Şehirde neler oluyor?

Dijital mi fiziksel mi olduğunu anlamadığım moda haftası, Paket Postanesi’nde çok havalı haller, Galataport’un en popüler mekanı, vegan bir akşam yemeğinin sırrı... Hepsi ve daha fazlası taşkın bir şekilde burada.
Şehirde bir İstanbul Moda Haftası hareketliliği var ama ben moda haftasından koptum biraz.
Dijital mi yoksa fiziksel mi yapılıyor, kafam ultra karışık mesela.
En azından moda haftasının ana üssünün Soho House olduğunu biliyorum, bu da bir şey.
Şimdi anlatacağım sosyalleşme hikâyesi ise Galataport’taki Paket Postanesi’nde yaşanan moda haftası halleri. Malum, Paket Postanesi Galataport’un yeni açılan kısımlarından biri.
1907’de yapılan bu tarihi bina aslında liman sahasının ilk yapılarından.
Uzun süre yolcu salonu olarak kullanılmış, sonra da PTT’nin paket postanesine dönüşmüş.
Şimdi ise yenilenmiş ve güncellenmiş modern haliyle tasarımcıların dükkânlarına ev sahipliği yapan bir merkez.
Doğruya doğru, bu yeni versiyon nefis olmuş.
O klişe hallenmeyle, “İnsan kendini Berlin’de filan gibi hissediyor”.
Paket Postanesi içinde Mehtap Elaidi, Elif Mısırlı, Sevan Bıçakçı, Dilek Hanif, Arzu Kaprol ve daha birçok tasarımcının mağazası var.
Yine biz erkekler için hiç mağaza yok, kader!
Benim açılışına ve yeni koleksiyon tanıtımına geldiğim yer ise T.A.G.G.
Tasarımcı Gökay Gündoğdu’nun markası.
Yeni koleksiyonun tanıtımı için gayet dijital bir yöntem bulunmuş.
Postanenin içine asılmış dev flamalarda yer alan görsellere doğru telefonun kamerasını konumluyorsun.
Kamerada çıkan linke tıklayınca flamadaki görselin videosu oynamaya başlıyor.
Al sana defile!
AÇILIŞ FİYATLARINDAN ESER YOK
T.A.G.G’in davet kalabalığının büyük çoğunluğu sonradan Roka’ya aktı.
Begüm Kütük, Mirgün Cabas, Elif Dürüst ve Şirin Yalçın başta olmak üzere.
Herhalde şu an Galataport’un en popüler mekanı Roka.
Salı akşamı olmasına rağmen tıklım tıklımdı.
Tabii ki mekanın ilk baştaki şaşırtıcı ve makul açılış fiyatlarından eser yok, her şeye zam gelmiş. Ama hâlâ şehrin en iyi margaritasını yapıyorlar, net.
VEGAN AKŞAM YEMEĞİNİN SIRRI
Bir başka gece... Bu kez olayın moda haftasıyla ilgisi yok.
Olay, Taksim’deki yerlerine ayrıca bayıldığım Ek Biç Ye İç’in uzun süredir yaptığı permakültürle yeşillik yetiştirme fikrinden yola çıkmış.
Bu fikre bir tutam sanat eklenmiş.
Egemen Kemal Vuruşan ve Ecem Dilan Köse sayesinde. Sanat platformu Mercado işin içine dahil olmuş.
Ve ortaya Akaretler’deki bir dairede farklı gruplara yapılan yemekler çıkmış.
Şef İbrahim Tunç’un yaptığı, kırmızı ve beyaz etsiz, tamamen sebzelerden oluşan bu vegan akşam yemeklerinden birine gittim ve gecenin sonunda gayet hafif bir şekilde masadan kalktım.
ISSIZ SOKAKTAKİ DAVET
Seyrantepe’nin ıssız sokakları arasındaki bir mekanda yapılan iç mimar Hakan Helvacıoğlu’nun daveti ise yarına...
