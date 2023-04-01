Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlar Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran Çakmakçı
Nuran Çakmakçı
Nuran ÇakmakçıYazarın Tüm Yazıları

9 milyon dolarlık servetini bağışladı: 'Robotlar’ın Fikret babası

#Darüşşafaka#Fikret Yüksel#Susan Burchard

Türkiye, 2018’den beri önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. FIRST Robotics Competition (FRC) hem Türkiye hem de Avrupa ve Asya’daki gençlere kucak açıyor. İşte bu yarışmayı Türkiye’ye getirmek için uzun süre çaba harcayan Fikret Yüksel artık hayatta değil. Ama kurduğu ve 9 milyon dolarlık servetini bağışladığı vakıf, onun Türkiye’de görmeyi çok arzu ettiği yarışmayı her yıl düzenlemeye devam ediyor, çocukların eğitimine destek oluyor.

Haberin Devamı

Darüşşafaka mezunu olan merhum Fikret Yüksel, önce İTÜ, daha sonra da MIT (Massachusetts Institute of Technology) ve Harvard’a devam etti. İnşaat ve maden mühendisliği alanlarında okudu. Türkiye ve Amerika’da birçok mühendislik projesinde yer aldı. Alaska Boru Hattı’nın tasarımında önemli görevlerde bulundu. Hayatının ilerleyen yıllarında mühendislikten emekli olunca da kızı Susan Burchard’la konut renovasyonu ve ticareti işine girdi. Beraber Seattle’da Yüksel Inc’i kurdular ve büyüttüler.

9 milyon dolarlık servetini bağışladı: Robotlar’ın Fikret babası

BİRİKTİRDİĞİ TÜM PARA

Fikret Yüksel, 2001’de hayata veda etmeden önce Darüşşafaka öğrencileri öncelikli olmak üzere Türk öğrencilere destek vermesi amacıyla Fikret Yüksel Vakfı’nı kurdu. Sonra da iş yaşamı boyunca biriktirdiği 9 milyon dolarlık kişisel servetinin tamamının ölümünden sonra kurduğu vakfa devredilmesini vasiyet etti. 

Haberin Devamı

Bugün Fikret Yüksel Vakfı’nın başında kızı Susan Burchard ve damadı Gary Burchard var. Oğulları Alex ve vakfın ilk lehtarlarından Ayşe Selçok da çalışanlar arasında. Vakıf, Yüksel Inc’in kazançlarıyla finanse ediliyor.

9 milyon dolarlık servetini bağışladı: Robotlar’ın Fikret babası

BAŞARISINI GÖRÜNCE...

Susan Burchard, oğlu Alex’in Amerika’da bir robot yarışmasındaki başarısını ve bu yarışmanın onun üzerindeki etkisini görünce, 2008 yılında Türk takımlarını FIRST Robotics Competition’da desteklemeye başladı. 2015’te de ülkemizde ilk Off-Season turnuvasını yaptı. 2018’den itibaren resmi FIRST Robotics Competition turnuvalarını Türkiye’de yapıyor. O günden beri yüzlerce genç robot yarışmasında yeteneklerini sergiliyor.

9 milyon dolarlık servetini bağışladı: Robotlar’ın Fikret babası

İDEALİST MÜHENDİSİN DARÜŞŞAFAKA’YA VEFASI

- Fikret Yüksel’in kızı ve vakfın kurucusu Susan Burchard, babasının hayat hikayesini ve kurduğu vakfın amaçlarını şöyle anlatıyor: “Babam Hatay’da doğuyor. Narenciye işi ile uğraşan bir ailenin tek çocuğu. 7 yaşında babasını kaybediyor. Darüşşafaka’ya giriyor ve oradan 1941’de mezun oluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik okuduktan sonra burslu olarak Amerika’da Harvard ve MIT’de inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyor. Bu sırada Amerika’da annemle evleniyor. Daha sonra birlikte Türkiye’ye dönüyorlar. Babam, Van ve Diyarbakır havaalanı inşaatlarında çalışıyor. Ben Ankara’da doğdum, 13 yaşındayken önce Almanya sonra Amerika’ya gittik. Babam, Alaska Petrol Boru Hattı’nda başmühendis olarak çalıştı. Daha sonra apartmanlar alıp, kiralamaya başladık.

Haberin Devamı

9 milyon dolarlık servetini bağışladı: Robotlar’ın Fikret babası
Fikret Yüksel, Alaska’daki Petrol Boru Hattı’nda, mühendislik yıllarında...

TEK AMACI VARDI: EĞİTİM

Ölmeden önce adını taşıyan vakfı kurdu ve öldüğü zaman tüm kişisel serveti olan 9 milyon doları bu vakfa devretmemizi vasiyet etti. Tek amacı vardı; Türkiye’deki çocukların eğitimine destek olmak. Öncelik de ona bu başarıları getiren Darüşşafaka’nın oldu. Çünkü, babam ona iyi bir eğitim fırsatı verdiği için Darüşşafaka’ya her zamanminnettardı. 2001’den beri biz de diğer desteklerimizin yanı sıra Darüşşafaka’ya da destek veriyoruz.”

9 milyon dolarlık servetini bağışladı: Robotlar’ın Fikret babası
Fikret Yüksel

 

FRC DÜZENLEYEN 7’NCİ ÜLKEYİZ

- Fırst, 1989’da gençlerin bilime ve teknolojiye yönelik ilgisini canlandırmak için kuruldu. ABD’de Manchester NH’de kurulan FIRST, gençleri bilim, mühendislik, teknoloji ve matematik alanlarında bir eğitim ve kariyer hedeflemeye motive eden ve aynı zamanda özgüven ve hayat becerilerini geliştiren, ulaşılabilir, inovatif programlar tasarlıyor. Türkiye kendi ülkesinde FIRST Robotics Competition etkinlikleri düzenleyen 7’nci ülke. Böylece FIRST tarafından Türk takımlara ulaşan hibelerin miktarı arttı. 

Haberin Devamı

EMİNİM DEDEM MUTLU OLUYORDUR

- Fikret Yüksel’in torunu Alex Burchard, “Dedem, eminim bizim yaptıklarımızı görüyordur ve mutlu oluyordur. O mühendisti. Biz de iyi mühendisler yetiştiriyoruz” diyor.

#Darüşşafaka#Fikret Yüksel#Susan Burchard
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Erkan Baş goygoyu

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Güllaç, tulumba iyi de bir de 12 Eylül tatlısı var

 ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI
ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI

Bir zamanlar İstanbul’da...

 BAHAR ÇUHADAR
BAHAR ÇUHADAR

Siyaset sosyal medyada değil sokakta yapılır

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Nahide Hanım’ın kemikleri neden ağrıyor

 DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU
DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU
TÜM YAZARLARIMIZ