Denediler ama olmadı

Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri, aylardan beri konuşulan bir konunun gerçek rakamlarını gözler önüne serdi.

2018 yılında 877 olan doktor istifası sayısının, 2021 yılında 4 bin 582’ye çıktığı görüldü. Resmi rakamlar, sorunun büyüklüğünü gösterirken, Almanya’nın sağlık personeli açığı nedeniyle Türk doktorlarını tercih ettiği ve çok sayıda doktorun Almanya öğrenmeye başladığı bilgisi de bu arada paylaşıldı.

Meltem Özgenç’in aktardığına göre, “Ekonomik yetersizlik, çalışma şartlarının ağırlığı ve şiddet olayları” doktorların kamudan ayrılmasının en önemli nedenleri. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, özellikle pandemi dönemindeki ağır koşulların bu sürece etkisi olduğunu söyledi. Örneğin yoğun bakımcılar, üst ihtisas olmasına rağmen maaşlarında hiçbir değişiklik göremiyorlar.

Demirkıran, “Artık hemşire ve doktorlarımız Almanca çalışıyorlar. Çünkü Almanya Türk doktor ve hemşirelerini kabul ediyor. Gitmek için tüm faaliyetlerini, enerjilerini harcıyorlar. Özel hastanelere giden çok sayıda doktor var. Şu anda akademisyenler bile üniversiteleri bırakıp özele veya yurtdışına gidiyor” diyerek sorunu özetledi.

Sağlıkta ücret düzenlemesi tamamlandı. Bakalım yeni maaşlar gidişe dur diyecek mi?