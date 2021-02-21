Sorunun yeni adı... Hiçbir şey yapmayan 3 milyon genç

Hükümetin başlattığı yeni anayasa tartışmasında, herkesin merak ettiği tek konu içerik. İşte bu sorunun yanıtını vermek için rota çizildi. Ve anayasa çalışması Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Yavuz Atar’a emanet edildi.

Anayasa konusunda günlerdir konuşulan başlıklar arasında tek netleşen bu. Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan değerlendirmelerden sonra, yeni anayasayı ete-kemiğe büründürecek ekibin başına Atar getirildi. Şimdi Atar, bu konunun uzmanı olan tüm kesimlerin temsilcilerinden oluşan bir komisyon kuracak. İşte o komisyonda kimlerin olacağı ve ortaya çıkacak taslak, çok şey anlatacak.

Bu yol haritasına göre, oluşturulacak anayasa ekibinin ortaya bir metin çıkarması konusunda öyle çok acele edilmeyecek. Bu taslak, ikinci aşamada, partinin genel merkez ve grup yönetiminin katıldığı daha geniş bir ekiple tartışmaya açılacak. Bu, anayasa metnine siyasi dokunuşların yapıldığı, sadece uzman ve teknokratların bakışından çıkarıldığı aşama olacak. Bu aşamalarda Cumhurbaşkanı sık sık ortaya çıkan metin hakkında brife edilecek.

Sonra üçüncü aşamaya geçilecek ve taslak metin, önce Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’ye götürülecek. Tabii, bu noktaya gelene kadar MHP’nin çalışmanın içeriğinden hiç haberdar olmayacağını düşünmek yanlış olur. Bir dizi toplantılardan sonra taslak metin, kamuoyunda tartışmaya açılacak.

Bundan sonraki aşama daha önemli. Çünkü Meclis’te uzlaşma aranma noktasına gelinecek. Taslak metin, muhalefet partilerine götürülecek. Bu partilerde, şimdikinden farklı bir tavır görülürse, Meclis Başkanlığı’nın organizasyonunda bir uzlaşma komisyonu kurulması söz konusu olacak.

Zaten, yeni anayasanın Meclis’ten onay alması için muhalefetin desteği gerekiyor. Bırakın uzlaşma ile TBMM’den geçmesini, referanduma götürülebilmesi için bile muhalefete ihtiyaç var.

Plan böyle. Aşama aşama izleyeceğiz. Bu çalışmanın zor ve uzun bir yolu olduğu kesin.

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