Dünyanın farklı ülkelerinde takip edilen Robotlar Şehri Müzesi nihayet İstanbul’a geldi. 85 farklı robot, Emaar AVM’de ziyaretçilerini bekliyor. Her yaşa hitap eden müzeyi ziyaret edin.
Metin Zakoğlu’nu sıkı takibe alın. Usta komedyen şimdilerde “Arabesk Kabare” yapıyor. Üstelik evde tiyatro konseptiyle. Biletinizi Biletix’ten bugün almanızda fayda var.
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İstanbul Mücevher Fuarı başladı. Birbirinden şık ürünlerin olduğu fuar, pazar gününe kadar CNR’da olacak. Siz kalabalık olmadan bugün ziyaret edin.
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İstanbul’un en ilginç yerlerinden İllüzyon Müzesi online rezervasyon sistemine geçti. Kapıda sıra beklememek için önceden rezervasyon yapıp müzeyi gezebilirsiniz.
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Twitter’da ‘İngilizce Sözlük’ sayfasını takip edebilirsiniz. İngilizcede sık kullanılan kalıpları, doğru bilinen yanlışları çok sade bir dille anlatıyorlar.
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Burcu Binici ve Cem Kılıç’ın başrolleri paylaştığı “Şaşkın Âşıklar” tiyatro oyunu bu akşam Trump Sahne’de. Buyurun size akşam için mis gibi plan.
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Canan Karatay 2 yıllık sessizliğini bozdu ve yeni kitabı “Karatay Sözü”nü çıkardı. Okurken sık sık altı çizilecekbir kitap
olmuş.
Bugün ne yapsak?
Dünyanın farklı ülkelerinde takip edilen Robotlar Şehri Müzesi nihayet İstanbul’a geldi. 85 farklı robot, Emaar AVM’de ziyaretçilerini bekliyor. Her yaşa hitap eden müzeyi ziyaret edin.
Metin Zakoğlu’nu sıkı takibe alın. Usta komedyen şimdilerde “Arabesk Kabare” yapıyor. Üstelik evde tiyatro konseptiyle. Biletinizi Biletix’ten bugün almanızda fayda var.
***
İstanbul Mücevher Fuarı başladı. Birbirinden şık ürünlerin olduğu fuar, pazar gününe kadar CNR’da olacak. Siz kalabalık olmadan bugün ziyaret edin.
***
İstanbul’un en ilginç yerlerinden İllüzyon Müzesi online rezervasyon sistemine geçti. Kapıda sıra beklememek için önceden rezervasyon yapıp müzeyi gezebilirsiniz.
***
Twitter’da ‘İngilizce Sözlük’ sayfasını takip edebilirsiniz. İngilizcede sık kullanılan kalıpları, doğru bilinen yanlışları çok sade bir dille anlatıyorlar.
***
Burcu Binici ve Cem Kılıç’ın başrolleri paylaştığı “Şaşkın Âşıklar” tiyatro oyunu bu akşam Trump Sahne’de. Buyurun size akşam için mis gibi plan.
***
Canan Karatay 2 yıllık sessizliğini bozdu ve yeni kitabı “Karatay Sözü”nü çıkardı. Okurken sık sık altı çizilecekbir kitap
olmuş.