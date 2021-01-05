Jet hızıyla ayrıldılar

Filmine ilham veren Blanka Lipinska’nın “365 Gün” adlı kitabı, kesinlikle filminden çok çok daha iyi.
Mahallenizde keşfetmediğiniz yeni nesil kahveciler olduğuna iddiaya girebilirim.
Hem yürüyüş yapalım hem keşfe çıkalım.
İlham verici belgesellerden üçünü seçip hafta sonuna kadar bitirelim.
“Kendine özen göstermeyen insanı sevmiyorum, midem bulanıyor, bakamıyorum.” Demiş hanımefendi.
Kişisel bakımını yapmayan birinin yanında durmak, onunla sık sık aynı ortamda bulunmak rahatsız edici olabilir.
Ama birini dış görünüşü yüzünden eleştirmenin yüz kere, bin kere karşısındayım.
İstediği kıyafeti giyer, istediği saçı yapıp, sakalını istediği gibi bırakır.
Bunlar yüzünden kimseye ‘midem bulanıyor, bakamıyorum’ diyemezsiniz.
Eğer derseniz, iş çok farklı bir yere gider.
Hava battaniyelik değil ama inatla girin o battaniyenin altına. Dizi ve film akını var, her yerde...
Sıla ve Yalın güzel bir düete imza atmışlar. “Ver O zaman Gömleklerimi” adlı parça önerilir, efendim.
Yeni yılın ilk hafta sonunda yeni kararlar alın. Bu sene her şey daha iyi olacak, unutmayın.
Bir tık olsun moralli olalım artık. Hem “yeni yıl yeni umutlar” demek değil miydi?
Bugün her gün içtiğimizden daha fazla su içmek gerekiyor.
Kar küreniz var mı? Varsa sallayın, ekrandan da lapa lapa yağan bir kar videosu açın, yanınızda da kahveniz... Bundan iyi başlangıç mı olur yeni seneye?
Bu akşamın online konseri Ceylan Ertem. Katılalım katılmasına ama bugün yüksek ses yasak bize. Kısık sesli konser deneyimi yaşayalım.
Hak ettik. Bir keyif masası kurmak hakkımız bugün. Hindi, tavuk ya da kırmızı etli bir menüyle ödüllendirin kendinizi...
Evinizi mutlaka ışıklandırın, geç kalmış değilsiniz...
Yılbaşı süslemeli kış kurabiyeleri için mutfağa erkenden girin derim...
Akşam için bir müzik listesi hazırlayabiliriz. Ama öğlen halledelim bu işi, sonraya bırakınca olmuyor çünkü...
Hükümsüzdür.
O yüzden ilişkilerdeki ufak tartışmalar, anlaşmazlıklar, kıskançlıklar sayılmasın.
Bilim kurgu filmi gibi bir sene geçirdik madem...
Yaşanılan bu ayrılıkları da o filmin senaryosuna katalım.
Hadi barışalım...
Mesela Hadise ve Kaan Yıldırım.Son zamanların en büyük bilinmezi onların mevzusu.
İki ismin ayrılık sonrası sürecini bir türlü takip edemiyoruz.
Ayrılar mı?
Biraz gülüp eğlenelim. “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” adlı gösteri bugün başlıyor. Tabii ki ‘online’.
Yurdun büyük bölümünde bahar havası var. Yanımıza suyumuzu alıp kısa bir yürüyüşe çıkalım.
Birilerine “Günaydın” demek çok rahatlatıcı. Bol bol söyleyelim bu sabah. Arada cevap alamasanız da pes etmek yok.
Tarzıyla, sesiyle, yıllardır hiç bozmadığı çizgisiyle örnektir.
Her müzik listemde en az bir Selda Bağcan şarkısı mutlaka vardır.
Size de öneririm.
Neyse...
Bir röportajında “ben sol muhafazakârım, sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor’ diyen Selda Bağcan’ı eleştirenler olunca kendisini aradım dün.
“Ne demek istediniz” diye sordum;
“Meğer herkes ne trol’müş yahu! (Gülüyor) Müzikal anlamda rakibim olamayacak insanlar bile bana laf ettiler. Meğer ne kıskanıyorlarmış yahu!” diye yanıt verdi.
Şebnem Bozoklu da sizi eleştiren bir mesaj paylaştı ve çok konuşuldu, dedim...
Hiç lafı dolandırmayacağım, gerçek Napoli pizzası için İstanbul Maslak’taki ‘Pizza Napolist’i deneyin derim.
Bir kaçamak önerisi: Portakallı İtalyan Keki... Yapması çok zor değil.
Bir not defteri alıp aklınıza gelenleri not almanın keyfi öyle başka ki. Haydi yazalım çizelim.
Güne eğer ceviz ve badem ile başlayacaksanız, bir avucu geçmemesine dikkat edin.
Bir sürahi suya nane yaprakları ve limon dilimlerini atın dolapta biraz bekletin.
Bütün gün yanınızda duracak suyu afiyetle ve sağlıkla içebilirsiniz.
