Hadi mektup yazıyoruz

Maske takması konusunda uyardığı kişi tarafından saldırıya uğrayan Turan, kırılan gözlük camının batması sonucu gözünü kaybetti.
Kendinizi onun yerine koyun, ömür boyu bir gözü görmeyecek!
Bu haberin hemen ardından bir başkası da Almanya’dan geldi.
Almanya’da bir kişi, kendisini maske takmadığı için uyaran kasiyeri silahla vurarak öldürdü.
Bunları okurken aynı konu nedeniyle kaç badire atlattığımı düşündüm, aklım çıkıyordu.
Dayanamıyor ve kapalı alanda maskesiz gördüğüm herkesi ben de uyarıyorum çünkü.
Hemen ekran başına geçtik tabii.
Pek çoğumuz için Formula demek Schumacher demekti çünkü.
Müthiş bir kariyer, art arda gelen şampiyonluklar...
Ve sonra Fransız Alpleri’nde Maribel kayak merkezinde yaşanan o korkunç kayak kazası.
Haberi aldığım günü dün gibi hatırlıyorum.
Sonrasını biliyorsunuz zaten.
Kazada başından yaralanan usta pilot 8 yıldır komada ve yaşam mücadelesine devam ediyor.
Hem sevenleri hem de ailesi umudu kesmemiş olsa da tamamen geri dönmesine artık mucize olarak bakılıyor.
İTÜ birincisi kadına şiddet, eşitsizlikten, gençlerin sorunlarından bahsederken arkadaşlarının kamera gördüğünde başka bir dünyadaymış gibi davranmaları yerden yere vuruldu.
Bu nasıl gençlikmiş, sorunlar umurlarında değilmiş, tek dertleri kameraya el sallamakmış, falan filan.
Durun arkadaşlar, siz hiç genç olmadınız mı?
Mezuniyet gününüzü hatırlayın.
Ruh halinizi, heyecanınızı, arkadaşlarınıza, okula veda ediyor oluşunuzu.
Kendinizi bir seminer ciddiyetinde hissetmenize imkan var mı?
İTÜ ülkemize pırıl pırıl gençler kazandıran ve kazandırmaya devam edecek bir üniversite.
HAÇİKO Derneği avukatlarından Serdar Uluç bu soruyu şöyle yanıtladı:
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 3. maddesinde hayvanların yaşama ortamı tanımlanmıştır.
Bu tanıma göre; bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yer, yaşama ortamıdır.
Özel mülkiyet/kamusal alan ayrımı yapılmaksızın hayvanların içgüdüsel olarak bulunduğu, yaşamını sürdürdüğü her yer onların doğal yaşama ortamıdır.
Aynı kanunun 4. maddesinde hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler düzenlenmiştir. Buna göre; bütün hayvanlar eşit doğar ve yaşama hakkına sahiptir.
Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Ve başka bir dünya olduğunu görmüş oldum.
Korunaksız, kalabalık, maskesiz, tekinsiz, vurdumduymaz.
10 kişiden 9’u maske takmıyor.
Kalabalıklar içinde kimi zaman omuz omuza yürümek zorunda kalıyorsunuz.
Mekanlar tıklım tıklım, masalar dip dibe, insanlar üst üste.
Restoranlara müşteri çekmek için maskesiz insanlar tükürüklerini havaya saçarak bağırıyorlar.
Kimi zaman yüzünüzü yüzünüze hem de.
Film bittiğinde Stewart’ın 3 dakika boyunca ayakta alkışlandığı görüntüleri izleyince beklentim de arttı tabii.
Bu yıl tam bir Diana yılı oldu aslında.
“The Crown” dizisinde Emma Corrin’in Diana’sını izledikten sonra Elizabeth Debicki ve şimdi de Kristan Stewart Diana rolüne büründü.
Mutsuz, depresif, ağlamaklı bakışlarıyla ünlü Kristan Stewart bu anlamda bu üçlü içinde role ve karaktere en yakışanı diyebilirim.
Fragmandan gördüğüm, gayet başarılı olduğu.
Yine aynı fragmandaki “Perfect Day” şarksının yorumuna da bayıldığımı söylemeden geçmeyeyim.
Spencer, Amerika’da 5 Kasım’da gösterime girecek.
Bizdeki vizyon tarihi ise henüz belli değil.
Sanki bir dönem elimizin altından kayıp gitti.
Öksüz kaldık.
Daha Rasim Öztekin’in gidişinin şoku ve üzüntüsünü yaşarken şimdi de Ferhan Şensoy...
