Artık sıradan bir yer

Eğer “And Just Like That”i izlemediyseniz, bu yazıyı okumayın. Çünkü ilk iki bölümü yayınlanan diziye dair bolca ipucu sağanağı var satır aralarında. Sonra kızmaca, beni darlamaca yok.

İlk soru: Bu devam dizisine, yani “And Just Like That”e gerek var mıydı?

“Sex And the City” (SATC) bildiğimiz o eski bölümleriyle hafızalarımızda kalsa daha iyi değil miydi?

Yalan değil, pandeminin o ilk karantina günlerinde eski bölümleri arada bir izliyordum ve çoğu sahneyi bilmeme rağmen yine de dizi hâlâ eğlenceli geliyordu.

Ve gelelim “Gerek var mıydı?” sorusunun yanıtına:

Yeni dizinin ilk iki bölümünü izledikten sonra kararımı verdim, pek de gerek yokmuş!

Bu ikonik karakterler 30’larında, 40’larında kalsa daha iyiymiş.

Çünkü o karakterler dünyaya yeni bir şey sunuyordu.