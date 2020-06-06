Toplumda olduğu gibi, Meclis’in “yeni normal”e geçişi de hızlı oldu.
Yeni sürece uyum sağlamaya çalışan milletvekillerini yeni kurallar ve yeni uygulamalar bekliyor. Ancak kuralları esnetip risk yaratanlar da yok değil.
Yolculuğa çıkan tüm vatandaşlar gibi, seçim bölgelerinden başkente gelirken “HES koduyla” tanıştılar. İlk hafta uçağı tercih eden vekil sayısı çok sınırlı oldu. Birçok milletvekili bunun için en azından haziran ortasını bekleme eğiliminde. Uçak kullanan bazı vekiller, rezervasyon koduyla HES süresini denk getirirken mobil uygulamanın ayrıntılarını da öğrenmiş oldu.
Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre, TBMM yerleşkesinde virüs avcısı noktalar neredeyse her girişi ve köşeyi tutmuş vaziyette. Giriş kapılarında dezenfektan isteğe bağlı ama aletli ateş ölçümünden sadece milletvekilleri muaf. Vekiller ancak talep ederse ateşleri ölçülüyor.
Ama bina girişlerindeki termal kameralardan onlar da kaçamıyor. Ateşi yüksek olan vekile görevliler kibarca bildirimde bulunacak. Bakalım içeri alınmayan ilk vekil kim olacak? İş yükü artan TBMM polisi, güvenlik-özgürlük dengesinin yanı sıra bir de güvenlik-sağlık dengesinin sorumluluğunu üstlenmiş görünüyor.
Fotoğraf: Mert Gökhan KOÇ /ANKARA
Geceli gündüzlü mesai yapan milletvekilleri, kulislerdeki büfelerin tostuna artık pek ilgi göstermiyor. Çay ocaklarının kullanımı da azaldı. Riski azaltmak isteyen tedbirli bazı vekiller, odalarına kahve makinesi ve hazır çay için su ısıtıcıları aldılar bile.
Ancak herkes o kadar dikkatli değil. Birçok milletvekilinin odası partili arkadaşlarının ziyaretleriyle dolup taşıyor. Dar ofislerde sosyal mesafe olmadığı gibi, çoğunlukla maske de takılmıyor. Tiryaki bazı vekillerin odada sigara içmekten geri duramadıkları da biliniyor. Bu manzaraya şaşıran ve anımsatan gazetecilere, milletvekilinin cevabı:
“Vekilden vekile bulaşmıyormuş!”
BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMANIN MALİYETİ
ÇOCUK BEZİ KORONA FALAN DİNLEMEZ
HERKES korona günlerinde daha çok gıda fiyatlarındaki artışı konuşurken, aslında hayatın birçok alanında ciddi maliyet artışları olduğu gözden kaçtı. Özellikle, korona günlerinde doğum yapmak zorunda olan annelerin endişesi bir kat daha fazlaydı. Aileler, virüs korkusu, hijyen telaşı gibi konuları atlattıktan sonra, yüzde 35 zamlı yeni hayatlarıyla karşı karşıya kaldılar.
Rıfat Başaran’ın bildirdiğine göre, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, süpermarket ve bebek ürünleri mağazalarından aldığı fiyatlarla hazırladığı raporu, parti yönetimine sundu. Son bir yıl içerisinde, bebeğin ve annenin beslenmesiyle, bebeğin temizliğine ilişkin harcamalarda ortalama yüzde 35’lik bir fiyat artışı olduğunu saptadı. Rapor, markette bilinen çok sayıda markanın fiyatları taranarak hazırlandı. Şöyle ki:
0, 2, 3 ve 4 beden bezlerinin fiyatları karşılaştırıldığında yüzde 23.6’lık bir artış olduğu ortaya çıktı. Bebeklerin gelişimi için önemli olan ve 0-6 ay arası kullanılan bebek maması ve devam sütlerinin fiyatları yüzde 25.9 arttı.
Normal mamaların fiyatları yüzde 24.3’lük artışla ailelerin ekonomisini zorlamayı sürdürdü. 120 gramlık meyve püreli mamanın fiyatı yüzde 32 arttı. Bebekler için özel olan şampuanların fiyatı son bir yılda hızla arttı. Çok satan markalarda yüzde 33.6 artış göründü. Bebek bakım kreminin fiyatı yüzde 28.6 artarken, pişik önleyici kremdeki artış yüzde 12.5 oldu. Küçük bebeklerin nefes almalarını kolaylaştıran burun temizleyicilerdeki artış 37.1’e ulaştı.
Emziren annelerin kullandığı göğüs pedleri yüzde 30.5 zamlandı. Göğüs pompalarının fiyatında ise yüzde 23.6’lık bir fiyat artışı yaşandı.
Ortalama yüzde 35’i bulan artış oranı yeni bebeği olan ailelerde en çok konuşulan konu. Hayatın gerçek öncelikleri ve sorunlarıyla ilgili yapılan bu tür araştırmalar, karar vericilerin doğru konulara odaklanmalarına yardımcı olabilir. Artık koronanın sisi kalktığına göre, sahici sorunlara odaklanma zamanı.
