Siyaset bunu da konuşuyor... Deniz hıyarı deyip geçmeyin

Bakanların bütçe performansları, bu yılki görüşmelerin en çok konuşulan konusu oldu.

Bazı bakanların kişilikleri, bütçe görüşmelerine de yansıdı. Son derece sakin geçen toplantıların yanı sıra, tartışmalı ve gergin oturumlarını da izledik. Sanayi Bakanlığı bütçe görüşmesi de onlardan biriydi. Bakanın çalıştığı alan itibariyle pek gerginlik çıkması beklenmezdi, ama kendisi Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı döneminden beri polemiği sevdiğini bir kez daha gösterdi. Ülkenin sanayi alanında atması planlanan adımlar yerine, daha çok genel siyasetin tartışmalı alanlarını tercih etti bakan. Selahattin Sönmez’in karelerine yansıdığı gibi, Sanayi Bakanlığı’nın bütçesinden tek gülümseten an, bakanın tek kulağında asılı kalan maskesi oldu. Genellikle çene altına ve kola takıldığı için oturumu yöneten başkanvekillerinin uyarılarına neden olurken, Varank farklı bir yorum getirdi. Sanayi Bakanı, 8-10 saat süren bütçe görüşmelerinde, “tek kulak” yöntemiyle arada bir nefeslendi.





Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ

KARA PARA GURBETÇİYİ VURMASINKARA para ile mücadele için imzalanan ve son derece önemli olan uluslararası anlaşmanın, hesaba katılmayan bazı olumsuz etkilerinin olabileceği ortaya çıktı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bütçe görüşmeleri sırasında bu anlaşmanın, bankasında küçük hesapları olan gurbetçileri olumsuz etkileri olabileceğini dile getirdiğinde, salondakilerin de ilgisini çekti.

Çakırözer, yurtdışındaki 6 milyon Türk vatandaşının, Türkiye’deki birikimlerine ilişkin finansal bilgilerin bulundukları ülkeler ile otomatik paylaşımını öngören uluslararası anlaşmanın uygulanmasının ertelenmesini istedi.

Çakırözer, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’a “Bu anlaşma karaparayla mücadele için çıktı ama geldiğimiz noktada Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde yaşayan milyonlarca kardeşimizi sıkıntıya sokacak. Vatandaşlarımız bu anlaşmanın ne getirdiğini, nasıl uygulanacağını, üzerine düşen sorumlulukları bilmiyor. Anlaşmayı yurttaşlarımızı bilgilendirene kadar ertelemeliyiz. Milyonlarca Avrupalı Türk’ün maddi kayıpları yaşamasını önlemeliyiz” diye seslendi.

Doğuracağı sorunlar, komisyon üyelerinin de kafasını karıştırdı.