Şunu düşündüm; bu büyük ustalar gerek pandemi gerekse de kendi rahatsızlıkları nedeniyle sahnelerden uzak kaldıkları bu dönemde neler yaşadılar acaba?
Tiyatroyu, sahneyi, seyircileri özlediler mutlaka.
Kavuşacakları zamanı dört gözle beklediler.
Wallace sadece maske değil, koronayla ilgili tüm önlemlerin, kapanmaların, medyanın aşı yayınlarının da karşısındaydı.
Tüm bunlara karşı çıkmak için The San Angelo Freedom Defenders adlı grubu ve The Freedom rallisini organize etmişti.
1 ay önce koronaya yakalandı.
Bu süre boyunca yoğun bakımda tedavi gördü, ancak hastalığı yenemedi.
Caleb Wallace sadece 30 yaşındaydı.
Üç çocuğu vardı ve eşi dördüncü çocuklarına hamileydi.
Ne denebilir ki...
Sonu çok acı.
Haberi alınca ilk aklıma gelen bu soru oldu.
Ve hemen “evet” dedim içimden.
Çıkar, hem de nasıl çıkar...
Bir kere filmin yapımcı koltuğunda çıktığı yıl Oscar aday adayımız olan “Ayla”, gişe rekortmeni “Müslüm”, “Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” gibi filmlere imza atan Mustafa Uslu oturuyor.
Ve tabii yönetmen koltuğunda usta sinemacı Ömer Faruk Sorak var.
UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazineleri listesinde bulunan Neşet Ertaş’ı Abdal geleneğini sürdüren Bektaş Dolu ve Ramazan Bağgül canlandıracak.
Ama bu apartman, kesinlikle Özay Kaya’nın yaşadığı apartman olmayacaktır.
Çünkü o apartmanda oturan, karda kışta konforlu evlerinde rahatça yaşayan o insanlar, sokaklarını bir köpeğe çok görmüşlerdir.
O köpeğe gösterilen sevgiye, şefkate katlanamamışlardır.
Bir insan evinde hayvan istemeyebilir, dört duvarıdır.
Ama sokaktaki hayvanı niye istemez, neden “alın bunu barınağa atın” der?
Gece olunca nasıl rahat uyur?
Dünyanın her yanı sinyal veriyor.
Buzulların erimesi sonucu İsveç’teki Kebnekaise Dağı, bu yıl 2 metre daha küçülerek 1990’dan bu yana yüksekliğinden 20 metre kaybetti.
Haiti’deki depremin ardından vuran tropikal fırtına Grace, depremzedelere bir felaket daha getirdi. İngiltere’nin kuzeyinde bulunan, her yıl 16 milyon ziyaretçi alan muhteşem dağ ve göl manzaralı milli park Lake District’te yaşanan toprak kayması sonucu hem yürüyüş yolları hem de bölgedeki vahşi yaşam tehlike altında.
Ne yazık ki devamı gelecek...
Adını Bozkurt koyduk
HAÇİKO Derneği ekipleri yorgun.
Bir yanımızı sıcaklar kavururken, bir yanımızı sel alabiliyor işte...
Ve ne yazık ki gelecek yıllar da farklı olmayacak. Hatta belki daha da kötüsü olacak.
Sadece Türkiye için değil, dünya için de geçerli bu yazdıklarım.
Doğal afetler yolda.
Su kenarlarına kurulmuş şehirlerin alması gereken önlemler arasında su yolunun doğal yollarla düzeltilmesi ve tehdit olmaktan çıkması başta geliyor.
2009 yılında Singapur’da bir kanalın beton görüntüsünden çıkarılıp doğal nehir haline getirilmesi buna güzel bir örnek.
Bu yeni su yolu, biyoçeşitliliği artırdı, şehrin yeşiline katkı sağladı ve su baskınlarının önüne geçilmiş oldu.
Betonun güneşin ışınlarını çekerek sıcaklığı artırdığını ve küresel ısınmaya neden olduğunu da hepimiz biliyoruz.
Ben de kendi kafamdan değil, uzmanlara danışarak aldığım cevabı size iletiyorum.
Aşı olmayanlar hastalandıklarında vücutlarında daha fazla virüs yükü taşıyorlar, daha çok ve daha uzun süre bulaştırıcı oluyorlar.
İşte tam da bu nedenle aşılı kişilerin aşısızlarla aynı ortamlarda bulunmak istememesi çok normal.
Eski normalimize ve maskesiz hayatımıza dönmek istiyorsak herkesin aşılanması gerekiyor.
