virüsü.
Şanslıydım. Herkes şanslı olmuyor.
İşte İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 24:00’ten sonra restoran ve kafelerde müzik yayınının bitirilmesi kararına bu açıdan bakmak lazım aslında. Karar çok tepki çekti.
Halen de...
“Neden gece yarısından önce serbest?”
“Müzik ile koronavirüsün ne alakası var?” Gibi sorular sorulmaya devam ediyor. Bu kararla amaçlanan, gece yarısından sonra oluşan o rahatlamanın önüne geçmek aslında.
Dediğim gibi saatler ilerledikçe tedbir medbir kalmıyor.
Bir umursamazlık çıkıveriyor ortaya...
Bu kararla gece yarısından sonra toplaşmaların önüne geçilirse mekanlar için başka tedbirler gündeme gelmeyecek.
Ama kurallara uyulmazsa maalesef yeni tedbirler masada olacak.
Kırmızı profil
Mekanlarını açamayan bar ve kulüp işletmecileri, sosyal medyada bir kırmızı profil akımı başlattı.
Eğlence sektöründe işsiz kalanlara dikkat çekmek için profillerini kırmızıya dönüştüren sektör temsilcileri, artık durumlarına bir çözüm bulunmasını istiyor.
İşini doğru yapan, tedbirleri ön planda tutan mekan sahiplerinin bu isyanına hak vermemek mümkün değil.
Aylardır kapalı kalan işletmelerde çalışan o kadar çok insan evine ekmek götüremez hale
geldi ki...
Umarım bu yeni dönemde onlar için de bir çözüm bulunur.
George Clooney mi Bülent Serttaş mı?
Bayılıyorum kendisiyle eğlenebilen insanlara...
O isimlerden biri Bülent Serttaş.
Geçtiğimiz günlerde birileri Bülent Serttaş’ı ünlü aktör George Clooney’ye benzetmiş. Ünlü türkücü de kendisine bu benzetmeyi soran habercilere vermiş cevabı:
“Clooney benim yanımda halt etmiş, ben daha yakışıklıyım!”
Kabul Bülent Serttaş çok değişti.
Zayıfladı... Beyazlamış sakallarını uzattı... Yepyeni bir imajla karşımıza çıktı.
Bu düşüncelerle, dakikalarca iki fotoğrafa da baktım.
Vallahi bakışlar benziyor...
Sakallar andırıyor...
Yanaklar desen Clooney yanağı...
Yazının başında; “kusura bakmayın Bülent Bey ama bir Clooney olmak kolay iş değil” diye düşünüyordum ama fotoğrafa baktıkça ikna oldum.
Bülent Serttaş gerçekten George Clooney’ye benziyor.
Acun Ilıcalı neden Hollanda’yı tercih etti
Acun Ilıcalı, Hollanda liginden bir futbol takımını satın aldı. Ilıcalı ve ekibi Fortuna Sittard adlı takım için harıl harıl çalışıyor.
Ama herkesin kafasında, “Acun neden Hollanda liginden bir takım aldı” sorusu var. Acun Ilıcalı atak futbolu sevdiğinden Hollanda futbolu onun için 1 numara.
Fortuna takımında yeni yetenekleri keşfedip Türk futboluna kazandırmak istiyor.
Hedefi, genç futbolcuların şampiyonluk iddiası olmayan bir takımda stressiz şekilde oynayarak kendilerini geliştirmesi.
Yani Türk futbolu için bir fabrika gibi çalışacak Fortuna Sittard takımı. Ve önümüzdeki yıllarda oradan yetişen futbolcuları ülkemizde top koştururken göreceğiz.
Bazı tipler
◊ Hapşırmak için maskesini çıkaranlar var. Gözlerinin içine içine bakın karşılaşırsanız.
◊ Israrla sarılmaya çalışanlar arttı. Ani bir vücut çalımıyla kurtulmak mümkün.
◊ Ev partisi davetleri yağıyor mesaj kutularına. Mesajlara dönmeyerek atlatabilirsiniz.
◊ Koronanın ilacı diye tavuk dönerin yarı fiyatına bal satanlar çoğaldı. İçinizden gülerek görmezden gelebilirsiniz.
◊ Korona testi pozitif olup mekan mekan gezenler var. Şikayet edip kendisini bir süreliğine yurtta kalmaya gönderebilirsiniz.
Mekanlara son uyarı ‘24:00’ten sonra müzik yasağı’
Koronavirüsten kendimi o kadar sıkı tedbirlerle korudum ki...
Arkadaşlarımı görmedim.
Evime kimseyi sokmadım.
Maskemi bir an olsun çıkarmadım.
Ama açık havada yemek yediğim bir mekanda virüse yakalandım.
Üstelik masada sadece üç kişiydik.
***
Masamızdaki bir kişinin farkında olmadan virüsü taşıması, benim ve masadaki diğer arkadaşımın virüse yakalanmasına neden oldu.
Peki nerede hata yaptım?
Saatler ilerledikçe...
Sohbet koyulaştıkça...
Bir de oturduğunuz yerde tatlı tatlı müzik çalıyorsa...
