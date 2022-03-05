Farah Zeynep Abdullah’ın gala kıyafeti ve sonrasında gösterdiği tepki tam bir “İletişim nasıl yapılmaz” dersi olur.
Çünkü haftalardır, hatta aylardır beklenen bir filmdi “Bergen”.
Filmin ilk tanıtımı çıktığında herkes heyecanlanmıştı.
Afişler çıktığında heyecan daha çok tavan yaptı.
Farah’ın Bergen’e olan benzerliği inanılmazdı.
Sonunda gala gecesi geldi ve filmin çok konuşulan başrol oyuncusu fıstık yeşili bir takım, siyah eldiven ve rastalı bir saçla arzı endam etti.
Bu kıyafetin mesaj içeriği netti: “Dikkat çekmek istiyorum.”
Dikkat de çekti.
Herkes bu berbat takımı konuştu.
Galadan sonra filmin kendisinden çok bu kombin ön plana çıktı.
Oysa film ve Farah Zeynep’in çok övülen oyunculuğu ön planda olmalıydı.
Farah Zeynep kendi kendine süreci baltalamış oldu.
Dahası, kıyafet eleştirilerini fazla ciddiye alıp Twitter hesabından “Noldu ya, hani herkesin kıyafetine kimse karışamıyordu” diye yazdı.
Elmayla armudu karıştıran bu yaklaşım da pek şık olmadı tabii.
Kıyafet eleştirmek, kıyafete karışmak anlamına gelmiyor ki...
Neyse, umarım bu fıstık yeşili mesele tez elden unutulur ve
artık film konuşulmaya başlanır.
Çünkü ortada koca bir emek var.
Ve o emeği maalesef iyi yönetemiyorlar.
ŞEHİR ATLASI
◊ KONSEPT DÜKKÂN ARAYANA...
Mina Dilber Temo’nun markası Anim Living’in Akaretler’deki dükkânı tam da yurtdışındaki örnekleri gibi. Sakin, sade, az ve öz ürünlü. Mina’nın ev tekstilinden kadın ve erkek giyimine uzanan yelpazesi de öyle. İtalyan ‘influencer’ Ginevra Rossini ile yaptığı koleksiyon ise ayrıca görülesi.
◊ GÜNCEL SERGİ ARAYANA...
Karaköy’deki Mixer’in “İşler Değişti” adlı sergisinde pandeminin çevresel etkilerini işleyen 12 genç sanatçının işleri yer alıyor. Sergi bugün açılıyor. Özellikle fotoğraf sanatçısı Berk Kır’ın kargo paketlerine atıfta bulunan işlerine dikkat.
◊ FARKLI KAHVALTI MEKANI ARAYANA...
Serpmeci değilseniz, Arnavutköy’deki Kavanoz’un somon avokado üstü göz yumurtasını tavsiye ederim.
‘Noldu ya?’ tepkisi de şık olmadı
Farah Zeynep Abdullah’ın gala kıyafeti ve sonrasında gösterdiği tepki tam bir “İletişim nasıl yapılmaz” dersi olur.
Çünkü haftalardır, hatta aylardır beklenen bir filmdi “Bergen”.
Filmin ilk tanıtımı çıktığında herkes heyecanlanmıştı.
Afişler çıktığında heyecan daha çok tavan yaptı.
Farah’ın Bergen’e olan benzerliği inanılmazdı.
Sonunda gala gecesi geldi ve filmin çok konuşulan başrol oyuncusu fıstık yeşili bir takım, siyah eldiven ve rastalı bir saçla arzı endam etti.
Bu kıyafetin mesaj içeriği netti: “Dikkat çekmek istiyorum.”
Dikkat de çekti.
Herkes bu berbat takımı konuştu.
Galadan sonra filmin kendisinden çok bu kombin ön plana çıktı.
Oysa film ve Farah Zeynep’in çok övülen oyunculuğu ön planda olmalıydı.
Farah Zeynep kendi kendine süreci baltalamış oldu.
Dahası, kıyafet eleştirilerini fazla ciddiye alıp Twitter hesabından “Noldu ya, hani herkesin kıyafetine kimse karışamıyordu” diye yazdı.
Elmayla armudu karıştıran bu yaklaşım da pek şık olmadı tabii.
Kıyafet eleştirmek, kıyafete karışmak anlamına gelmiyor ki...
Neyse, umarım bu fıstık yeşili mesele tez elden unutulur ve
artık film konuşulmaya başlanır.
Çünkü ortada koca bir emek var.
Ve o emeği maalesef iyi yönetemiyorlar.
ŞEHİR ATLASI
◊ KONSEPT DÜKKÂN ARAYANA...
Mina Dilber Temo’nun markası Anim Living’in Akaretler’deki dükkânı tam da yurtdışındaki örnekleri gibi. Sakin, sade, az ve öz ürünlü. Mina’nın ev tekstilinden kadın ve erkek giyimine uzanan yelpazesi de öyle. İtalyan ‘influencer’ Ginevra Rossini ile yaptığı koleksiyon ise ayrıca görülesi.
◊ GÜNCEL SERGİ ARAYANA...
Karaköy’deki Mixer’in “İşler Değişti” adlı sergisinde pandeminin çevresel etkilerini işleyen 12 genç sanatçının işleri yer alıyor. Sergi bugün açılıyor. Özellikle fotoğraf sanatçısı Berk Kır’ın kargo paketlerine atıfta bulunan işlerine dikkat.
◊ FARKLI KAHVALTI MEKANI ARAYANA...
Serpmeci değilseniz, Arnavutköy’deki Kavanoz’un somon avokado üstü göz yumurtasını tavsiye ederim.