Aşısız kişiler nedeniyle virüs zayıflamıyor, aksine mutasyona uğrayarak salgının devam etmesine yol açan varyantlar ortaya çıkıyor.
In & Out
Daha güzel bir dünya için olması gereken yeni düzeni yazıyorum.
Tatilciler tatillerini bırakıp döndüler, gideceklerin bir kısmı iptal etti.
Bir kısmımız bırakın tatili, işi gücü bırakıp kendimizi yangın bölgelerine yardım götürmeye adadık.
Yangınlar sona erdi belki ama saracak çok yaramız oldu.
Acıları uzun yıllar sürecek, kolay kapanmayacak yaralar bunlar.
Ama diğer yanda da hayat devam ediyor.
Özellikle turizm bölgelerinde yetkililer ve esnaf halka tatillerinden vazgeçmemeleri için çağrıda bulunuyor.
Geçen yaz pandemi, bu yıl yangınlar derken zaten kısa olan yaz sezonundan bir darbe daha yemek istemiyorlar haliyle.
Herkesin ruh hali kendine tabii ama benimkinin eskisi gibi olma ihtimalı pek yok gibi.
İbrahim ormanı, vahşi doğayı, ağacı, hayvanları hepinizden çok daha iyi bilir.
HAÇİKO’nun en değerli destekçilerindendir, sporcudur ve yaşamının büyük bir kısmını zaten hayvanlarla birlikte doğada geçirmektedir.
Ve eminim yangına müdahalesiyle fark yaratmış, ağaç ve hayvanların kurtulmasını sağlamıştır.
Yangında en önde korkusuzca mücadele eden herkesle birlikte kendisine de teşekkür ediyorum.
Helal olsun İbrahim!
Konsere aşı zorunluluğu
İlgi odağımızın, konsantrasyonumuzun koronadan ülkemizi yakan yangınlara kaydığını yazmıştım.
Kendimden vazgeçtiğimin resmidir bu.
Eminim hepiniz benim gibi hissettiniz, aynı duygu halini yaşadınız.
Ormanlarımız, yeşilimiz, ağacımız, hayvanlarımız, insanlarımız, köylerimiz, evlerimiz yanarken başka ne olabilirdi ki?
Parmağımızın ucu yandığında çektiğiniz acıyı düşünün.
Canlılar yandı, yanarak öldü, kül oldu.
Bize düşen görev ise sahaya inip kurtarabildiklerimizi hayatta tutmaktı.
HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlikten Koruma Derneği) olarak sahadaydık.
Antalya, Manavgat, Bodrum, Muğla ve Silifke’deki temsilcilerimiz gece gündüz demeden, canları pahasına yangından hayvan kurtarmaya çalıştılar.
“Sol şeritte 120 ile gidiyorken arkadan tampona yapışana yol vermek zorunda mıyım?” diye sordum Twitter hesabımdan.
Son baktığımda 808 RT ve 1335
yanıt vardı.
Alıntı yapanlarla birlikte binlerce
“evet” cevabı yani.
Trafik dersi verenlere teşekkür ediyor, anladıklarımı yazıyorum.
Görüşmeler sürüyordu.
Ama Beşiktaşlı taraftarlar onlardan önce imzayı attı.
Alex’in eşi Thais Christina’nın Instagram’da paylaştığı son fotoğrafa, sıkı durun, ben baktığımda “Come to Beşiktaş yenge” (Beşiktaş’a gel yenge) diyen 105 bin yorum vardı.
Sonradan kim bilir kaç tane daha eklenmiştir...
Başka hiçbir takımda bu birlik, beraberlik, bu azim, bu tutkuyu bulamazsınız.
Ben şimdi bu taraftara âşık olmayayım da kime olayım?
Aşı karşıtlarına karşıyım
Aşılananlar, aşılanmayanlar, aşıyı savunanlar, aşı karşıtları...
Uzun bayram tatilinde barınaklarında ve rehabilitasyon merkezlerinde yeterli personel bulunduran, bu bilgiyi bizimle paylaşan ve paylaşmayan belediyelerle ilgili yazımın ilk bölümünü salı günü burada yayınlamıştım.
Çağrımıza cevap veren ve vermeyen belediyelerle ilgili bilgileri aktarmaya devam ediyorum.
Bu arada herkesten ricam, bağlı oldukları belediyelerin barınaklarını arayarak ya da ziyaret ederek kafeslerdeki canların bakımlarının yapıldığına, mama ve su ihtiyaçlarının giderildiğine emin olmaları.
İşte HAÇİKO belediye listesinin devamı...
