‘Ama’dan sonrası

Üstelik “aa Seda Sayan’a bak” deyip atladım.
Fotoğraftaki iki kişiyi de Seda sandım yani. Sonra öğrendim ki iş çok farklıymış. Bir sosyal medya fenomeninin estetikli haliymiş bu fotoğraftakilerden biri.
Seda Sayan’ın “ben bile bazen kendimi tanımıyorum. Bu fotoğrafı ne zaman çektirdim” deyip geçiyorum açıklamasını duyunca “kadın bile kendini tanımıyorsa benim de tanımamam çok normal” dedim.
Fakat bir şey dikkatimi çekti.
Bu Fransız askısı işinin payı var mı bu benzerlik durumlarında?
Doğal ürünler deyince ‘veteriner anne’ markasını ve sosyal medya hesabını takibe alın. Ürünleri doğal ve katkı maddesiz. Şu dönemde tam da aradığımız ürünler.
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Siz eve mezenizi söyleyin, yanında müzik listeniz de gelsin. ‘Esnaf Maslak’ bu işi halen sürdüren yerlerden biri. Sipariş için sosyal medya hesaplarına göz atın.
Cemil Kumaşçıoğlu, Ankara’da farklı işler yapmaya çalışıyor. Limon Ankara ve Köyiçi’nden sonra Alaçatı Kafası adlı mekanı Ankara’ya taşıdı. Popüler mekanı takibe alın.
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Bu sözleri Billur Kalkavan değil de bir başkası yani daha ön planda olan biri söyleseydi, ortalık fena karışırdı.
Billur Kalkavan ne demek istiyor, özeti şu:
◊ Aldatan erkekleri haklı buluyor.
◊ “Kadında bir sorun var ki erkek aldatıyor” diyor.
◊ “Estetik yaptıran aldatılır” diye bir savunma yapıyor.
◊ “Kadın zeki değilse erkek herhalde aldatacak yahu, başka ne yapacaktı?” falan diyor.
Four Seaons Hotel Bosphorus kışın tadını çıkartacağınız yerlerden biri. AQUA adlı restoranlarında çok farklı isimlerle canlı müzik ve kaliteli yemek sunuyorlar. Programlarına bakın.
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Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın bu sezon ilk konseri İş Sanat’ın YouTube kanalında sat 20.30’da.
Hem doğa yürüyüşü, hem masaj, hem de oksijen dolu bir hafta sonu planı yapın bugünden. ‘NG Sapanca’ tüm bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak.
***
◊ Herkes nasıl iç içe...
◊ Herkes nasıl dip dibe...
◊ Herkes birbirinin Instagram paylaşımına kafasını sokup etkileşim alma derdinde...
Sonuçta yeni dönemin bu popüler meslek grubunun olmazsa olmazlarındandır ‘dağa gitmek’.
Sonraki maddeler sırasıyla...
◊ Dubai seyahati...
◊ Business uçak bileti fotoğrafı...
Bale sanatçısı, koreograf Mercan Selçuk’un, Timur Selçuk’un unutulmaz şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı “Babamın Şarkıları” bugün Zorlu PSM’de.
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Ortaköy Feriye yenilenen mekanlarıyla kahveden yemeğe her türlü seçeneği sunuyor. Akşam yemeğine gidebilirsiniz.
Terrazza Italia, İtalya mutfağı deyince akla gelen ilk yerlerden oldu. Tatlılarını denemek için uğrayın mekana.
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Bazen cevabını işinle verirsin.
Bakınız Gülşen...
Hafta içi boyunca yapılan kıyafet eleştirilerine karşı cevap hakkını sahneden kullandı.
Yine cesurca bir kıyafetle sahneye çıktı ve konuşturmayı başardı kendinden.
İşin ilginç yanı bu sefer hemcinsleri tarafından eleştirilmesi oldu Gülşen’in.
Ebru Polat, “Çok abarttın Gülşen, sana hiç yakıştıramadım” dedi.
Zaten merak ediyordum, İzzet Yıldızhan efektine ilk kim kendini kaptıracak diye.
