Bugün ne yapsak

Eski Survivor’cı Barış Murat Yağcı var ya hani. Sevgilisi Nisa ile iddiaya girmiş ve çıkmış Bağdat Caddesi’ne köpek taklidi yapmış.

Sosyal medyada görünce açıp izledim. Midem bulandı.

Adam bildiğin Bağdat Caddesi’nde ‘dört ayak üzerinde’ yürüyor. Yetmiyor ‘hav’lıyor.

İnsanların önünden geçiyor, ağaçların dibine gidip ‘tuvaletini yapıyormuş’ gibi ayağını kaldırıyor falan.

Öyle iğrenç yani.Bir insan neden böyle bir şey yapar? Amaç ‘tık’ almak, YouTube kanalının abone sayısını yükseltmek evet. Ama böyle mi olur bu iş kardeşim?

Hiç mi araştırmadın, hiç mi bakmadın bu dünyada işler nasıl yürüyor diye.

Niye kötüleri örnek aldın.

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Bu saatten sonra Barış ne yaparsa yapsın dikiş tutmaz artık. İzleyenlerde açtığı o yara kapanmaz.