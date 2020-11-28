Dost değil korona meclisi

Her yeni yıl öncesi evimizi renklendiren ‘kokina çiçeklerini’ unutmayalım. Alıp evimizin en güzel köşesine koyalım.
Sanatı ‘çalışma alanlarına’ taşıyan bir sergi kapılarını açtı. Han Spaces ve Artpick organizasyonuyla hayata geçen çalışma bir ilham örneği. Han Spaces’in Levent binasında en fazla 5 kişiyle gerçekleştirilen turlara katılabilirsiniz.
Meraklısı için 2021 Astroloji Takvimleri piyasaya çıktı.
Evde ‘zeytinyağlı soğan aşı’ yapmayı deneyebilirsiniz. Tarif internette var. Üstelik acayip sağlıklı.
Burası Sıraselviler Caddesi’nin başında, Cihangir’e inen yolda bulunan bir seyahat acentesi.
Tek odalı acentenin camında Arapça yazılar var.
Düzenledikleri turlar, günlük veya haftalık kiraladıkları evlerle ilgili bilgiler yazıyor.
Altında ise bir not:
Covid19 Test...
Gözüme çarpan Covid-19 yazısını görünce, elimdeki poşetlerle dükkana daldım.
“Testi burada mı yapıyorsunuz?” diye sordum.
Belki bu sabah Nişantaşı’ndaki ‘Kruvasan İstanbul’a uğrarsınız. Kruvasanın bin bir türlü hali ile buluşma noktanız olacak.
İstanbul’un ortasındaki Kuzguncuk Bostanı’nı ziyaret etmek için ne harika bir gün.
Bugün ‘Bilişim Zirvesi 2020’ var. Bilgisayarınızdan zirveye katılabilirsiniz. www.bilisimzirvesi20.com
Günün şarkısı Cem Karaca’dan “Sakın Reddetme” olsun. “Ben bugüne kadar neden dinlemedim” diyenleriniz olacaktır.
Alın çayınızı kahvenizi en yakın parka gidip oturun. Temiz havayı içinize çekin bugün.
Neşet Ertaş ustanın eski kayıtları albüm oldu. “Bozkırın Tezenesi” albümünü halen dinlemediyseniz Hemen! Hemen! Hemen!
Ekşi mayalı domatesli kekikli ekmekle tost yaptınız mı? Yapmadıysanız bugün dener misiniz? B-A-Y-I-L-A-C-A-K-S-I-N-I-Z!
Bir uzman önerisi: Kabuk tarçın ve karanfilli ılık elma kompostosu... Sabah ve öğlen için, sağlıklı bir alternatif.
Az bile yazmışım.
Sistem çoktan kurulmuş.
Menüler çoktan hazırlanmış.
Otellerin korona paketlerinde; akşam yemeği, kahvaltı dahil konaklama ve masajda yüzde 50’ye varan indirimler var.
Üstelik fiyatlar uygun.
Örneğin Karaköy’de bir otel, iki kişi için yerli içki ve konaklama dahil 785 liralık bir menü fiyatı belirlemiş.
Gezi Parkı’nın yakınlarında bulunan bir başka otelin iki kişilik fiyatı ise 100-120 Euro civarında.
Barış Manço’dan – Çıt Çıt Twist şarkısını açıp haftaya hoplaya zıplaya başlasak mı?
Bugün hiç koronadan bahsetmeyelim. Zor olacak ama deneyelim.
Dondurma tutkunlarına ‘MUA’ adlı dondurmacıyı öneriyorum. Günlük el yapımı İtalyan dondurmasının tadı bir başka.
Evde uzun zamandır tamir bekleyen eşyanız varsa haydi iş başına!
Ama bir şey gözden kaçmış gibi sanki.
Dükkanlarını kapatan işletmecileri isyan ettiren bir adaletsizlik var sanki. O da otellerdeki restoran ve kafelerin açık olması.
Otel içindeki bu tip işletmelerin dışarıdan müşteri alması yasak, ancak iş sıkı tutulmazsa olacakları sayıyorum:
◊ Bazı otellerin içindeki mekanlar, dışarıdan müşteri alıp onlara oda kartlarından verecekler ve otel müşterisiymiş gibi gösterecekler.
