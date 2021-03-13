Füreya Koral desenleri fular oldu... Artık kadın vekilleri süsleyecek

Siyasilerin pandemi günlükleri kitap olacak kıvama geldi.

Yasaklı günlerde edinilen yeni hobilerden okunan kitaplara kadar birçok yönü aktardık size. Bir de pandemi günlerinde alınan kilolardan kurtulmak için sürdürülen çabalar var. Örneğin “günde 10 bin atma hedefi” koyan milletvekillerini, TBMM’nin bahçesini veya uzun koridorları arşınlarken görebilirsiniz.

Bununla yetinmeyip, evlerinin koridorlarında kendilerine yürüyüş parkuru yapanlar olduğunu da öğrendik. Bir milletvekili, evde olduğu günlerde, 10 bin adım hedefini tutturmak için spor ayakkabılarını giyip, koridorlar ve odalar arasında yürüyüş yaptığını aktardı. Bu yürüyüşü cazip kulmak için de müzik eşliğinde bir tempo yakalamak gerektiğini tüm ciddiyetiyle anlatan vekil, en iyi yürüyüşün ünlü Latin şarkıcı Shakira’nın eşliğinde yapıldığını söylüyor. Milletvekili, Latin temposunun yürüyüşe çok iyi uyduğunu, bir şarkıda bin adım atabildiğini dile getirince, arkadaşları internetten Shakira’yı aramaya koyuldu.









Hareketsizlik böylesine sorun haline gelince, bazı milletvekillerinin genel kurul görüşmelerinin ortasında, “Eksik adımım kaldı, ben bir tur atıp geleceğim” diyerek salondan çıktığını biliyoruz. Bu yarış, telefonların adım ölçerlerinden takip edilip birbirlerine gönderilerek motivasyon aracı olarak kullanılıyor. Hatta, aynı anda yürüyüşe çıkan küçük gruplar oluşmuş.