∆ Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı:
İsterseniz 7 defa boşanın 8 kere evlenin... Hiç şaşırmıyorum, şaşırmayacağım. Nasıl ki Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 4’üncü kez ayrıldılar bu hafta içi ve nasıl şaşırmadık... O yüzden size de şaşırmayacağım.
∆ Lerzan Mutlu:
Demet Akalın’a ağır sözler söyledi Lerzan Mutlu. Amaç aslında Gülşah Saraçoğlu’nun sözcülüğünü yapmaktı. Fakat olmuyor, Lerzan ne derse desin gündeme gelemiyor son dönemde.
∆ İzzet Yıldızhan:
İstediği kadar konuşsun. Bu saatten sonra alevlendiremeyecek ortalığı. Çünkü hep aynı yerden gündeme gelmek istiyor ve haliyle bu da çok iş yapmıyor.
∆ Fatih Terim:
Çok düşündüm Bülent Ersoy’un o görüntülerinin üzerinde. Acaba bir sorunu mu var Ersoy’un dedim.
Ama yoktu.
Mesela bir ara saygı duruşu için ayağa kalktı Ersoy.
Askerleri seyretti.
Sonra tekrar oturdu sandalyesine.
Dün, Milli Savunma Bakanlığı o şemsiyeyi taşıyan subay hakkında soruşturma başlattı.
O görüntüler incelenecek ve subayın bir hatası varsa ceza alacak.
Şimdi tartışma şu...
∆ Rap müziğe karşı bir önyargı mı var?
∆ Rap müzik bitirilmek mi isteniyor?
∆ Rap yapan isimler kolay lokma mı görülüyor?
Uzi bu iddialara, “Sadece müzik yapıyorum, konserimde uyuşturucu ile ilgili tek kelime etmedim, rap’çileri müzikten soğutmayın” dedi.
İsyan etti.
O yüzden günümüzde en kolay işlerdendir muhafızlık, herkes yapabilir...
Yapıyor da zaten.
İzzet Yıldızhan son dönemin muhafızlarından mesela.
Çok tepki çektiği “kızlarım flört edemez” açıklamasının üzerinden henüz az bir zaman geçmesine rağmen bir tepki çekecek açıklama daha yaptı “Burası Türkiye, sahneye külotla çıkmayın” dedi.
Bu açıklamaların hedefinde sahnede sesleri kadar kıyafetleriyle de gündem olan isimler var.
Yani Hande Yener, Gülşen, Hadise, Simge.
Kahve Dünyası her ay mevsim lezzetleriyle hazırladığı bir dondurmayı ayın dondurması seçiyor. Ocak ayının önerisi “kestaneli dondurma.” Bir deneyin derim.
Künefe sevenler not alın. Beyzade Künefe bu işe sınıf atlatmış. Deneyince hak vereceksiniz.
Keşif tutkunuysanız, ‘Glamping’ yani konforlu bir kamp tatili seviyorsanız müjde! İğneada’ya, Sapanca’ya bugünden plan yapabilirsiniz.
Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Mannerheim’in ‘Batıdan Doğuya Asya’ fotoğraf sergisine gitmek için plan yapın. Sergi bu cumartesi ‘bomontiada’da sanatseverlerle buluşacak.
Eypio, Sefo, Bege ve Ahiyan bu akşam ‘IF performans Beşiktaş’ta sahneye çıkacak. Biletleri Biletix’te.
Kokteyl workshop’unun bu akşamki biletleri tükendi ama yarın ‘pizza’ workshop’una halen bilet bulabilirsiniz. ‘Eataly’nin bu eğitimlerine arkadaşlarınızla birlikte katılın.
TRT 2’de sinema kuşağı öncesi keyifli bir sohbet var. 21.00’de başlayacak ‘Tarih Söyleşileri’ni kaçırmayın.
◊ Çıkan onca dedikodunun hemen ardından neden konserine gidiyor?
◊ Haydi gidiyor, neden acayip keyifli şekilde dans ederken sayısız video paylaşıyor?
◊ Haydi onu da paylaşıyor, neden en önden ve özel bir yerden Uzi’yi izliyor?
