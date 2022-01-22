‘Ama’dan sonrası

Rap’çi Uzi’nin hafta sonundaki konserinde uyuşturucuyu özendirdiği için ifade verdiği konuşuluyordu. Şimdi öğreniyoruz ki evet polisler konser alanına gitmiş.Evet Uzi’nin sözlü olarak ifadesini almışlar. Ama bu ihbarın kanıtını bulamayınca da alandan ayrılmışlar.



Şimdi tartışma şu...

∆ Rap müziğe karşı bir önyargı mı var?

∆ Rap müzik bitirilmek mi isteniyor?

∆ Rap yapan isimler kolay lokma mı görülüyor?

Uzi bu iddialara, “Sadece müzik yapıyorum, konserimde uyuşturucu ile ilgili tek kelime etmedim, rap’çileri müzikten soğutmayın” dedi.

İsyan etti.

