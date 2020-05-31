Bodrum’dan ilk yazlık havadisler

Yeni normalin ilk yaz sezonunda bir yandan çocuklar gibi aşırı hevesliyiz, çünkü evlerde sıkıldık! Bir yandan da hemen yetişkin yanımız giriyor devreye:Sakin ol şampiyon! Peki ilk Bodrum havadislerine hazır mısınız? Neler olacak bu yaz Bodrum’da? Otellerde, sevdiğimiz mekanlarda durum ne? Özeti burada...
◊ DIORIVIERA SÜRPRİZİ
Bodrum’da bu yazın ilk sürprizi Dior’un yazlık pop-up mağazası Dioriviera.
Forte dei Marmi, İbiza, Capri ve Cortina’da açılan pop up’lar gibi planlanan Bodrum Dioriviera, Yalıkavak Marina’da açılacak.
Mağazada sadece Dioriviera 2020 koleksiyonu değil, bu mağazaya özel seçilen Bodrum baskılı çanta, mayo, bluz ve bileklikler de yer alacak.
◊ EDITION’DA ARTHOUSE DAVETLERİ
Yarın kapılarını açacak olan Edition Otel’de bu yazın sürprizi ise ressam ve aynı zamanda DJ’liğini de beğendiğim Sedef Gali.
Otelin kültür ve eğlence direktörlüğünü üstlenen, aynı zamanda Arthouse adlı alanda özel etkinlikler yapacak olan Gali sezo
n için heyecanlı:
“Arthouse’da hem sergiler hem de özel yemek davetleri yapacağım. Ayrıca daha önce W Otel’de yaptığım Drink&Draw etkinliğini de burada gerçekleştireceğim yaz boyunca.”
Unutmadan:
Perulu şef Diego Munoz yönetimindeki Brava ve Morena restoranları da bu sezon otel bünyesinde hizmet vermeye devam edecek.
◊ AMAN DA BRAVO AYNI YERİNDE
Reşitpaşa’daki Aman da Bravo’nun yaratıcıları Melis Korkud ve İnanç Çelengil geçtiğimiz yaz sürpriz yapıp Bodrum Yalıkavak’taki Boho Oteli’nin bahçesine mekanlarını açmıştı.
Bu yaz yine aynı yerde olacaklar. Haziran sonuna doğru açılmayı hedefliyorlar.
Melis Korkud yaza dair beklentisini şöyle özetliyor: “Geçen yaza göre daha sakin, kaprissiz, dolayısıyla daha keyifli bir yaz olacağını düşünüyorum. Hem otel hem restoranda taviz verilmeyecek önlemler alındı. Daha az müşteriye servis vereceğiz belki, ama herkesi hijyen açısından doğru yerde olduklarına ikna etmek zorundayız.”
◊ GÜNBATIMI İÇİN YİNE KAVANOZ’A
Yalıkavak’ta günbatımını en iyi gören tepelerden birinde konuşlanan Kavanoz, favori mekanlarımdan.
Kendi halinde, sade, sakin, samimi, Egeli, yer yer etnik bohem bir kokteyl bar olan Kavanoz, yine günü batırmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri olacak.
◊ SEZONUN YENİSİ: FRANKIE BEACH CLUB
Frankie’nin sahibi Kaya Demirer bu yaz mekanını Bodrum’a da taşıyor.
Frankie Beach Club, Bodrum’un yeni oteli Susona LXR Oteli’nin içinde yer alacak.
Susona LXR, Hilton zincirinin lüks kategorisindeki yeni otel markası.
Torba’da, eski Nikki Beach’in olduğu yere açılıyorlar.
Frankie Beach Club’ın açılış tarihi ise 1 Temmuz.
Mekanın Bodrum için en farklı özelliği saat 14.00 sularında başlayacak “Power Lunch” konsepti.
Mykonos’taki Scorpios ve St. Tropez’deki Le Club 55’ten ilhamını alan Power Lunch’taki uzun öğle yemeklerine giderek ritmi yükselen müzikler eşlik edecek.
◊ FENIX YOK ANGIE VAR
Yalıkavak Marina’da bu sezon sadece Angie var. Fenix markası artık yok biliyorsunuz. D.ream grubunun diğer yeme-içme markaları da aynı şekilde Marina’da devam edecek.
◊ BUDDHA BAR HAZİRAN ORTASINDA
Uluslararası otel zinciri Marriott International’ın The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli Caresse haziran ortasında açılıyor.
Caresee bünyesinde geçen yaz açılan Buddha Bar Beach de aynı tarihten itibaren otelin plajında müdavimlerini bekliyor olacak.
Yeni nesil oyuncuların buluşma yeri
En son Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çiftinin de buluşma yeri olan Kaz Dağları’ndaki Simurg Inn Oteli, yaza yeni bir projeyle giriyor: Simurg Sea.
Ahmetçe Köyü’nde yer alan otelin Simurg Sea adlı plajı haziran ortasında hizmete açılıyor.
Yeni nesil oyuncuların müdavimi olduğu bir otel olan Simurg Inn’in bohem plajının da kısa sürede ilgi göreceği aşikâr.