Bunların hepsi kafalarda soru işareti bırakıyor.
Fakat daha mühim bir olay yaşandığı iddia ediliyor o konserde...
O iddiaya göre Uzi, şarkı arasında uyuşturucuya özendirecek cümleler kurdu.
“Bizimkiler hazır, sizin de yanınızda var mı” gibi sözler...
Onu dinlemeye gelenlerden biri bu sözleri ihbar edince, konser alanına narkotik polisi geldi...
◊ Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki restorana gittin mi?
◊ Lokanta 1741’i mutlaka denemelisin.
◊ Yahu git hamama gir, sonra çıkıp restoranı dene.
Sonradan öğrendim ki eskiden tanıdığım Osman Yitgin, Lokal adlı barlarını, Aliye adlı meyhanesini kapatmış ve Cağaloğlu Hamamı’nın içine Lokanta 1741 adında bir mekan açmış.
Hamam içinde restoran fikri ilginç. ‘Ne alaka’ diye sorduğumda çok uzun bir cevap aldım.
Özetle şöyle gelişmiş durumlar:
Cem Yılmaz’ın son gösterisini de yayına girdiği gün seyrettim.
Esprilerin arasında bir nokta dikkatimi çekti...
“Bir dakika, ben bu sözleri hatırlıyorum” dedim.
Sosyal medyada zamanında viral olan aslan videosu vardı.
İddiaya göre o aslan, “Allah” diye kükrüyordu. Bir çoğumuz ‘Allah diyen aslan görenleri şaşkına çevirdi’ başlığını görüp tıklamışızdır.
İşte Cem Yılmaz son gösterisinde o olaydan bahsediyor ve “Allah diyen aslan için mucize diyorlar, yahu aslan yeteri kadar şaşırtıcı değil mi zaten” diye seyircisine soruyor.
Aynı espriyi 2 buçuk yıl önce Harbiye’de Doğu Demirkol’un yaptığı geldi aklıma.
Hatta öğrendim ki Doğu bu espriyi zaten 4-5 senedir sık sık yapıyormuş.
Aleyna ile Uzi’nin 2 haftadır birlikte olduğu söyleniyor. Üzülenler, canı sıkılanlar oldu bu haberi okuyunca, farkındayım.
Ama üzülmeyin...
Hani bazı ilişkilerin ömrünü ilk bakışta tahmin edersiniz ya...
Bu ilişki de öyle işte.
Eğer doğruysa...
◊ Ömrü uzun değil...
◊
Felsefe seminerleri düzenleniyor. Hiç öyle sıkıcı falan da değiller. Birine mutlaka katılın.
Güne bir şarkı bırakmak istiyorsanız, 1971’e uzanın ve Ayla Algan’ın “Aşk Hikayesi” şarkısını çalıp çalıp durun bugün.
Sosyal medya gündemini takip etmek istiyorsanız, bu Instagram hesaplarını takibe alın: 2.sayfaofficial, tazemagazin, vovturkmagazin, ayakligazeteofficial.
Maksimum Uniq, ocak ayı etkinlik takvimini yayınladı. Bu akşam Fatih Erkoç & İstanbul Superband sahnede olacak. Daha fazlası için takvime göz atın.
“Tapas yemek için Barselona’ya gitmem lazım” demeyin, Euro’yu falan kafanıza takmayın. Tapas’ı evinizde de yapabilirsiniz. Hadi lezzetli atıştırmalıklar için internetten derslere başlayın.
“Göbeklitepe Muhafızı” kitabının yazarı Yonca Eldener’in yeni kitabı “İstanbul’un Hayaletleri” keyifle okunacak bir kitap olmuş.
Saat 22:00’de TRT 2’de film saatidir. Bugünün filmi “Journeyman”. Yine ailece izlenebilecek bir film.
Cazseverler Zorlu PSM içindeki
Çünkü şu anda ünlüler camiası koronavirüsle boğuşuyor. O gecelere katılanların bu virüsü yayma işindeki paylarını atlamayalım.
Daha geçen akşam usta isim Erdal Özyağcılar bir video ile koronaya yakalandığını duyurdu.
