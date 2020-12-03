Leslie ile yürüyün

Yeni normal eski normale karşıyken, bir karşılaştırma vakti gelmiştir.

WhatsApp grupları sağ olsun, pandemide daha fazla insanla tanıştık.

Herkesin artık yeni arkadaş grupları var.

Benim hayatıma Motivasyon Korona WhatsApp grubu insanları eklendi mesela.

Kara gün dostları onlar.

Hayatımızın belki de en kötü dönemi diye hatırlayacağımız 2020’yi birlikte geçirdiğimiz insanlar.

Diğer yanda gözünün içine bakarak dertlerini dinlediğimiz, bir akşam yemeğinde gülüp eğlendiğimiz arkadaşlarımızı da özlüyoruz tabii.

Şu anda bir soru sorsak ve “Şimdiki WhatsApp dostlukları mı, yoksa iki eski arkadaşla öğlen buluşması mı?” desek çoğumuz ikinci seçeneği kabul edebiliriz.

Ama o buluşmanın ortalarında kendimizi elimizde telefon, pandemi dönemindeki WhatsApp gruplarına bir şeyler yazarken bulursak da şaşırmayacağım.