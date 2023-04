9 milyon dolarlık servetini bağışladı: 'Robotlar’ın Fikret babası

Haberin Devamı

Darüşşafaka mezunu olan merhum Fikret Yüksel, önce İTÜ, daha sonra da MIT (Massachusetts Institute of Technology) ve Harvard’a devam etti. İnşaat ve maden mühendisliği alanlarında okudu. Türkiye ve Amerika’da birçok mühendislik projesinde yer aldı. Alaska Boru Hattı’nın tasarımında önemli görevlerde bulundu. Hayatının ilerleyen yıllarında mühendislikten emekli olunca da kızı Susan Burchard’la konut renovasyonu ve ticareti işine girdi. Beraber Seattle’da Yüksel Inc’i kurdular ve büyüttüler.

BİRİKTİRDİĞİ TÜM PARA

Fikret Yüksel, 2001’de hayata veda etmeden önce Darüşşafaka öğrencileri öncelikli olmak üzere Türk öğrencilere destek vermesi amacıyla Fikret Yüksel Vakfı’nı kurdu. Sonra da iş yaşamı boyunca biriktirdiği 9 milyon dolarlık kişisel servetinin tamamının ölümünden sonra kurduğu vakfa devredilmesini vasiyet etti.

Bugün Fikret Yüksel Vakfı’nın başında kızı Susan Burchard ve damadı Gary Burchard var. Oğulları Alex ve vakfın ilk lehtarlarından Ayşe Selçok da çalışanlar arasında. Vakıf, Yüksel Inc’in kazançlarıyla finanse ediliyor.

BAŞARISINI GÖRÜNCE...

Susan Burchard, oğlu Alex’in Amerika’da bir robot yarışmasındaki başarısını ve bu yarışmanın onun üzerindeki etkisini görünce, 2008 yılında Türk takımlarını FIRST Robotics Competition’da desteklemeye başladı. 2015’te de ülkemizde ilk Off-Season turnuvasını yaptı. 2018’den itibaren resmi FIRST Robotics Competition turnuvalarını Türkiye’de yapıyor. O günden beri yüzlerce genç robot yarışmasında yeteneklerini sergiliyor.







İDEALİST MÜHENDİSİN DARÜŞŞAFAKA’YA VEFASI

- Fikret Yüksel’in kızı ve vakfın kurucusu Susan Burchard, babasının hayat hikayesini ve kurduğu vakfın amaçlarını şöyle anlatıyor: “Babam Hatay’da doğuyor. Narenciye işi ile uğraşan bir ailenin tek çocuğu. 7 yaşında babasını kaybediyor. Darüşşafaka’ya giriyor ve oradan 1941’de mezun oluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik okuduktan sonra burslu olarak Amerika’da Harvard ve MIT’de inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyor. Bu sırada Amerika’da annemle evleniyor. Daha sonra birlikte Türkiye’ye dönüyorlar. Babam, Van ve Diyarbakır havaalanı inşaatlarında çalışıyor. Ben Ankara’da doğdum, 13 yaşındayken önce Almanya sonra Amerika’ya gittik. Babam, Alaska Petrol Boru Hattı’nda başmühendis olarak çalıştı. Daha sonra apartmanlar alıp, kiralamaya başladık.

Fikret Yüksel, Alaska’daki Petrol Boru Hattı’nda, mühendislik yıllarında...

TEK AMACI VARDI: EĞİTİM

Ölmeden önce adını taşıyan vakfı kurdu ve öldüğü zaman tüm kişisel serveti olan 9 milyon doları bu vakfa devretmemizi vasiyet etti. Tek amacı vardı; Türkiye’deki çocukların eğitimine destek olmak. Öncelik de ona bu başarıları getiren Darüşşafaka’nın oldu. Çünkü, babam ona iyi bir eğitim fırsatı verdiği için Darüşşafaka’ya her zamanminnettardı. 2001’den beri biz de diğer desteklerimizin yanı sıra Darüşşafaka’ya da destek veriyoruz.”



Fikret Yüksel

FRC DÜZENLEYEN 7’NCİ ÜLKEYİZ

- Fırst, 1989’da gençlerin bilime ve teknolojiye yönelik ilgisini canlandırmak için kuruldu. ABD’de Manchester NH’de kurulan FIRST, gençleri bilim, mühendislik, teknoloji ve matematik alanlarında bir eğitim ve kariyer hedeflemeye motive eden ve aynı zamanda özgüven ve hayat becerilerini geliştiren, ulaşılabilir, inovatif programlar tasarlıyor. Türkiye kendi ülkesinde FIRST Robotics Competition etkinlikleri düzenleyen 7’nci ülke. Böylece FIRST tarafından Türk takımlara ulaşan hibelerin miktarı arttı.

EMİNİM DEDEM MUTLU OLUYORDUR

- Fikret Yüksel’in torunu Alex Burchard, “Dedem, eminim bizim yaptıklarımızı görüyordur ve mutlu oluyordur. O mühendisti. Biz de iyi mühendisler yetiştiriyoruz” diyor.