Bodrum’dan ilk yazlık havadisler
Yeni normalin ilk yaz sezonunda bir yandan çocuklar gibi aşırı hevesliyiz, çünkü evlerde sıkıldık! Bir yandan da hemen yetişkin yanımız giriyor devreye:Sakin ol şampiyon! Peki ilk Bodrum havadislerine hazır mısınız? Neler olacak bu yaz Bodrum’da? Otellerde, sevdiğimiz mekanlarda durum ne? Özeti burada...
◊ DIORIVIERA SÜRPRİZİ
Bodrum’da bu yazın ilk sürprizi Dior’un yazlık pop-up mağazası Dioriviera.
Forte dei Marmi, İbiza, Capri ve Cortina’da açılan pop up’lar gibi planlanan Bodrum Dioriviera, Yalıkavak Marina’da açılacak.
Mağazada sadece Dioriviera 2020 koleksiyonu değil, bu mağazaya özel seçilen Bodrum baskılı çanta, mayo, bluz ve bileklikler de yer alacak.
◊ EDITION’DA ARTHOUSE DAVETLERİ
Yarın kapılarını açacak olan Edition Otel’de bu yazın sürprizi ise ressam ve aynı zamanda DJ’liğini de beğendiğim Sedef Gali.
Otelin kültür ve eğlence direktörlüğünü üstlenen, aynı zamanda Arthouse adlı alanda özel etkinlikler yapacak olan Gali sezo
n için heyecanlı:
“Arthouse’da hem sergiler hem de özel yemek davetleri yapacağım. Ayrıca daha önce W Otel’de yaptığım Drink&Draw etkinliğini de burada gerçekleştireceğim yaz boyunca.”
Unutmadan:
Perulu şef Diego Munoz yönetimindeki Brava ve Morena restoranları da bu sezon otel bünyesinde hizmet vermeye devam edecek.
◊ AMAN DA BRAVO AYNI YERİNDE
Reşitpaşa’daki Aman da Bravo’nun yaratıcıları Melis Korkud ve İnanç Çelengil geçtiğimiz yaz sürpriz yapıp Bodrum Yalıkavak’taki Boho Oteli’nin bahçesine mekanlarını açmıştı.
Bu yaz yine aynı yerde olacaklar. Haziran sonuna doğru açılmayı hedefliyorlar.
Melis Korkud yaza dair beklentisini şöyle özetliyor: “Geçen yaza göre daha sakin, kaprissiz, dolayısıyla daha keyifli bir yaz olacağını düşünüyorum. Hem otel hem restoranda taviz verilmeyecek önlemler alındı. Daha az müşteriye servis vereceğiz belki, ama herkesi hijyen açısından doğru yerde olduklarına ikna etmek zorundayız.”
◊ GÜNBATIMI İÇİN YİNE KAVANOZ’A
Yalıkavak’ta günbatımını en iyi gören tepelerden birinde konuşlanan Kavanoz, favori mekanlarımdan.
Kendi halinde, sade, sakin, samimi, Egeli, yer yer etnik bohem bir kokteyl bar olan Kavanoz, yine günü batırmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri olacak.
◊ SEZONUN YENİSİ: FRANKIE BEACH CLUB
Frankie’nin sahibi Kaya Demirer bu yaz mekanını Bodrum’a da taşıyor.
Frankie Beach Club, Bodrum’un yeni oteli Susona LXR Oteli’nin içinde yer alacak.
Susona LXR, Hilton zincirinin lüks kategorisindeki yeni otel markası.
Torba’da, eski Nikki Beach’in olduğu yere açılıyorlar.
Frankie Beach Club’ın açılış tarihi ise 1 Temmuz.
Mekanın Bodrum için en farklı özelliği saat 14.00 sularında başlayacak “Power Lunch” konsepti.
Mykonos’taki Scorpios ve St. Tropez’deki Le Club 55’ten ilhamını alan Power Lunch’taki uzun öğle yemeklerine giderek ritmi yükselen müzikler eşlik edecek.
◊ FENIX YOK ANGIE VAR
Yalıkavak Marina’da bu sezon sadece Angie var. Fenix markası artık yok biliyorsunuz. D.ream grubunun diğer yeme-içme markaları da aynı şekilde Marina’da devam edecek.
◊ BUDDHA BAR HAZİRAN ORTASINDA
Uluslararası otel zinciri Marriott International’ın The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli Caresse haziran ortasında açılıyor.
Caresee bünyesinde geçen yaz açılan Buddha Bar Beach de aynı tarihten itibaren otelin plajında müdavimlerini bekliyor olacak.
Yeni nesil oyuncuların buluşma yeri
En son Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çiftinin de buluşma yeri olan Kaz Dağları’ndaki Simurg Inn Oteli, yaza yeni bir projeyle giriyor: Simurg Sea.
Ahmetçe Köyü’nde yer alan otelin Simurg Sea adlı plajı haziran ortasında hizmete açılıyor.
Yeni nesil oyuncuların müdavimi olduğu bir otel olan Simurg Inn’in bohem plajının da kısa sürede ilgi göreceği aşikâr.