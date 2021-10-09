Pandemi endemiye dönüşecek mi?

Hükümetin, sosyal medya alanında yeni düzenleme yapmak için başlattığı çalışma oldukça kafa karıştıran zor bir süreçte ilerliyor.

Dezenformasyon ve manipülasyonun önlenmesi için sıralanan her öneri, başka sorun yaratıyor. AK Parti kurmayları, bunun zor bir denklem olduğunu kabul ediyor.

AK Parti’de yapılan değerlendirmeler bu açıdan ilginç. Öncelikle, yeni düzenleme yapılırken, fikir ve düşünce özgürlüğü ve haber alma hakkının engellenmemesini savunanlar var. Buna karşın, kontrol mekanizmasını hapis cezasına kadar götürmek isteyenler de bulunuyor.

Öğrendiğimize göre; toplantılarda, sosyal medya alanı ‘uluslarüstü yeni bir imparatorluk’ olarak tanımlanıyor. Toplantılarda, “Kontrol etmek ve kural koymak zor. Kendi egemenlik alanlarının özgürce kullanılmasını savunanlar, başka bir konuda manipüle edebiliyor. Bedava peynir ancak fare kapanında olur. Bu mecralara ücretsiz dahil olmanızı sağlıyorlar. Sonra sizin üzerinizden, hem para kazanıyorlar hem kontrol sağlıyorlar. Kişisel veriler dahil bir çok bilgiye ulaşılabiliyor” değerlendirmesi yapıldı.

Henüz taslak aşamasında olan çalışmadan ne çıkacağı merak konusu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere birçok meslek örgütü, yapılan düzenlemenin “haber alma özgürlüğünü” ortadan kaldıracağını iddia etti. 2007’de ilk kez çıkan İnternet Yasası birçok kez revize edilerek, ciddi kısıtlamalar getirildi. Bu haliyle bile yeterince kontrol yapıldığı savunuluyor.



Bu düzenleme, İstanbul Sözleşmesi ve güvenlik soruşturması gibi, önemli bir sınav olacak.

YANIK SESLİ MÜEZZİN MOLASI!Şanlıurfa’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Göbeklitepe’yi de içine alan Taş Tepeler isimli büyük lansmanı tüm heyecanıyla sürerken, sesi yanık bir müezzinin okuduğu ezan toplantıda ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. Mitinglerde ezanda konuşmayı kesmek âdettendir, ama toplantılarda buna pek rastlamaz. Ancak, cami törenin düzenlendiği yere o kadar yakındı ki neredeyse aynı mekânda okunduğunu sandılar.

Umut Erdem