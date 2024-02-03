TEVİTÖL ‘Üstün’leri bekliyor

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Gebze’de Türkiye’nin yüz akı olan ve dünyaca tanınan çok önemli bir kurumumuz var. Kapısından gireni sıcak bir yuva gibi karşılayan ve ‘Üstünler Okulu’ olarak bilinen TEVİTÖL.Yani Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi.

Bu okulun temeli işadamı Sezai Türkeş ve eşi İnan Türkeş tarafından 1990 yılında atıldı. Maddi olanakları sınırlı ama üstün, özel yetenekli çocukların hiçbir ücret ödemeden eğitilmesine imkân sağlanması düşüncesiyle kurulan okul, 1993’te 30 öğrenciyle İnanç Lisesi adıyla açıldı. Ancak 1996’da maddi güçlükler başlayınca 1997’de ortaokul bölümü kapandı ama kurum lise olarak devam etti.

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2000’de ilk mezunlarını veren okula kabul için öğrenciler önce bir sınava girdi, daha sonra IQ testinden geçtiler. Ardından gözlem kampına alınıp, burada da başarı gösterenlerin okula kaydı yapıldı.

HARVARD VE YALE’DEN BURS

Bir yıl sonra Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) desteğiyle okul eğitimine devam etti. TEV’e geçtikten sonra bazı öğrenciler tamamen burslu alınırken, büyük bölümü de kısmi burslu olarak kabul edildi. Şu anda 280 yatılı öğrencinin eğitim gördüğü okul bugüne kadar 960 mezun verdi. Bu mezunların birçoğu da Harvard, Yale, Columbia gibi önemli ve tanınmış üniversitelerden burs alarak adını dünyaya duyurdu. Geçtiğimiz hafta okulu ziyaret ettim. TEVİTÖL kurucu temsilcisi Mehmet Ali Neyzi, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ve okulun kuruluşunda büyük emeği olan, üstünler konusunda araştırmaları ile bilinen Prof. Dr. Füsun Akarsu ile bir araya geldik.

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KIVILCIMI ATEŞE DÖNDÜRMELİYİZ

Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli olan ama çalışmalarını sürdürmeye devam eden Prof. Dr. Füsun Akarsu ile hem TEVİTÖL’ü hem de çocukları üstün yetenekli ailelere yönelik önerilerini konuştuk:

“Benim üstünlerle maceram bu okulla başladı. Burası sıradışı öğrencilerin bir araya geldiği bir yer. Okulda öğrencilerin birbirlerine aktardığı bir kültür, bir yaşam biçimi var. Burası öğrenme köyü olarak inşa edildi ve köy kendini yaşatıyor. Eski ateşi yeniden alevlendirmek gerekiyor. Kıvılcım, köz orada duruyor; birazcık körüklediğimiz zaman o köz alev alacak. Öğrenci seçme sistemimizi yeniden oluşturuyoruz, nitelikli öğretmenlerin başvurusunu artırmak istiyoruz.

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HAK ETTİKLERİ ORTAMI BULMALILAR

Üstün çocukların incinebilirliği yüksek bir grup olduğunu ve hak ettiği ortamı bulamadıklarında, eğitim desteği alamadıklarında hem kendilerine hem topluma zarar veren kişiler haline geldiklerini göz ardı etmememiz gerekiyor.”

ÖNCE AİLELER EĞİTİLMELİ

- “Üstünlerin eğitiminin tartışıldığı 1980’lerin ortalarında, çağ nüfusunun yüzde 2’sine üstün yetenekliler deniyordu. Daha sonra bu rakam yüzde 10’a hatta 12’lere çıktı. Kesin bir rakam vermek çok zor. Çünkü tanımladığımız şey elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Türkiye’de üstün yetenekliler eğitimine organize ve güvenilir bir çözüm bulunamadığı için aslında öğretmen de aile de çaresiz. Çünkü öğretmenin karşısına yönetim, yönetmelikler, dersler çıkıyor. Aile de kime gideceğini bilmiyor. Çocukta biraz problem varsa psikoloğa ya da psikiyatriste gidiyor, bol ilaç alınıyor. Tıbbın kurbanları arasında bol miktarda üstün yetenekli çocuk da bulunuyor. Ailelerin eğitilmesi şart. Güvenilir kurumlar olmalı.

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ZEKÂLARI BURS ARACI DEĞİL

Aileler çocuklarının farklı olduğunu düşünüyorsa, çocuğa da ‘Sen diğerlerine benzemiyorsun farklısın, senin farklılığını görüyorum ve bu farklılığı kabul ediyorum. Bu yaptığının bir kısmı doğru, hoş ama bir kısmı bizi zor durumda bırakıyor, sana zarar veriyor. Ben her türlü senin yanındayım, bunları yavaş yavaş aşmaya çalışacağız. Sen bizim çocuğumuzsun, biz aile olarak senin yanındayız’ demeleri önemli. Bu yapılmadığında üstünler zeki olduğu için yönetimi ele geçiriyor, görülmemekten, anlaşılmamaktan, desteklenmemekten kaynaklanan duygularla öfkeleniyor. Bazı aileler çocuklarının üstün olmasını onu iyi bir okula yerleştirme, burs alma aracı olarak görüyor.”

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RAKAMLARLA ‘ÖĞRENME KÖYÜ’

-Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 414 dönümlük arazi üzerinde kurulu TEVİTÖL kampusu öğrenci, öğretmen ve çalışanların birlikte yaşadığı bir öğrenme köyü olarak tasarlandı. Öğrenme köyü içinde 8 öğrenci yatakhanesi, 43 öğretmen lojmanı, 4 eğitim binası, kültür ve sanat merkezi, kapalı spor salonu, kütüphane, yarı olimpik yüzme havuzu, robotik atölyesi, 3 fizik, 3 kimya, 3 biyoloji laboratuvarı, revir ve açık spor alanları yer alıyor.