Hande Erçel, Kerem Bürsin çifti, ünlü oyuncu Ebru Şahin’in erkek arkadaşı basketbolcu Cedi Osman da şu anda korona ile mücadele ediyor.
Çok seyredilen dizilerin çekimlerine ara verilme sebebi de koronavirüs. “Yargı” dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ve erkek arkadaşı Yiğit Kirazcı’nın testleri pozitif çıkınca çekimlere ara verildi.
“Kardeşlerim” dizisinin oyuncuları Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran da virüse yakalandı. “Üç Kuruş” dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, “Erkek Severse” dizisinden Alperen Duymaz da testi pozitif çıkıp kendini karantinaya alan isimler arasında.
Her gün, her saat yeni bir isim korona olduğunu açıklıyor. Mesela oyuncu Başak Parlak, Hazar Motan ve Tolga Sarıtaş da şu anda karantinada.
Bir de sahneye çıkan, konser takvimleri yoğun olan isimler var virüse yakalanan.
Onlar sessiz sedasız virüsü atlatmayı bekliyorlar.
3 gün içinde bu işlerden anlayan, hatta olaya belki de şahit olan bazı kişilerden mesajlar aldım.
Can sıkıcı ama anlatılanların hepsi tek bir noktaya çıkıyordu:
◊ Deha ile Gülşah bir mekanda çok samimi şekilde görüntülenmişler ve nasıl olduysa o görüntü yok olmuş...
Aslında ‘yok olmanın’ nasıl gerçekleştiğini de biliyoruz.
O görüntüyü çeken kişi, Deha ile Gülşah’ın ricalarını kırmamış ve ‘ücreti’ karşılığında silmiş çektiği kareleri.
Benzer bir durumu geçtiğimiz aylarda da gördük.
Bir restoranda yakalanan iki ünlü isim, onları görüntüleyen ‘genç magazincilere’ para ödeyerek videonun silinmesini sağlamıştı.
‘Ama’dan sonrası
Birine sabahtan akşama kadar “seni seviyorum” deyin...
∆ Yaptığı işi gücü öve öve bitiremeyin...
∆ Ailesini takdir edin, duruşunu alkışlayın...
Sonrasına ‘ama’ koyduğunuz anda öncesi silinir gider.
Her zaman ‘ama’dan sonrası gerçek düşüncelerdir!
‘Ama’dan sonrası dikkate alınmalıdır.
Günlük hayatta çok sık kullanırız bu bağlacı.
∆ Ya bunun ses çok iyi ama...
∆ Şuna bak, ne kadar da güzel-yakışıklı ama...
∆ İyi film yapmışlar ama...
Geçen iki hafta boyunca ülkenin gündemiydi Gülşen.
Herkes konuştu.
∆ “O kıyafetleri plajda giy, sahnede giyme” dediler.
∆ “Yabancı olsan tamam ama burası Türkiye” dediler.
∆ “Hadi giydin, bari dans etme” dediler.
∆ Abarttın dediler...
Baktılar yetmedi, ‘Gülşen boşanıyor’ iddiasını ortaya attılar.
Gülşen boşanıyor haberini okuyunca zaten anlıyorsunuz ki birileri kıskanıyor ve yine o birileri yıkamayacağını bilse de sarsmak istiyor bu kadını.
Fakat ne güzel cevap verdi Gülşen. Bahsettiğim ‘ama’ bağlacı üzerinden seslendi hakkında konuşanlara.
O uzun mesajı okumaya üşenenler en sondaki satırları okuyabilirler.
Sonda özeti var...
‘Ama’sız, ‘fakat’sız küçük zihniyetliler demiş bu sözleri söyleyenlere.
Okuyup okuyup basın kahkahayı.
Kıskançlık – fevkaladelik
Türk Dil Kurumu kıskançlık kelimesini şöyle açıklıyor:
“Bir kimse üstünlük gösterdiğinde takınılan olumsuz tutum.”
Gülşen’e bunu yaptılar işte.
∆ Dişlerini gıcırdatarak klavyeye sarıldılar.