◊ “Saat sınırımız yok, istediğiniz kadar oturun” diyerek müşteri çekip sistemdeki boşluktan yararlanacaklar.
Yaptıkları her şey mübahtır onlara göre...
“Yanlış” diye bir şey olmaz kitaplarında...
Kanatsız melektir kendileri...
Ama görmesinler bir başkasının ufak bir hatasını, anında başlarlar atıp tutmaya.
Yargı dağıtırlar.
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En ahlaklı kendisidir böylesinin...
Bugün ve hafta sonumuzun bir kısmını evde egzersize ayıralım. Dünya çapında 6 milyon abonesi olan YouTube kanalı ‘Popsugar Fitness’ ile evde egzersiz yapabilirsiniz.
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Bu akşam TRT 2’de “Bitmeyen Yürüyüş” adlı Japon yapımı bir film var. Kaliteli bir cuma akşamı geçirmenizi sağlayabilir.
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İBB Şehir Tiyatroları perdelerini kapattı. Oyunlar artık online devam edecek.
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Mutluluğu ıskalamış insanlar bizlere mutsuzluklarını empoze etmeye çalışıyor. 3 günlük bir uzak durma, yeni haftaya başlarken enerjimizi yükseltir.
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Meteoroloji uzmanları hafta sonu Uludağ ve Kartepe’de kar yağışı ihtimalini konuşuyor. Sokağa çıkmanın serbest olduğu saatlerde iyi bir alternatif olabilir...
* * *
‘Podcastyeditepe’ Türk kültüründe aile ve yemek konusunu uzmanlarla tartışıyor. Bilgilendirici olabilir.
Gümüşsuyu’ndaki ‘Gezi İstanbul’ adlı kafede keyif yapmak için son 2 gün.
Kendi yaptıkları enfes çikolatalardan deneyip bir kahveyle AKM inşaatındaki büyük ilerlemeyi izleyebilirsiniz. (Cuma gününden sonra paket servise devam edecekler.)
Peki kim bunun sorumluları...
◊ Şevval Şahin...
◊ Caner Karaloğlu...
◊ Aslan Gülman...
◊ Öykü Çelik...
* * *
İstanbul Boğazı’nın yanı başında yoga dersi alma fırsatımız var. Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki yoga dersleri için biletler, biletix’te.
* * *
Mutfak Sanatları Akademisi’nde, kek yapımından taco’ya, börekten et pişirme tekniklerine kadar geniş bir ders programı var. Birine bugün kayıt yaptırın.
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Hadi bugün sebze ve meyve ağırlıklı beslenelim. “Hayır asla olmaz” demeyin. Lütfen deneyin.
* * *
Astrologlar uyarıyor. Venüs ve Jüpiter’in etkisiyle tembellik dolu birkaç gün bizi bekliyormuş. “Eyyy Venüs, eyyy Jüpiter sen mi büyüksün ben mi” deme vakti.
* * *
Gardırop detoksu yapalım. Açın dolabı, giymediğiniz kıyafetlere bir bakın. Çıkarıp ihtiyacı olanlara verin. Dolabınız ve içiniz eş zamanlı ferahlayacak.
* * *
Çok kişinin sırf Ahmet Kaya şarkısı söylemeyi denediği için kariyeri başlamadan bitti, şaka değil...
AMA...
Deniz Seki söyler.
Hem de çok iyi söyler.
“İbo Show”da Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz” şarkısını söyledi Deniz Seki.
“Detone oldu” dendi.
“Bu şarkıyı sen söyleyemezsin” dendi.
Bugün caz günü olsun. İlhan Erşahin’in yeni albümüne kulak verin.
Sürekli kendini anlatanlardan, sürekli kendinden söz edenlerden bir günlük uzak duralım mı? Hadi bugünlük bir deneyelim.
İş çıkışı İstiklal’in ara sokaklarında Londra’nın ara sokaklarında kaybolur gibi kaybolmaya ne dersiniz? Üstelik sendrom falan da kalmaz.
Tam tiyatroluk bir hava...