Bazıları da “Hayır, ünsüz olup parasız kal da gör bakalım” diyor. Hangisi doğru?
Bir kere parasızlığın ünlüsü ünsüzü olmaz.
Belli bir yaşam standardındayken parasız kalmak da çok zordur.
Neye uğradığını şaşırır insan.
Ama ünlü birinin kısa süreli parasızlığı, ünsüz birinin parasızlığından çok daha kolaydır.
Ünlüyseniz, çoğu mekanı tanırsınız...
-Asla yapamam dediğiniz bir şey var mıydı? Varsa bu 3 günü onu yapmaya ayıralım.
-Sofraları süslemek en büyük hobimiz son aylarda. Yarım asrı geride bırakan Narin Metal’in çatal, kaşık, bıçak ve aksesuvar setlerine bakmanızı öneririm.
-Çiğ köfte dükkanlarına mesafeliydim. “Elazığlı Çiğ Köfteci Ahmet Usta” değiştirdi fikrimi. Bildiğin ev yapımı. İyiymiş.
Bu isimler geçtiğimiz gün bir doğum günü partisi için bir araya geldi.
Söylenene göre bahçede, iddia edildiğine göre sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde.
Peki parti bahçede olunca serbest mi?
Katılabiliyor muyuz?
Sosyal mesafeye uymadan eğlenebiliyor muyuz?
Bu isimler öyle diğer ‘partici’ tiplerden değil aslında.
Artık somut bilgiler de gelmeye başladı. Ocak ayı içinde başlaması planlanan ikinci yeni normalde nargile kafelerin yer almayacağı kesinleşti.
Çünkü nargile kafelere yeni düzenlemeler gelecek.
İşletme sahiplerinden, önce o düzenlemeleri yapmaları istenecek.
Düşünsenize, sigara bile içmiyorsunuz ama nargile içilen bir yerdesiniz.
Ne oturduğunuzdan bir şey anlarsınız, ne ettiğiniz sohbetten.
Ne içtiğiniz çaydan keyif alırsınız ne bir yudum kahveden
Hayat 2 dakikada ‘zehir’ olur size.
Beyoğlu’nda Atlas Sineması ve Pasajı’nın tadilatı bitti. Çok şık bir bina kazandı İstanbul. Belki evlere kapanmadan gezilebilir.
Kahvaltı önemli diyoruz hep, ‘patiswiss’ diye bir marka keşfettim. İstanbul ve Ankara’da satış noktaları var. Müsli çeşitleri, granola ve kakaolu fındık kreması denenmeli.
Çocuklara iyi haber. Zorlu Çocuk Tiyatrosu her hafta yeni bir oyun ile YouTube’da.
Sanatı sevelim. Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Kristal Berraklığı” salı günü kapılarını açtı. 7 Mart’a kadar devam edecek.
Yapılacaklar listemizin başına Kuzguncuk’ta kaybolmayı ekleyelim bugün...
21 Aralık’ta narlar kırıldıysa bugün bir öğünümüze nar ekleyelim. Mesela narlı bir salata...
Burçlara göre hediye rehberi olduğunu biliyor muydunuz? Hediye arama derdine sonnnn...
Okuyanlar tekrar okuyabilir, incecik kitap zaten. Okumayanlara şiddetle önerimdir. Gabriel Garcia Marquez’den “Kırmızı Pazartesi”.
Cihangir sokaklarında yürüyüp bir kafeden kahvenizi alabilir, Suadiye’deki meşhur pankekçiye gidebilir, İzmir’deyseniz Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde turlarken çay ile simit alıp kendinizi deniz kenarına atabilirsiniz.
2021 yılının renkleri açıklanmış. Vakit geçirmek için bugün okunur.
Jet hızıyla ayrıldılar
Zor günlerden geçiyoruz.
Yapmam dediğimiz hareketleri yapıp, başlamam dediğimiz ilişkilere başlıyoruz.
Sonrası pişmanlık...
Sonrası hayal kırıklığı...
Sonrası ‘telefonun başında çaresizce beklemeye devam’...
2020’nin son günlerinde ilişkileri başlayan Gonca Vuslateri ile Hakan Altun jet hızıyla başladıkları ilişkilerini jet hızıyla noktaladı.
Gonca Vuslateri topladı tası tarağı İstanbul’a döndü.
Gelelim ayrılık nedeni ile ilgili iddialara;
1- Evlilik:
İddiaya göre Hakan Altun bir an önce evlilik istiyor ve Gonca Vuslateri’ye bu konuda baskı yapıyordu. Ama evlilik düşüncesi olmayan Gonca Hanım sık sık bu konuya “çok erken” yanıtını veriyor ve yakın çevresine de bu ısrar karşısındaki şaşkınlığını gizlemiyordu.
2- Kıskançlık:
Hakan Altun’un telefonuna gelen mesajlar, aramalar Vuslateri’yi rahatsız etti. Daha önce sevgilisinden uyarı alan Hakan Altun bu işin önüne geçemeyince Gonca, tası tarağı topladı ve evi terk etti.