∆ Bu kadın yeni albüm bile çıkarmadı. Nasıl bu kadar ses getirir diye trolcülük yaptılar.
∆ Neresinden yakalasam da paçasından çeksem diye kafa yordular.
Bunu hemcinsleri yaptı, meslektaşları yaptı, yaşça ondan büyük ‘saygın’ kişiler yaptı.
O yüzden vakit ‘fevkaladeliğe’ geçiş vaktidir.
Şöyle bir egzersiz önerim var bu saldırıları yapanlara...
Fevkaladeyi cümle çinde kullansınlar.
Mesela...
∆ Fevkalade sahnesi var...
∆ Fevkalade güzel kadın...
∆ Fevkalade dans ediyor...
Çünkü görün bakın günün birinde kıskançlığın yerini fevkaladecilik alacak.
Manuş Baba üşüyor da Cem üşümüyor mu?
Geçen hafta Manuş Baba Sivas’taki konserine “hava soğuk, üşürüm” gerekçesiyle çıkmamıştı.
Önüme Cem Adrian’ın o enfes “Kül” şarkısını okuduğu bir konser görüntüsü düştü.
Hava soğuk, Cem Adrian her nefes aldığında duman çıkıyor ağzından ve o eldivenle, bereyle şarkısını söylüyor.
Manuş Baba gibi üşürüm dememiş, teknik ekipmanlar zarar görür falan diye düşünmemiş.
İşte bir tarafta Cem Adrian bir tarafta Manuş Baba.
Siz karar verin artık hangisi seyircinin takdirini hak ediyor?
Aşk mı büyüktür yüzük mü?
Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye evlenme teklifi etmesinden çok teklif ederken taktığı 3 milyon liralık yüzük konuşuluyor.
‘Dolar-euro hesabı ile bir iş insanı için bu para ne ki’ diyebilirsiniz.
Haklısınız ama benim aklıma hemen Hürriyet’in 10 gün önceki haberi geldi.
O haberin başlığı şöyleydi;
“Mehmet Dinçerler’e kötü haber.”
Haberin detayı ise, Dinçerler’in şirketlerinin 130 milyon lira borcu olduğu ve borcun üzerindeki korumanın da kalktığıydı.
Şimdi alacaklılar isyan etmez mi?
∆ Sen önce bizim paramızı öde...
∆ Madem yüzüğe 3 milyon lira verdin bari gözümüze sokma...
∆ Hiç değilse borcun taksidi yatırsaydın demezler mi?
Hatta sormazlar mı
Aşk mı büyüktür yüzük mü diye?
130 milyon lira borcu olan adam bir yüzüğe 3 milyon lira vermemeli.
Bırakın 3 milyonu, 30 bin liralık bile harcama yapmamalı.
Ben bu hareketten şunu anlarım...
Demek ki...
∆ Mehmet Dinçerler her şeyi yoluna koymuş...
∆ Borcunu kapatmaya ramak kalmış.
Yoksa nerede görülmüş borcu olan birinin hatta çok büyük borcu olan birinin böyle iddialı harcamalar yaptığı.
Hadise hep bunu istiyordu
Son bir senede çok şey yaşadı Hadise.
Ebru Gündeş-Rıza Sarraf-Miami üçgeninde sıkışmıştı.
Zor işti o ‘hikayeden’ sağ çıkmak.
Çıktı...
“Sevgilim olmayacak, el ele beni göremeyeceksiniz” derken bir anda Kaan Yıldırım’la gözüktü.
Çıkan haberlerin ardından evlenmek ve imajını baştan aşağıya değiştirmek istiyordu belli ki.
Kaan Yıldırım ile hikayesi kısa sürünce Mehmet Dinçerler’le tanıştı.
Aradığını buldu Hadise...
Evleniyor galiba.
Başkası olsaydı onun yerinde...
∆ Bu girdapta boğulurdu...
∆ Piyasadan uzaklaşır Belçika’da yaşamını sürdürürdü...
∆ İçine kapanır yüzünü asla göstermezdi...
O tam tersini yaptı. Zoru başardı.