Vekilden vekile bulaşmıyormuş!
Toplumda olduğu gibi, Meclis’in “yeni normal”e geçişi de hızlı oldu.
Yeni sürece uyum sağlamaya çalışan milletvekillerini yeni kurallar ve yeni uygulamalar bekliyor. Ancak kuralları esnetip risk yaratanlar da yok değil.
Yolculuğa çıkan tüm vatandaşlar gibi, seçim bölgelerinden başkente gelirken “HES koduyla” tanıştılar. İlk hafta uçağı tercih eden vekil sayısı çok sınırlı oldu. Birçok milletvekili bunun için en azından haziran ortasını bekleme eğiliminde. Uçak kullanan bazı vekiller, rezervasyon koduyla HES süresini denk getirirken mobil uygulamanın ayrıntılarını da öğrenmiş oldu.
Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre, TBMM yerleşkesinde virüs avcısı noktalar neredeyse her girişi ve köşeyi tutmuş vaziyette. Giriş kapılarında dezenfektan isteğe bağlı ama aletli ateş ölçümünden sadece milletvekilleri muaf. Vekiller ancak talep ederse ateşleri ölçülüyor.
Ama bina girişlerindeki termal kameralardan onlar da kaçamıyor. Ateşi yüksek olan vekile görevliler kibarca bildirimde bulunacak. Bakalım içeri alınmayan ilk vekil kim olacak? İş yükü artan TBMM polisi, güvenlik-özgürlük dengesinin yanı sıra bir de güvenlik-sağlık dengesinin sorumluluğunu üstlenmiş görünüyor.
Fotoğraf: Mert Gökhan KOÇ /ANKARA
Geceli gündüzlü mesai yapan milletvekilleri, kulislerdeki büfelerin tostuna artık pek ilgi göstermiyor. Çay ocaklarının kullanımı da azaldı. Riski azaltmak isteyen tedbirli bazı vekiller, odalarına kahve makinesi ve hazır çay için su ısıtıcıları aldılar bile.
Ancak herkes o kadar dikkatli değil. Birçok milletvekilinin odası partili arkadaşlarının ziyaretleriyle dolup taşıyor. Dar ofislerde sosyal mesafe olmadığı gibi, çoğunlukla maske de takılmıyor. Tiryaki bazı vekillerin odada sigara içmekten geri duramadıkları da biliniyor. Bu manzaraya şaşıran ve anımsatan gazetecilere, milletvekilinin cevabı:
“Vekilden vekile bulaşmıyormuş!”
BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMANIN MALİYETİ
ÇOCUK BEZİ KORONA FALAN DİNLEMEZ
HERKES korona günlerinde daha çok gıda fiyatlarındaki artışı konuşurken, aslında hayatın birçok alanında ciddi maliyet artışları olduğu gözden kaçtı. Özellikle, korona günlerinde doğum yapmak zorunda olan annelerin endişesi bir kat daha fazlaydı. Aileler, virüs korkusu, hijyen telaşı gibi konuları atlattıktan sonra, yüzde 35 zamlı yeni hayatlarıyla karşı karşıya kaldılar.
Rıfat Başaran’ın bildirdiğine göre, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, süpermarket ve bebek ürünleri mağazalarından aldığı fiyatlarla hazırladığı raporu, parti yönetimine sundu. Son bir yıl içerisinde, bebeğin ve annenin beslenmesiyle, bebeğin temizliğine ilişkin harcamalarda ortalama yüzde 35’lik bir fiyat artışı olduğunu saptadı. Rapor, markette bilinen çok sayıda markanın fiyatları taranarak hazırlandı. Şöyle ki:
0, 2, 3 ve 4 beden bezlerinin fiyatları karşılaştırıldığında yüzde 23.6’lık bir artış olduğu ortaya çıktı. Bebeklerin gelişimi için önemli olan ve 0-6 ay arası kullanılan bebek maması ve devam sütlerinin fiyatları yüzde 25.9 arttı.
Normal mamaların fiyatları yüzde 24.3’lük artışla ailelerin ekonomisini zorlamayı sürdürdü. 120 gramlık meyve püreli mamanın fiyatı yüzde 32 arttı. Bebekler için özel olan şampuanların fiyatı son bir yılda hızla arttı. Çok satan markalarda yüzde 33.6 artış göründü. Bebek bakım kreminin fiyatı yüzde 28.6 artarken, pişik önleyici kremdeki artış yüzde 12.5 oldu. Küçük bebeklerin nefes almalarını kolaylaştıran burun temizleyicilerdeki artış 37.1’e ulaştı.
Emziren annelerin kullandığı göğüs pedleri yüzde 30.5 zamlandı. Göğüs pompalarının fiyatında ise yüzde 23.6’lık bir fiyat artışı yaşandı.
Ortalama yüzde 35’i bulan artış oranı yeni bebeği olan ailelerde en çok konuşulan konu. Hayatın gerçek öncelikleri ve sorunlarıyla ilgili yapılan bu tür araştırmalar, karar vericilerin doğru konulara odaklanmalarına yardımcı olabilir. Artık koronanın sisi kalktığına göre, sahici sorunlara odaklanma zamanı.