3- İstanbul-Bodrum:
Yılın büyük bölümünü Bodrum’da geçiren Hakan Altun’un bu tercihi, Gonca Vuslateri ile sorun yaşamalarına neden oldu. İşinden dolayı vaktini İstanbul’da geçirmek isteyen Vuslateri ile Altun anlaşarak ilişkilerini noktaladı.
Oysa sosyal medyaya göre evleneceklerdi
Çok mutlulardı...
Yazılan çiziline göre, hayatlarının aşkını bulmuştu iki isim.
Resmen iki “benzemeyen” insanı alıp örnek ilişki diye magazin gündeminin tepesine koymuştuk.
Size bir şey itiraf edeyim mi?
Bana göre hiçbir zaman olmazdı onların ilişkisi...
İbo Show’da gördük Gonca Vuslateri’yi, kendi gibi değildi, bir başkasıydı sanki. Kısa sürede sanki ödün vermeye başlamıştı kendinden.
Ama kimse takılmadı bu noktaya.
Görmezden geldi herkes.
Açıkça belliydi bana göre.
Bağıra bağıra geliyordu ayrılık.
Bu da bize ders olsun ki bir dahaki sefere, daha bir ayını doldurmamış ilişkiler hakkında büyük sözler etmeyelim.
ARKADAŞ MI SEVGİLİ Mİ
Diyelim ki Instagram’da hatrı sayılır takipçiniz var.
E siz de karınca kararınca eşi dostu takip ediyorsunuz.
Sonra bir ilişkiye başlıyorsunuz ve sosyal medyada herkesi silip sadece hayatınızdaki kişiyi takip ediyorsunuz.
E iyi de neden?
Ya hayat arkadaşının zoruyla böyle bir şey yaparsın ya da ona kendini ispat etmek, ‘bak kimse umurumda değil’ demek için bir hamledir bu.
Bunun en yakın örneği işte Hakan Altun...
Tüm arkadaşlarını bir çırpıda silmiş, tek Vuslateri’yi takip etmeye başlamıştı.
Olmadı işte...
Yürümedi.
Arkadaşlarının ahı mı dersiniz artık, yoksa başka bir şey mi bilemem.
Ama bu “tek kişiyi takip işi eşyanın tabiatına aykırı.
Bu platformu kullanma amacımız sağa sola “bakmak”.
“Yalnızlık” ile çevrili şu günlerde amacının dışında sosyal medya kullanımı domino taşı etkisi yaratır.
Hayatının odak noktası yapmayacaksın bir kişiyi.
O yüzden yeni yılın ilk “tatlış” önerisi bu olsun;
Lütfen bir sevgiliniz olunca, herkesi takipten çıkartıp sadece onu takip etmeye başlamayın.
Gerek yok. Olmadık anlarda tüm dikkatleri üzerinize çekerseniz.
Sizi kıskanmayanlar kıskanmaya, ayırmak istemeyenler ayırmaya kalkar.
Ve maalesef böyle aykırılıkların sonu hep hızlandırılmış ayrılık olur.
Ah benim ülkemin güzelim mutfağı
Şef Somer Sivrioğlu doğru söyledi.
Başıma bir şey gelmeyecekse görüyor ve artırıyorum.
Türk mutfağı dünyada değil ilk 10, ilk 20’ye giremez.
Nedeni mutfak kültürümüzün olmaması mı? Değil.
Yemeklerimizin lezzetsiz olması mı? Asla değil.
Özgün lezzetlerimizin eksikliği mi? Katiyen değil.
Tanıtım eksikliği mi?
EVET, EVET, EVET!
Bir başarsak
Bir tanıtsak
Değil ilk 5, ilk 3’e çiviyi çakarız.
Türk mutfağını tanıtmak için bazı gruplar oluşturuluyor. Orada bile bu işe emek vermiş isimler yok.
Kıstas genellikle popülarite ve şov yapma yeteneği oluyor.
Oysa ne ustalarımız var, yıllar geçmesine rağmen ‘gizli kahraman’ onlar hâlâ...
◊ Adanalı ustalarımız gözleri kapalı en iyi Adana kebabını yapıyorlar.
◊ Gaziantepli ustalarımız var lahmacun ve alinazik deyince markadırlar. Parmaklarınızı yersiniz.
◊ Hataylı şefler kendilerini meze kültürüne adamışlar. Televizyon ekranlarında değil mutfakta yapıyorlar şovlarını.
Ama diğer tarafta bir kesim var ki; onlar birbirlerinin ayağını kaydırma, üstüne basıp geçme derdinde. Eee kusura bakmayın böyle oldukça “Caaanım Türk mutfağı” olduğu yerde kalmaya maalesef mahkumdur.
Bu kadar başarılı olduğumuz, daha da ileriye gidebileceğimiz bir konuda böyle geride kalmak çok ama çok can sıkıcı.
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