Bir an unutuveriyorsunuz tedbirleri.
Rahat hareket etmeye, yanınızdakilere yanaşmaya başlıyorsunuz.
Yani koronaya açık bir davetiye çıkarıyorsunuz.
***
“Burası açık hava, burada virüs bulaşmaz” demeyin.
“Ateşi yok, korona değildir” demeyin.
“Benim arkadaşım, ben ona kefilim, virüs taşımıyor” hiç demeyin.
Nerede olursanız olun, yakın temastan kaçının.
Sıcakkanlı toplumuz, sarılıp öpüşüyoruz, yapmayın.
Ben sadece 1-2 günlük belirtilerle 30 derece sıcaklıkta üşüyüp titremeyle atlattım virüsü.
Şanslıydım. Herkes şanslı olmuyor.
İşte İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 24:00’ten sonra restoran ve kafelerde müzik yayınının bitirilmesi kararına bu açıdan bakmak lazım aslında. Karar çok tepki çekti.
Halen de...
“Neden gece yarısından önce serbest?”
“Müzik ile koronavirüsün ne alakası var?” Gibi sorular sorulmaya devam ediyor. Bu kararla amaçlanan, gece yarısından sonra oluşan o rahatlamanın önüne geçmek aslında.
Dediğim gibi saatler ilerledikçe tedbir medbir kalmıyor.
Bir umursamazlık çıkıveriyor ortaya...
Bu kararla gece yarısından sonra toplaşmaların önüne geçilirse mekanlar için başka tedbirler gündeme gelmeyecek.
Ama kurallara uyulmazsa maalesef yeni tedbirler masada olacak.
Kırmızı profil
Mekanlarını açamayan bar ve kulüp işletmecileri, sosyal medyada bir kırmızı profil akımı başlattı.
Eğlence sektöründe işsiz kalanlara dikkat çekmek için profillerini kırmızıya dönüştüren sektör temsilcileri, artık durumlarına bir çözüm bulunmasını istiyor.
İşini doğru yapan, tedbirleri ön planda tutan mekan sahiplerinin bu isyanına hak vermemek mümkün değil.
Aylardır kapalı kalan işletmelerde çalışan o kadar çok insan evine ekmek götüremez hale
geldi ki...
Umarım bu yeni dönemde onlar için de bir çözüm bulunur.
George Clooney mi Bülent Serttaş mı?
Bayılıyorum kendisiyle eğlenebilen insanlara...
O isimlerden biri Bülent Serttaş.
Geçtiğimiz günlerde birileri Bülent Serttaş’ı ünlü aktör George Clooney’ye benzetmiş. Ünlü türkücü de kendisine bu benzetmeyi soran habercilere vermiş cevabı:
“Clooney benim yanımda halt etmiş, ben daha yakışıklıyım!”
Kabul Bülent Serttaş çok değişti.
Zayıfladı... Beyazlamış sakallarını uzattı... Yepyeni bir imajla karşımıza çıktı.
Bu düşüncelerle, dakikalarca iki fotoğrafa da baktım.
Vallahi bakışlar benziyor...
Sakallar andırıyor...
Yanaklar desen Clooney yanağı...
Yazının başında; “kusura bakmayın Bülent Bey ama bir Clooney olmak kolay iş değil” diye düşünüyordum ama fotoğrafa baktıkça ikna oldum.
Bülent Serttaş gerçekten George Clooney’ye benziyor.
Acun Ilıcalı neden Hollanda’yı tercih etti
Acun Ilıcalı, Hollanda liginden bir futbol takımını satın aldı. Ilıcalı ve ekibi Fortuna Sittard adlı takım için harıl harıl çalışıyor.
Ama herkesin kafasında, “Acun neden Hollanda liginden bir takım aldı” sorusu var. Acun Ilıcalı atak futbolu sevdiğinden Hollanda futbolu onun için 1 numara.
Fortuna takımında yeni yetenekleri keşfedip Türk futboluna kazandırmak istiyor.
Hedefi, genç futbolcuların şampiyonluk iddiası olmayan bir takımda stressiz şekilde oynayarak kendilerini geliştirmesi.
Yani Türk futbolu için bir fabrika gibi çalışacak Fortuna Sittard takımı. Ve önümüzdeki yıllarda oradan yetişen futbolcuları ülkemizde top koştururken göreceğiz.
Bazı tipler
◊ Hapşırmak için maskesini çıkaranlar var. Gözlerinin içine içine bakın karşılaşırsanız.
◊ Israrla sarılmaya çalışanlar arttı. Ani bir vücut çalımıyla kurtulmak mümkün.
◊ Ev partisi davetleri yağıyor mesaj kutularına. Mesajlara dönmeyerek atlatabilirsiniz.
◊ Koronanın ilacı diye tavuk dönerin yarı fiyatına bal satanlar çoğaldı. İçinizden gülerek görmezden gelebilirsiniz.
◊ Korona testi pozitif olup mekan mekan gezenler var. Şikayet edip kendisini bir süreliğine yurtta kalmaya gönderebilirsiniz.