Antalya Büyükşehir Belediyesi:
Hadi mektup yazıyoruz
Pandemide herkes teknolojiye gömüldü, her şeyimiz dijitale döndü diye düşünebilirsiniz.
Sevinerek yanıldığınızı söylemek zorundayım.
Tam tersine evlere, içimize kapandığımız bu dönemde geleneksele, nostaljik ve duygulara yakın olana dönüş gerçekleşti.
Plan International UK tarafından yapılan araştırmaya göre karantina döneminde her 5 İngiliz’den 2’si mektup yazmaya başlamış.
Mektup yazmak, kağıda kaleme sarılmak yeni dünyaya biraz uzak kavramlar, kabul ediyorum.
Yazı yazmayı umutmuşum gibi geliyor bana da... Bilgisayarda kısa sürede yazdığım bir paragrafı kağıda dökemeyecek gibi hissediyorum.
Ama tersi doğru.
Pandemi ve karantina nedeniyle duygularımız yoğunlaştı, söyleyecek şeyimiz çoğaldı.
E kimi zaman eski aşklar da depreşti, hatta yeniden alev aldı.
17 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in ilk başta birbirleriyle e-mail üzerinden uzun uzun yazıştıkları ortaya çıktı.
Hatta Affleck’in JLo’nun kalbini kalemiyle çaldığını bile söylediler.
Bu yazıyla kalp çalma işi dating uygulamaları içinde de ön planda.
Araştırmalar insanların 3’te birinin artık bu sitelerden sevgili ve eş bulduklarını söylüyor.
Buralarda aşka ilk adımı yazarak atıyorsunuz.
Tinder, Bumble, Match hepsi de 2020 yılında yazışmalarda rekor bir artış olduğunu bildirdi.
Dahası video seçeneğinin devreye girmesi de bir şey değiştirmemiş, hem yazışma sıklıkları hem de kurulan cümlelerin uzunluğunda artış görülmüş.
Yazışmalarda güzel cümleler kuramamak, korkunç imla hataları yapmak kişilerin şansını yüzde 72 azaltıyor.
Yazıya dikkat yani.
Bu sitelerde tanışanların bir kısmının yazışmalara çok daha romantik olan mektuplaşmayla devam ettiği de biliniyor.
İtiraf etmeliyim ki ben kağıt kalemle yazmayı neredeyse unutmuş olanlardanım.
Yine de bu yazıyı gazeteye gönderdikten sonra başkasına değil, 5 yıl sonraki kendime bir mektup yazmak için kalemi elime alacağım.
Ya siz?
Balık hakları
Sosyal medyada İsviçre’deki balık sahiplenme kriterleri dolaşıyor. Pek çok ülkede ve bizde de balık almak isteyenler akvaryumcuya gittiklerinde evlerine su dolu poşetin içindeki balıkla dönebiliyor.
Tek, yalnız, bahtsız bir balıkla.
Ama o balık İsviçre’de olsa durum farklı olacak.
Bir kere tek balık almanıza izin vermeyecekler.
Balığı ancak eşi ile birlikte alabilirsiniz. Sonra ne büyüklükte bir akvaryumda, nasıl bakacağınıza kadar soracaklar.
Hatta cevaplarınızdan tatmin olmazlarsa balığı size vermeyecekler.
Küçücük kavanozlarda balıklara işkence etmek az gelişmiş ülkelere ve bilinçsiz insanlara mahsus.
İsviçre’deki balık haklarının tüm dünyaya tüm canlılara yayılması dileğiyle.
Sütlü kahve ve sütlü çay
İstanbul Kahve Festivali için geri sayım başladı.
7-10 Ekim tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta kahvelerin tadına bakıyor olacağız. Ben festivalde de aynı evde yaptığım gibi sütlü kahve yerine vegan versiyonlarını tercih edeceğim.
Fındık, soya, yulaf ya da badem sütüyle de şahane kahve yapılıyor.
Özellikle fındık sütüne bayılıyorum.
Kahve gibi çayı da vegan sütlerle içmeye bayılan ben, çay festivallerinde de sütlü çay çeşitlerini denemek için bekliyorum.
Vegan sütlere marketlerden kolayca ulaşabiliyorsunuz.
Sömürüsüz ve sağlıklı sütleri deneyin mutlaka.
Bırakın ineklerin sütleri yavrularına kalsın.
Unutulmaz bir film repliği
“İnsanlarla ilgili çılgınca bir şey varsa o da onlara ne kadar ‘hayır’ dersen o şeyi o kadar çok isteyecek olduklarıdır.”
(Düzenbaz-American Hustle)