Şehirde neler oluyor?
Dijital mi fiziksel mi olduğunu anlamadığım moda haftası, Paket Postanesi’nde çok havalı haller, Galataport’un en popüler mekanı, vegan bir akşam yemeğinin sırrı... Hepsi ve daha fazlası taşkın bir şekilde burada.
Şehirde bir İstanbul Moda Haftası hareketliliği var ama ben moda haftasından koptum biraz.
Dijital mi yoksa fiziksel mi yapılıyor, kafam ultra karışık mesela.
En azından moda haftasının ana üssünün Soho House olduğunu biliyorum, bu da bir şey.
Şimdi anlatacağım sosyalleşme hikâyesi ise Galataport’taki Paket Postanesi’nde yaşanan moda haftası halleri. Malum, Paket Postanesi Galataport’un yeni açılan kısımlarından biri.
1907’de yapılan bu tarihi bina aslında liman sahasının ilk yapılarından.
Uzun süre yolcu salonu olarak kullanılmış, sonra da PTT’nin paket postanesine dönüşmüş.
Şimdi ise yenilenmiş ve güncellenmiş modern haliyle tasarımcıların dükkânlarına ev sahipliği yapan bir merkez.
Doğruya doğru, bu yeni versiyon nefis olmuş.
O klişe hallenmeyle, “İnsan kendini Berlin’de filan gibi hissediyor”.
Paket Postanesi içinde Mehtap Elaidi, Elif Mısırlı, Sevan Bıçakçı, Dilek Hanif, Arzu Kaprol ve daha birçok tasarımcının mağazası var.
Yine biz erkekler için hiç mağaza yok, kader!
Benim açılışına ve yeni koleksiyon tanıtımına geldiğim yer ise T.A.G.G.
Tasarımcı Gökay Gündoğdu’nun markası.
Yeni koleksiyonun tanıtımı için gayet dijital bir yöntem bulunmuş.
Postanenin içine asılmış dev flamalarda yer alan görsellere doğru telefonun kamerasını konumluyorsun.
Kamerada çıkan linke tıklayınca flamadaki görselin videosu oynamaya başlıyor.
Al sana defile!
AÇILIŞ FİYATLARINDAN ESER YOK
T.A.G.G’in davet kalabalığının büyük çoğunluğu sonradan Roka’ya aktı.
Begüm Kütük, Mirgün Cabas, Elif Dürüst ve Şirin Yalçın başta olmak üzere.
Herhalde şu an Galataport’un en popüler mekanı Roka.
Salı akşamı olmasına rağmen tıklım tıklımdı.
Tabii ki mekanın ilk baştaki şaşırtıcı ve makul açılış fiyatlarından eser yok, her şeye zam gelmiş. Ama hâlâ şehrin en iyi margaritasını yapıyorlar, net.
VEGAN AKŞAM YEMEĞİNİN SIRRI
Bir başka gece... Bu kez olayın moda haftasıyla ilgisi yok.
Olay, Taksim’deki yerlerine ayrıca bayıldığım Ek Biç Ye İç’in uzun süredir yaptığı permakültürle yeşillik yetiştirme fikrinden yola çıkmış.
Bu fikre bir tutam sanat eklenmiş.
Egemen Kemal Vuruşan ve Ecem Dilan Köse sayesinde. Sanat platformu Mercado işin içine dahil olmuş.
Ve ortaya Akaretler’deki bir dairede farklı gruplara yapılan yemekler çıkmış.
Şef İbrahim Tunç’un yaptığı, kırmızı ve beyaz etsiz, tamamen sebzelerden oluşan bu vegan akşam yemeklerinden birine gittim ve gecenin sonunda gayet hafif bir şekilde masadan kalktım.
ISSIZ SOKAKTAKİ DAVET
Seyrantepe’nin ıssız sokakları arasındaki bir mekanda yapılan iç mimar Hakan Helvacıoğlu’nun daveti ise yarına...