İşin ülkemizi ilgilendiren tarafı ise, o maskenin Türk bir girişimci tarafından üretildiği iddiası oldu.
Tarhan Telli başarılı bir motosiklet üreticisi olarak tanınıyor.
Pandemi döneminde maske işine girdi.
Kraliçe Elizabeth’in katıldığı törende taktığı maskeyi gören Telli, “Motosikletimize bindiremedik ama maskemizi taktırdık” diye bir açıklama yaptı.
Ancak ortada bir kanıt yok.
Tarhan Telli “ben kendi maskemi tanırım” diyor.
Polisler gelen telefon üzerine Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar’ın beraber yaşadıkları eve gidiyor.
Ortalık dağılmış.
Yaşanan arbede ortada.
Olayın herkesin bildiği kısımlarını atlıyorum.
Evden çıkmayı başaran Sevcan Yaşar, polis refakatinde eve geri dönüyor ve köpeğini almak istediğini söylüyor.
Kapıyı açan Sermiyan Midyat, “Buyrun köpeğiniz hanımefendi... Başka, para ister misiniz ücretiniz bu mu” diyerek hakaret ediyor.
Onunla sohbet etmek, hele ki röportaj yapmak ciddi bir birikim ister.
Beğenmediği bir şey oldu mu anında bozar sizi.
Agresif sempatikliğiyle tanıdığımız İlber Ortaylı’nın bambaşka bir yüzünü göreceğiz artık. Tuhaf markasının yapımını üstlendiği “‘Bi’ Sorum Var” programının yüzü oldu ünlü tarihçi. YouTube’da yayınlanan programda, İlber Hoca çocuklarla bir araya geliyor ve onların merak ettikleri soruları yanıtlıyor.
İlk bölümde Ortaylı’nın karşısına oturan ufak bir kız, “Bana Atatürk’ü anlatır mısınız” dedi. İlber Hoca “Size okulda anlatmıyorlar mı” diye hafif bir sitem etse de başladı anlatmaya. 10 dakikalık ilk bölüm çok keyifliydi. Sonraki bölümlerde çocuklar, kim bilir İlber hocalarını hangi zor sorularla köşeye sıkıştıracak.
Hakaret mi eleştiri mi
İlişkilerine de uzun zamandır devam ediyorlar.
Allah bozmasın.
Bize ilişki hakkında söz söylemek düşmez.
Ama Hazar Ergüçlü’nün son açıklamasına söylenecek birkaç şey var.
Geçtiğimiz günlerde Cihangir’de bir kadınla yakınlaşan Onur Ünlü’nün o görüntüleri Hazar Ergüçlü’ye sorulmuş. Güzel oyuncu “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın” demiş.
Bu işin;
Dost değil korona meclisi
Gecenin adı “90’ların Dost Meclisi”
Sahnedeki isimler;
Metin Özülkü, Sibel Alaş ve Reyhan Karaca...
Tarih ise 27 Kasım Cuma...
Mecidiyeköy’deki Fairmont İstanbul otelinin içinde bulunan “Aila” adlı restorandan eğlence videoları geldi telefonuma.
Eğlenenleri otel müşterisi sandım ama değillerdi.
Üstelik fasıl ekibi çağırıp gönüllerince eğlenen o kişilerden bazıları sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.
Sonra bu ilanı gördüm...
Meğer “90’lar Dost Meclisi” denilen etkinlik her hafta yapılıyormuş.
Oteli arayıp cuma akşamı düzenlenecek geceye rezervasyon yapmak istediğimi söyledim.
“2 kişi için 1350 TL oda konaklama ve içkili fiks menü” fiyatı verdiler.
“Odada kalın veya kalmayın size bağlı” diye de eklediler.
Ama sosyal medyada yayınlanan bu eğlence görüntüleri sonrası, dün sabah erken saatlerde tekrar restoranı arayıp rezervasyonumla ilgili bilgi aldım.
Telefondaki kişi “Bu akşamı iptal etmeyi düşünüyoruz ama haftaya mutlaka yapacağız” dedi.
İptal oldu mu olmadı mı bilmiyorum.
Çok da önemi yok aslında.
Çünkü Kültür Bakanlığı’nın harekete geçip otel ile ilgili gerekli işlemleri yaptığını biliyorum.
Dün akşamın iptal edilme düşüncesinin de bu yüzden olduğunun farkındayım.
Otel ve restoranın bu sorumsuzluğuna ne desek az.
Ama Metin Özülkü, Sibel Alaş, Reyhan Karaca...
Sizler yıllardır bu sektördesiniz.
Sizler aklı başında sanatçılarsınız.
Bari siz alet olmayın bu oyuna.
İnanın değmez üç beş kuruşa...
Hı hı evet Öykü, öyle...
Öykü Çelik son dönemde katıldığı iki üç partiyle gündeme geldi ya, hemen bir YouTube kanalındaki programa katılıp ‘temize çıkarma’ operasyonu yaptırmış kendine.
Diyor ki Öykü;
“Çıkan haberler benim problemim değil, gündemin ihtiyacı vardı.”
Hı Hı evet Öykü, vardı.
Sonra diyor ki;
“İyi bir şeyse magazin olmaz kötünün magazini olur.”
Hı hı evet evet Öykü öyle...
Bir de diyor ki;
“Benim kötü bir şey yapmama ihtiyaçları var onların hayatlarına devam edebilmesi için.”
Tabii Öykü tabii, sen kötü bir şey yapmazsan aç kalır bizim magazin muhabiri arkadaşlarımız. Hatta bizler yazacak bir şey bulamayız, işi gücü bırakıp bir sahil kasabasına yerleşmek zorunda kalırız.
Son olarak bir de şunu diyor Öykü;
“Bizim parti öyle 150 kişilik falan değildi, sadece 50 kişiydik. Ayrıca Amerika’dan YouTuberlar, Dubai’den iş insanları falan vardı.”
Yaaaaa çok pardon Öykü, biz bunu nasıl atladık. Baştan bilseydik 50 kişi olduğunu, Amerika’dan, Dubai’den gelenler olduğunu hiç ses etmezdik...
Soruyu sorana da, cevabı veren Öykü’ye de şunu söylemek isterim; gündemde magazin eksikliği var diyorsunuz ama sizin olaylar magazin değil ki. Sizin olaylar 3’üncü sayfa haberi niteliğinde maalesef.
- Ne yani Esenyurt’ta düzenlenen 2020 Uganda Güzellik Yarışması’ndakiler ünlü müydü de haber oldular mesela.
- Ya da Ataşehir’de bir kahvede okey oynayanlar magazin figürleri miydi de sayfa sayfa haberleri çıktı.
Sen ne “Poker Face”mişsin Uğur
MasterChef’ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz’in skandalları bitmek bilmiyor.
Meğer Uğur’un çirkin tweetleri sadece başörtülü kadınlarla ilgili değilmiş.
Ali Koç’a, Aziz Yıldırım’a hakareti bir görev edinmiş kendisi.
Acun Ilıcalı hakkında saçma sapan paylaşımlar yapmış.
Doktorların uğradığı şiddeti savunmuş yahu.
Vay be Uğur kardeş, sen ne “Poker Face”mişsin, nasıl gizlemişsin gerçek yüzünü.
Maraba Televole
Sene 1995. Maradona Türkiye’de. Ama o zamanlar çok agresif. Yanına yaklaşanı tersliyor dünya yıldızı. Ama o dönemin ‘acar’ magazin muhabiri Evren Ersoy işin peşinde.
Kafaya koymuş Maradona’yı Türkçe konuşturacak.
Sabahın ilk ışıklarına kadar bırakmıyor Maradona’nın peşini.
Güneşin doğmasına dakikalar kala gidiyor yıldız ismin yanına ve “Türkçe bir şeyler söyler misiniz” diyor. Aklına da “merhaba Televole” geliyor.
Maradona da gayet neşeli bir şekilde uzatılan mikrofona yaklaşıyor ve slogan hale gelen o sözü söylüyor.
“Maraba Televole”
Teşekkürler Evren,
İyi ki koparmışsın tuttuğunu, iyi ki tarih boyunca biz Türklerin unutmayacağı böyle sempatik bir işe imza atmışsın.
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